Harrastevalmentajan huutokauppalöydöstä kuoriutui ME-hevosen manttelinperijä – viikonloppuna saumat todelliseen jättipottiin

Mas For You on Tanja Goman-Niemisen harrastetallin uusin kultakimpale. Tamma eteni karsintavoittajana lauantaina ravattavaan Kriterium-finaaliin.

Mas For You toi valmentajalleen Tanja Goman-Niemiselle uran ensimmäisen Kriteriumin finaalipaikan.

Kolmevuotiaiden lämminveristen kauden pääkilpailu Kriterium juostaan lauantaina Tampereella Teivon raviradalla.

Vuodesta 1972 ajetun klassikkokilpailun ykkönen kuittaa tänä vuonna muhkean 90 000 euron pääpalkinnon.

Keskipitkällä 2600 metrin matkalla juostava suurlähtö on ollut viime vuosina pitkälti suurten ammattilaistallien temmellyskenttää. Viime vuonna kilpailun vei nimiinsä Timo Nurmoksen valmentama Sahara Jaeburn. Toissa vuonna etevin oli Markku Niemisen tallin Raskolnikov Frido ja kolme vuotta sitten voiton korjasi Tuomas Korvenojan treenaama Lewis Ale.

Tämän vuoden kisassa näiden mahtitallien rintamaan pyritään lyömään kiilaa useammastakin eri osoitteesta.

Loimaalla neljän hevosen valmennustallia pyörittävän Tanja Goman-Niemisen Mas For You oli reilu viikko sitten ajetuissa karsinnoissa yksi vakuuttavimmista voittajista.

Päätoimisesti ruokakaupassa työskentelevälle harrastevalmentajalle Kriteriumin finaalipaikka oli ensimmäinen laatuaan.

Hevosen hoitaja Juha-Pekka Nieminen vastaa pääosin Mas For Youn päivittäisestä treeniajosta.

– Vielä seitsemän vuotta sitten isäntä ei ollut käynyt varmaan viittä metriä lähempänä hevosta ja pääsee nyt jo hoitajana Kriteriumin finaaliin. Minulla tämä vei hieman kauemmin, kun näitä on kohta lähemmäs kolme vuosikymmentä katsellut, treenari naurahtaa.

Mas For You on Goman-Niemisen löytö Ypäjän varsahuutokaupasta vuodelta 2019. Il Villagion tyttären kohdalla nuija kopahti pöytään 6500 euron lukemissa.

– Kilpailuhenkinen ja sitkeä puurtaja se on ollut pienestä asti. ”Martta” on mennyt koko ajan vähillä suojilla, mikä kertoo ravaamisen helppoudesta.

– Mutta ei se ole koskaan ollut mikään treenihirmu. Kilpailuissa se on sitten lahjansa näyttänyt.

Mas For Youn lopullinen läpimurto ikäluokan ykkösketjuun tapahtui heinäkuun alussa Jokimaalla ravatussa Tammahambossa. Tuolloin se vei 10 000 euron ykkösrahat suosikiksi luotetun Dusktodawn Boogien nenän edestä.

Mas For You ja taustavoimat pääsivät heinäkuussa juhlimaan Tammahambon voittoa.

Tanja Goman-Niemisen tallin edellinen varsatähti Edwina Orden kohahdutti ravikansaa pari vuotta sitten kellottelemalla edelleenkin voimassa olevan kolmevuotiaiden tammojen normaalimatkan voltin ME-tuloksen 13,1.

Hevonen ehti voittaa muun muassa Tammahambon ja Tammakriteriumin. Suurlupauksen kilpaura katkesi kuitenkin loukkaantumiseen juuri Kriteriumin karsintojen kynnyksellä.

Treenarin mukaan Edwina Ordenia ja Mas For Youta yhdistävä tekijä on ravaamisen helppous. Merkittävimmät erot löytyvät kuitenkin henkiseltä puolelta.

– Mas For You on ainakin sata kertaa järkevämpi, valmentaja naurahtaa.

– Edwina Ordenin kanssa mentiin aina täysillä tai ei menty ollenkaan. Se oli sellainen on/off-hevonen. Hevosen lihakset eivät oikein kestä sellaista. Mas For You on luonteeltaan hienokäytöksisempi ja sillä voi ajaa rauhallisiakin lenkkejä.

Edwina Orden oli Tanja Goman-Niemisen edellinen menestyshevonen. Sen lyhyt, mutta menestyksekäs ura päättyi loukkaantumiseen juuri ennen Kriteriumin karsintoja.

Tummia pilviä Mas For Youn ylle kerääntyi elokuun alussa ravatussa Tammakriteriumin finaalissa. Karsintavoittaja antautui pahoin johtopaikalta ja paljastui tutkimuksissa kipeäksi.

Hevonen tervehtyi lääkekuurilla, mutta Goman-Nieminen kertoo jännittäneensä millaiset jäljet taipuminen oli jättänyt nuoren tamman kilpailuhuumoriin.

– Siinä on aina riskinsä, että tuollainen väsähtäminen jättää pääkoppaan jonkinlaisen muistijäljen. Juttelin asiasta myös kasvattajan Martti Ala-Seppälän kanssa ja Martti vakuutteli, että hyvä hevonen palaa kyllä omalle tasolleen.

Ja näin totisesti kävikin. Reilu viikko sitten ravatussa Kriteriumin karsinnassa ohjastaja Jukka Torvinen käänsi Mas For Youn hyökkäykseen 700 metriä ennen maalia ja maisema vaihtui vähintäänkin entiseen malliin. Voitto irtosi selvällä marginaalilla ennen Velvet Goldia ja kumppaneita.

Torvinen jatkaa tamman rattailla myös finaalissa.

– Jännitin osaltaan myös 2600 metrin matkaa, kun sellaista ajettiin ensimmäistä kertaa. Saimme hyvän selkäjuoksun ja hevonen oli valtavan hyvä ja tuli korvat kiinni maaliin.

– Maalisuoralla otetuista kuvista näkee hyvin, kuinka tammalla on korvat taaksepäin ja se kuulostelee vain, että vieläkö mennään.

Jukka Torvinen luotsasi Mas For Youn Kriteriumin karsintavoittoon ja jatkaa ohjissa myös finaalissa.

finaalissa Mas For Youta ja taustavoimia vastaan asettuu koko kavalkadi Suomen eturivin ammattivalmentajien varsalahjakkuuksia.

Viime vuosien menestysvalmentajista Timo Nurmoksen EL Jetpack ja Markku Niemisen Time Match ovat ennakkosuosikkeja tämän vuoden kilpailussa.

Goman-Nieminen nostaa omaksi kilpailuedukseen jotain sellaista, mitä monilla suuremmilla talleilla ei ole hevosilleen mahdollista tarjota.

– Kaikki lähtee tästä paikasta missä hevosia pidämme. Täällä on reilusti tilaa ja olemme yrittäneet jäljitellä mahdollisimman paljon hevosten luonnollista elämää. Ne saavat syödä ja juoda miten tahtovat ja käyskennellä muutenkin mahdollisimman vapaasti. Tällainen systeemi antaa hevosille paljon automaattista liikuntaa.

– Suuremmilla talleilla tällaista järjestelyä ei ole oikein mahdollista toteuttaa.

Valmentajan mukaan Kriteriumin onnistumisella olisi pienen tallin toiminnalle vahva taloudellinen merkitys.

– Onhan se huimaa, että harrastelijana pääsee ajamaan noin isoista rahoista. Kolmen joukkoon sijoittuminen olisi jo huikea suoritus. Korotetulla rahasijallakin pyöritämme tätä meidän toimintaamme jo pitkän aikaa.

Valmentaja haluaa jakaa kiitoksia myös järjestävän tahon eli Teivon raviradan suuntaan.

– Teivon päästä on hienosti huomioitu omistajia ja muita taustavoimia. Tämä ei tunnu ihan tavalliselta kilpailulta, jossa lyödään numerolappu kylkeen ja menoksi. Tässä on ollut vähän enemmän sellaista suurtapahtuman meininkiä.

– Finaalipaikka on meille älyttömän iso juttu. Kaikki mitä tästä eteenpäin saadaan on vain plussaa, Goman-Nieminen sanoo.

Kriteriumin finaali ravataan lauantaina Teivon ravien 12.lähtönä. Startti tapahtuu aikataulun mukaan kello 17.08.