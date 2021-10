Ravilegendan pojalla kultaiset ohjat – ehti hakea välillä jo muihin töihin

Vastustajat ovat olleet helisemässä, kun lentävän lähdön ammattivalmentajana saaneen Hannu-Pekka Korven hevoset ovat ilmestyneet lähtöviivalle.

Liigajumbo HPK ei ole syyskaudella juuri hassutellut vastustajiaan kaukalossa. Toisenlaista on ollut meno kaviourien HooPeeKoolla, eli Hannu-Pekka Korvella.

Ravilegendaisänsä Pekka Korven, 71, suojista lentävällä lähdöllä, oikealla pollenpotkulla itsenäiseksi yrittäjäksi siirtyneen nummelalaisen hevoset ovat jallitelleet vastustajiaan raviradoilla tuon tuostakin.

Niiden voittoprosentti on huikea 27.

Jos joillakin hevosihmisillä on suuret saappaat täytettävinään, niin Korven pojilla. Isä-Korpi on kaikkien aikojen kuuluisin suomalainen ravivalmentaja, joka on niittänyt mainetta ympäri maailmaa.

Pojat Hannu-Pekka ja Janne eivät ole vielä hyppäämässä suoraan isänsä kalosseihin, mutta sekin päivä on luultavasti vielä tulossa.

Hannu-Pekka kertoo, ettei perheessä ole vielä päätetty, kuinka hevoshommat tilalla jatkuvat, kun tallipäällikkö ei enää jaksa entiseen malliin.

– Emme ole puhuneet siitä ajasta tarkemmin. Tiedän, että isä tekee näitä töitä elämänsä loppuun asti, mutta itse toivoisin pääseväni nuorempana eläkkeelle, Hannu-Pekka Korpi sanoo.

Korven talleissa on monta lahjakasta nuorta hevosta. Kaksivuotias In Memories ei ole vielä ehtinyt kilpailla.

– Tämä on kyllä hieno paikka, jonka Pekka on meille hankkinut.

Isoa tilaa reunustaa järvi, jonka jäältä Korven hevosten kova kunto on usein peräisin.

Pikkuveli Janne pyörittää tällä hetkellä perheensä Ruotsin tallia, mutta ”varaslähdön” ottanut isoveli Hannu-Pekka alkoi toden teolla kokeilla omia siipiään tänä vuonna.

– Olin pohtinut jo vuosia oman tallin pitämistä. Tässä on ollut säätämistäkin, kun on ollut kolme miestä remmissä, ja nyt tällaiselle ratkaisulle tuntui olevan sopiva hetki.

Hannu-Pekan ryhtyminen itsenäiseksi ravivalmentajaksi kävi jouhevammin kuin monilla muilla.

Hän oli ehtinyt tehdä liki puolet elämästään töitä isänsä leivissä ja saanut samalla rautaisen ammattitaidon ”ravivalmentajan korkeakoulussa”.

Saman koulun kävivät aikoinaan muuan muassa Pohjoismaiden toiseksi ja kolmanneksi voitokkaimmat ohjastajat Antti Teivainen ja Ari Moilanen.

Lisäksi Korpi pääsi aloittamaan samassa ympäristössä perheensä kotitilalla. Hänen 13 valmennettavaansa ovat kivenheiton päässä päätallista kahdessa pienemmässä yksikössä.

– Oli iso asia, että pystyin jatkamaan tutussa paikassa, jossa voi pitää harjoitusradan sellaisena kuin itse haluaa. Valmentajalta voi mennä vuosikin ennen kuin hän oppii, kuinka hevosia kuuluu treenata missäkin paikassa, Korpi sanoo.

Hannu-Pekka Korpi on tyytyväinen tämän vuoden saavutuksiinsa.

Kultalusikka suussaan Hannu-Pekka Korpi ei kuitenkaan ammattivalmentajaksi hypännyt. Hän oli vuosien saatossa ammentanut oppejaan myös muutakin kautta kuin isältään ja uskaltanut toisinaan jopa kyseenalaistaa tämän menetelmiä.

Poika on joissain asioissa jopa saattanut opettaa konkari-isäänsä.

– Pekka ei kysele keneltäkään neuvoja, mutta kuuntelee. Ainakin toivon, että hän on joskus kuunnellut minuakin raviasioissa, vaikkei sitä myöntäisikään.

– Isoin ero meillä on valmennusmäärissä. Ajamme yhtä kovia treenejä, mutta faijan hevosille ajokertoja tulee viikossa enemmän. Minä annan hevosille herkemmin vapaapäiviä ja pidän niitä enemmän ulkona tarhassa.

” Teen paljon töitä, mutten ole sentään samanlainen työnarkomaani kuin faija.

Perheen pää on aina ollut ankara tekemään töitä. Iästään huolimatta ”Kultasormen” into ei ole vieläkään laantumassa.

Tässäkin suhteessa poika on isäänsä armollisempi.

– Teen paljon töitä, mutten ole sentään samanlainen työnarkomaani kuin faija. Osaan ottaa breikin ja pitää vapaata, jos siltä tuntuu. Olen oppinut, että työn laatu kärsii ja tulokset heikkenevät, jos ei osaa tehdä mitään muuta.

Pojalla on vielä matkaa Pekka Korven pokaaleihin.

Hannu-Pekka kertoo, että hän oli kerran jopa lähellä lopettaa ravivalmentajan työt.

– Kun olin erään kerran väsynyt, eikä mennyt hyvin, olin valmis heittämään hanskat tiskiin. Kävin silloin yhdessä työhaastattelussakin, mutta minua ei valittu.

Korven motivaatio nelijalkaisiin palasi, eikä hän ehtinyt vaihtaa alaa. Ravihevoset ovat Korven suvulle kaikki kaikessa.

Mitä hevonen antaa ihmisille?

– Terapiaa ja mahdollisuuden olla ulkona.

Entä ihminen hevosille?

– Yritämme pitää niistä mahdollisimman hyvää huolta, jotta ne voisivat hyvin ja juoksisivat entistä paremmin, Hannu-Pekka vastaa.

” Pitää ymmärtää, että tämä on myös bisnestä. Vielä nuorempana tuntui tosi raskaalta, jos hevosia muutti pois tallistamme.

Hän sanoo, ettei ravihevoseen voi kuitenkaan kiintyä liikaa.

– Pitää ymmärtää, että tämä on myös bisnestä. Vielä nuorempana tuntui tosi raskaalta, jos hevosia muutti pois tallistamme. Esimerkiksi Boulder Classicon lähtö oli minulle aikoinaan tosi kova pala, koska hoidin ja valmensin sitä.

Boulder Classico oli varsatähti, joka siirtyi 3-vuotiskautensa lopulla Veijo Heiskasen valmennukseen Ruotsiin.

Hannu-Pekka Korpi kertoo tekevänsä töitä kuusi ja puoli päivää viikossa. Vapaa-aika vierähtää lähinnä lapsen ja golfkavereiden kanssa.

Korpi kertoo, että samanlaisia tunteita nosti pintaan viime vuonna se, kun omistajat päättivät siirtää superlahjakkaan Mascate Matchin loukkaantumisen jälkeen suoraan siitokseen.

– Olisimme halunneet kokeilla nuorella tammalla kilpailemista vielä kuntouttamisen jälkeen. Pekka piti sitä valmentajauransa lahjakkaimpana hevosena, eikä hän tule luultavasti saamaan enää koskaan samanlaista.

– Hevosia ei voi kuitenkaan jäädä murehtimaan liikaa tässä ammatissa, vaan hommien on jatkuttava.

Lue lisää: Kohulla huutokaupatun ihmetamman kunto ajetaan alas ennen astuttamista – satojen tuhansien avustuspotti syöpäsairaille lapsille

Koska kysyntä on ollut kova, eivätkä kaikkien halukkaiden omistajien hevoset ole mahtuneet Hannu-Pekka Korven karsinoihin, hänelle on valmistumassa vielä kolmas talli tänä vuonna.

Hän maksaa niistä vuokraa isälleen.

– Minulla taitaa olla Suomen kallein tallivuokra, koska vuokraajana on Pekka Korpi, Hannu-Pekka heittää pilke silmäkulmassaan.

Missään kultalammikossa tuore yrittäjä ei vielä kylve, vaikka asiakkaista on ylitarjonta.

– Just ja just tässä on pärjätty taloudellisesti. Minun palkkani ovat ne eurot, jotka hevoset juoksevat radalta, Korpi sanoo ja viittaa palkinnoista saamiinsa valmentaja- ja ajoprovisioihin.

” Lämminverilahjakkuuden omistajakuntaan kuuluvat muun muassa suosikkijuontaja Jaajo Linnonmaa ja huippukiekkoilija Antti Pihlström.

Lauantaina Hannu-Pekka Korvella on jännät paikat. Hänen valmentamansa American Zakke jahtaa Tampereella ravattavassa 3-vuotiaiden pääkilpailussa Kriteriumissa muhkeaa 90 000 euron palkintopottia.

Paineita 39-vuotiaan valmentajan niskaan lisää se, että lämminverilahjakkuuden omistajakuntaan kuuluvat muun muassa suosikkijuontaja Jaajo Linnonmaa ja huippukiekkoilija Antti Pihlström. Korpi on itse yksi oriin seitsemästä omistajasta.

Lähes saman omistajaryhmän American Hero voitti joitakin viikkoja sitten Suomen mestaruuden Vermossa. Hero on Zaken isoveli.

American Zakella ja valmentajalla on suuri päivä lauantaina Teivon raviradalla.

American Heron valmentaja on isä-Korpi, joka on yksi hevosen seitsemästä omistajasta samaan tapaan kuin poikansa on American Zakella.

Korven suojatti on Kriteriumin musta hevonen. Ori taisteli karsintaerässään raskaalla reissulla kolmanneksi.

– Olin tosi tyytyväinen Zaken tiistain treeneihin. Se juoksi karsintalähdössä ilman etukenkiä, mutta finaalissa sillä on kevyet alumiinikengät jaloissaan. Sellaisella balanssilla hevonen on ravivarmempi, Korpi sanoo.

– Koska Zakke on vielä vähän voimaton kropaltaan, se lyö juostessaan takajalkoihinsa, mikä aiheuttaa epävarmuutta. Harjoituksissa se on kuin itse varmuus, muttei huippuvauhdissa hallitse vielä liikkeitään. Vahva se kyllä on.

Valmentaja antaa American Zakelle yllätyssauman, vaikka se joutuu starttaaman ”piippuhyllypaikalta” radalta 12.

– Hevosemme tarvitsee huonolta lähtöpaikalta muilta apua ja kovan matkavauhdin, mutta jos se on yhtä hyvä kuin toissa kerralla Vermossa, sijoitus neljän joukossa ei ole mahdotonta.

American Zakkea ajaa lauantaina Olli Koivunen, koska sitä viime kisoissa ohjastanut maan kärkikuski Santtu Raitala valitsi ajokikseen karsintavoittaja Sahara Flamesin.

– Mietin jonkin aikaa, jos olisin ajanut hevosta itse finaalissa, mutta päädyin Koivuseen. Hänellä on kova kokemus.

Korven mielestä American Zakella on yllätysmahdollisuus Kriteriumissa.

Korpi odottaa American Zakelta vieläkin parempia juoksuja 4-vuotiskaudella.

– Sen jalasta piti leikata irtopala viime talvena, minkä takia treenikausi jäi vajavaiseksi. Tämä on näkynyt tänä vuonna hevosen suorituksissa. Kun se saa hyvän talvitreenin alle, siltä voi odottaa paljon ensi vuonna.

– Sitä paitsi ori ei ole ollut erityisen varhaiskypsä, joten aika auttaa sitä muutenkin, Korpi huomauttaa.

Kävi Kriteriumissa niin tai näin, ensi syksynä julkkisten lahjakkuutta odottaa vielä Kriteriumiakin arvokkaampi lähtö, Derby.

Kahdella viime kerralla Derbyn seppele on tullut Pekka Korven tallin seinälle Vihtiin. Vuoden päästä jännätään, onko Hannu-Pekka Pekkaa pahempi vai ei.