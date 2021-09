An-Dorra löylytti Derby-voittajan häikäisevällä tavalla – ”Tunnen sen heikkoudet”

An-Dorran ja Magical Princessin syksyinen kaksintaistelu oli ravivuoden sykähdyttävimpiä lähtöjä.

Vastaus viikon kuumimpaan raviurheilukysymykseen odotetun voimainkoitoksen voittajasta on An-Dorra.

Supertamma nitisti tutun kilpasiskonsa Magical Princessin ja vei Villinmiehen Tammakilvan Lappeenrannassa lauantaina.

Ja kuinka säkenöivällä suorituksella! Vauhtia suosikilta vaatien, kaikki työt tehden ja murskaavan ylivoimaiseen voittoon karaten.

Armoa ei klassisesti annettu eikä pyydetty. Juoksu alkoi kehkeytyä aivan kuten kaikki osasivat odottaa – Magical Princess johti ja An-Dorra heitteli löylyä rinnalla. Prässi käynnistyi toisesta kaarteesta alkaen.

Vain loppuratkaisu oli pieni yllätys, kun An-Dorra jyräsi Magical Princessin edelle jo loppukurvissa. Ohjastaja Jarmo Saarela sai ajella loppusuoran varmistellen ja keskittyä tuulettamiseen.

Magical Princess oli hyvä kakkonen. Muut jäivät superkaksikosta kauas. Valorous Leader venyi yllätyskolmoseksi.

Voittoaika 12,6a/2100 metriä on uusi kilpailuennätys ja jää vain puoli sekuntia Mascate Matchin SE:stä. Klassikkokisan voitosta palkittiin 42 000 eurolla.

Ohjastaja Saarelan mukaan ennakkoon laadittu taktiikka oli juuri sellainen kuin H-hetkellä nähtiin. Yksi hirmujuoksun avaimista oli, että An-Dorra ei tuhlannut energiaansa muuhun kuin olennaiseen.

– Päästiin helposti johtavan rinnalle ja pidettiin vauhtia. An-Dorra oli tosi rauhallinen ja hyvä ajaa rinnalla, kuski sai ajaa kuten haluaa. Loppukurvissa tunsin jo, että nyt on mahdollisuudet voittaa.

Saarelan mukaan tempo ei tuntunut tuimalta rattaille.

– Ei tuntunut miltään. Tamma menee niin helposti kovaa.

An-Dorran 86-vuotias valmentaja Reino Palomäki otti yleisönsä Lappeen raviradan voittajakehässä tuttuun tapaan.

– Sanoin Saarelalle ennen lähtöä, että nyt sitten ajat kuin miehet eikä kuin paskahousu! Tämä oli rehellinen kisa, jossa katsottiin kuka on kuka, ja jonka voitti Suomen paras lämminverinen tamma.

– Täällä An-Dorran rinnalle ei kävele kukaan, jos sillä ajetaan kuten pitää. Luulen tietävän sen, kun olen 76 vuotta tehnyt tätä hommaa.

An-Dorran myös kasvattanut ja sen omistava Palomäki vakuutti tienneensä etukäteen, että Magical Princess häviää, kun sille antaa löylyä.

– Tunnen sen heikkoudet. Olen katsonut sen lähtöjä satoja kertoja kotona yksin yön yksinäisyydessä.

Palomäki kiitti myös hoitaja Anna Hiltusta, joka on tehnyt paljon töitä An-Dorran kanssa.

Sekä An-Dorra että Magical Princess ovat rajun 4-vuotisikäluokan kuuminta hottia ennen oriita ja ruunia. Lauantain kilpailun jälkeen ensin mainittu on kerännyt jo 412 000 euron voittosumman 37 kilpailussa. Jälkimmäisen numerot ovat 366 000 euroa 32 kilpailussa.

Syksyn tärkeimmissä kilpailuissa voitot ovat nyt 1–1. Magical Queen oli paras Derbyssä ja An-Dorra otti nyt makean revanssin. Jäljellä on vielä Kasvattajakruunu, jonka finaali ravataan marraskuussa.

Kaiken kokenut Pekka Korpi otti tappion tyynesti.

– Ehkä Magical Princess ei ollut tänään niin rento, mutta turha siitä on syytä etsiä. Tänään ei voitu paremmalle mitään.

Suomenhevosten Villinmiehen Tammakilvassa kilpailivat 5-vuotiaat. Arvovoiton vei Liinan Säihke, jonka takaa löytyvät kisan kestomenestyjät. Tammakilvan voitto oli valmentaja Seppo Suuroselle toinen ja ohjastaja Esa Holopaiselle peräti kuudes.

Voittajaa matkalla seurannut Suvelan Unelma oli toinen ja takapareista hyvin kirinyt Ohitella kolmas.

Suuri ennakkosuosikki Margarida sai raskaan juoksun. Se sai alussa lisämetrejä kolmannella radalla ja epäonnistuminen varmistui, kun loppukaarteessa tuli laukka.

Esa Holopaisen mukaan Margaridan harha-askeleet eivät todennäköisesti ratkaisseet suurkilpailuvoiton kohtaloa.

– Liinan Säihke oli tosi hyvin ohjilla ja vastasi ulkopuolella tulevalle koko ajan. Ongelmia tuli vasta, kun Margarida laukkasi ja Liinan Säihke ei yksin mentyään tajunnut oikein mennä. Lopulta voitto oli kuitenkin helppo.

Voitto oli 24 000 euron arvoinen. Voittoaika oli 28,3a/2100 metriä. Liinan Säihkeen omistaa Orimattilaan rekisteröity kimppatalli L.M.V. Stable Oy.

Valmentaja Suurosen mukaan 3-vuotiaana talliin tullut Liinan Säihke on saanut kehittyä rauhassa, kun terveystilanne on ollut koko ajan hyvä. Niin sanottu matsaus meni nappiin.

– Karsintalähdön alla kiristettiin treeniä ja finaalin jälkeen tamma sai olla taas vähän helpommalla.

Lämminveristen avoimessa lähdössä nähtiin pienimuotoinen revanssi. SM-ajossa kolme viikkoa sitten yhdeksänneksi jätetty Le Gros Bill oli nyt selvästi paras pikamatkalla ja löi selvästi muun muassa SM-kakkosen Run For Royaltyn.

Antti Teivainen ohjasti Ari Vianderin valmentamaa oria, joka veti kovaa mutta voitti silti vielä helposti.

– Oikein luottavaisia oltiin, kun päästiin keulaan. Hevonen oli tänään tosi hyvä ja tosi paljon jäi varaa.

Se on paljon sanottu, sillä voittoaika 10,8a jää vain kymmenyksen Attack Diablon rataennätyksestä. Teivaisen mukaan ennätys olisi ollut Le Gros Billin armoilla, jos siitä olisi ollut tarpeen ajaa.

Valmentaja Viander kertoi, että Le Gros Billin loppukauden tähtäin on Porin St. Legerissä.

Sarjaa alempana ravattiin myös mailin matkalla. Anything For You veti kovaa ja johti pitkään, mutta kukaan ei mahtanut mitään Arctic Loverin lennokkaalle kirille. Pekka Korpi ajoi poikansa Hannu-Pekka Korven valmentaman orin yllätysvoittajaksi.

Suomenhevosten parhaimmisto kohtasi harvinaisesti tasoitusajossa lauantaina. Hallitseva ravikuningas Evartti otti voltin kakkosradalta lähtölaukan ja menetti pelin. Pöytä oli sen jälkeen katettu H.V. Tuurille, jolla ei ollut vaikeuksia hallita lähtöä keulapaikalta. Väkivahva Vixeli haastoi parhaiten ja oli hyvä kakkonen.

Ossi Nurmosen valmentama H.V. Tuuri jäi kuninkuuskilvassa kakkoseksi, mutta sen jälkeen se on kepittänyt Evartin jo kahdesti.

– Missään vaiheessa ei ollut mitään ongelmia. Hevonen oli taas oikein hyvä ja hoiti homman, minä nautin kyydistä, ohjastaja Iikka Nurmonen sanoi.

Voitto tuli kilometriajalla 24,1/2120 metriä ja oli 7000 euron arvoinen. Tienestejä on nyt kasassa uralla reilut 220 000 euroa.

H.V. Tuuri on murtautunut suomenhevosten huipulle vanhoilla päivillään 11-vuotiaana, tavalla joka hakee vertaistaan.

– Ihan nappiin on mennyt vuosi, kun ori on kolminkertaistanut voittosummansa. Ensi kaudeksi ei tarvitse enää parantaa. Jos hevonen pysyy terveenä ja muutenkin samanlaisena, se menestyy varmasti, valmentaja vakuutti.

T75-rivi alkoi pikkuyllätyksellä. Saku Havon valmentama Hurry Sundown sai hyvän selkäjuoksun ja ehti ohi johtaneen Make A Wish H.C:n kalkkiviivoilla.

– Oli hyvät hevoset edessä, ja piti vain luottaa siihen että kiritilaa tulee jossain vaiheessa, ohjastaja Hannu Torvinen sanoi.

Lämminveritammojen tasoituksessa Club Nord Chip otti jo neljännen peräkkäisen voittonsa. Se tuli hallitusti keulapaikalta. Takamatkalta startannut huipputamma Stoneisle Ocean oli ainoa, joka pysyi Reijo Suomalaisen valmentaman voittajan tuntumassa kirivaiheessa.

Oikea T75-rivi

T75-1: 3 Hurry Sundown

T75-2: 5 H.V. Tuuri

T75-3: 5 Club Nord Chip

T75-4: 4 Liinan Säihke

T75-5: 3 An-Dorra

T75-6: 2 Le Gros Bill

T75-7: 8 Arctic Lover

Seitsemän oikein tuloksille: 3342,55 euroa

Kuusi oikein: 49,61 e

Viisi oikein: 3,76 e