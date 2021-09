Hermoherkällä Business Schoolilla riittää kapasiteettia pitkälle – ”Heti, kun kuski pystyy päättämään vauhdin ja suunnan”

Business Schoolilta löytyy hyvän kilpahevosen ominaisuuksia.

Nelivuotiaan Business Schoolin alku-ura on ollut tapahtumia täynnä eikä epäonnistumisilta ole vältytty. Korkea kapasiteetti ei kuitenkaan ole kadonnut mihinkään.

Ura käsittää toistaiseksi 20 starttia. Niistä on irronnut 3 voittoa ja 6350 euron verran tiliä.

Business School ei ole raviohjastajille ajokki helpoimmasta päästä, sillä se saattaa ottaa laukan välittömästi ohjastajan tarttuessa ohjiin ja yrittäessä valita suuntaa.

Toisinaan hevonen saattaa jäädä painamaan rajusti ohjille eikä veto ole hyvästä fysiikasta huolimatta aina riittänyt perille.

Emä Koala Broline oli kilparadoilla varsinainen höyrypää, joten kauaa ei tarvitse miettiä, mistä temperamenttisuus on peräisin.

Psyykkistä kehitystä on kuitenkin ollut aistittavissa. Viime aikoina Business School on vetänyt henkeä eikä ole kuukauteen startannut.

– Hevonen laihtui ja oli vaisu, kun sillä ajettiin paljon lähtöjä. Ruuna hoikistui eikä paras mahdollinen iskukyky tuntunut olevan päällä, valmentaja Aripekka Pakkanen kertoi.

Valmentajan mukaan ruunalta otettiin verikokeita eikä mikään tauti ollut testien mukaan päällä.

– Jotain pöpöäkin saattoi kuitenkin aikaisemmin olla ilmassa, sillä veriarvoissa oli jotain jälkimerkkejä tällaisesta.

Etta Pakkanen on isä-Aripekan valmentaman Business Schoolin hoitaja.

Pakkanen on ollut tyytyväinen hevosen henkiseen kehitykseen kotioloissa.

– Hevonen on muuttunut asiallisemmaksi käsitellä ja valmentaa kotioloissa. Sitä pystyy hallitsemaan tällä hetkellä paremmin kuin ennen. Aikaisemmin ruuna on ravistanut päätään ja laukannut heti, kun kuski on ottanut ohjista kiinni. Nykyään hevosta on pystynyt ohjista jarruttelemaan.

Valmentajan mukaan Business School on mennyt treeneissä positiivisesti ja hevonen on jaksanut harjoitella hyvin.

Vaikka aikaisempaa paremmat treeniotteet ovat olleet ilmassa, historia ei taustajoukkojen mielestä pyyhkiydy heti. Näyttöjä paremmasta odotetaan myös itse kisatilanteesta.

– Kilpailuissa on ollut haastavaa, kun hermo on ollut liian pinnassa. En ymmärrä, mistä se johtuu. Monenlaista juttua on koitettu eikä viisasten kiveä ole löydetty.

Pakkasen mukaan Business Schoolilla on ajettu mahdollisimman kilteillä varusteilla ja sitä kautta hevonen on päässyt juoksemaan vapaasti. Se on näkynyt otteissa rauhoittumisena.

Keskiviikkona Business Schoolilla on vastassa voitokas Tapio Mäki-Tulokkaan valmentama ja Ari Moilasen ohjastama Perfect Chapman.

Pakkanen näkee, että ”joko tai -tyyppinen” Business School pystyy omissa sarjoissaan olemaan aina korkealla, kun juoksu onnistuu eikä ”kovin pahaa” laukkaa alussa tule.

– Heti, kun kuski pystyy päättämään vauhdin ja suunnan, Business Schoolilla on ansaittuun voittosummaan nähden eri sarjan kapasiteetti.

Kriittisin hetki on lähtötilanne ja ensimmäiset sadat metrit lähtöauton irrottua.

– Derbyn karsinnassa Business School lähti jopa ravia matkaan, mutta laukkasi jostain syystä 300-400 metrin juoksun jälkeen.

Keskiviikkoiltana nähdään, laittaako Business School vastustajansa ahtaalle Vermon Toto65-kierroksella.