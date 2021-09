Kuninkuusravihevonen pitänyt valmentajansa tunteet pinnassa – ”Ei ole vielä pystynyt näyttämään koko osaamistaan”

Viime vuoden kuninkuuskilpailussa edukseen esiintyneen Pauhiksen pitkä sairausloma päättyy Vermon raveissa.

Pauhis on tervehtynyt kilpailukuntoon.

Hevosurheilussa ilot ja surut seuraavat tunnetusti toisiaan. Pitkän linjan ravivalmentaja Olavi Nisonen, 67, koki viime vuonna molemmat tunteet.

Hänen harras unelmansa toteutui vihdoin elokuun ensimmäisenä viikonloppuna, jolloin hän pääsi ensimmäistä kertaa osallistumaan kaikkien suomenhevosmiesten suuresti arvostamien kuninkuusravien päälähtöihin.

Nisosen ajokkina kuninkuuskilvassa oli hänen valmentamansa kimppahevonen Pauhis. Rodun huippua kohti samana vuonna kivunnut ori ei kyennyt ottelemaan ravikuninkaan seppeleestä, mutta täytti ensikertalaisena kunniakkaasti paikkansa hurjimusten joukossa.

Taipalsaaren ylpeys sijoittui kokonaiskilpailussa seitsemänneksi.

Vain muutamia kuukausia kuninkuusravien jälkeen tunnelmat Nisosen pirtissä vaihtuivat apeiksi. Pauhiksen vanha jalkavaiva uusiutui.

Aluksi vamma ei näyttänyt kovin kurjalta, mutta pitkä vitsaus siitä lopulta syntyi.

Ori joutui yli kymmenen kuukauden kilpailutauolle. Samalla sen tämä kausi ehti kuninkuusraveista lähtien mennä lähes kokonaan harakoille.

– Pauhiksen jalan hankoside alkoi reagoida syksyllä. Siltä oli mennyt sama hankoside jo kaksi vuotta aikaisemmin, ja nyt jalka rupesi uudelleen ämpyilemään, Nisonen kertoo.

Valmentaja ei aluksi uskonut lähes vuoden pituiseen kilpataukoon.

– Vaikka vamma ei ollut prosentuaalisesti kamalan paha, yllättävän kauan sen paranemisessa meni. Hankosidevammat ovat aina vakavia, hän huomauttaa.

Nisonen kertoo, että hän pystyi loukkaantumisesta huolimatta ajamaan suojatillaan pohjakuntotreeniä koko viime talven.

– Minun oli tarkoitus palata Pauhiksen kanssa radoille jo toukokuussa. Sen jalka ei ollut kuitenkaan vielä silloin parantunut tarpeeksi.

Pauhis kuuluu Vermon lähdön suosikkeihin.

– Laitoimme ajamisen seis, ja hevosta sen sijaan uitettiin muutama kuukausi kesällä. Vasta se tuntui tepsivän, Nisonen sanoo.

Vesikuntoutuksen jälkeen Pauhiksen jalka on kestänyt myös normaalin valmennuksen. Hevonen on edistynyt kilpailukuntoon.

– Oritta on treenattu taas aika normaalisti kuukauden päivät. Raviradalla emme ole käyneet hiitillä, mutta omalla radallamme hevosella on voitu ajaa kunnon vetojakin.

Valmentaja voi olla vihdoin tyytyväinen tallinsa tähden tilanteesta. Se osallistuu keskiviikkona Vermon Toto65-lähtöön.

– Pauhis vaikuttaa aika samanlaiselta kuin aikaisemminkin taukojensa jälkeen. Uskon sen olevan ihan jonkinlaisessa kilpailuvireessä, mutta onko se sitten vielä kuinka tukkeessa? Nisonen empii.

Nisonen ei aja Vermoon asti pelkästään testimielessä.

– Oriin paussi on pitkä, ja vastassamme on säännöllisesti kilpailleita hevosia. Odotan sitä silti heti kolmen joukkoon.

– Toiveena on myös se, että hevonen on terve startin jälkeenkin. Jos sen jalka rupeaa pitämään, sillä on tarkoitus ajaa talvi läpi kilpaa, Nisonen kertoo.

Pauhis kehittyi joka vuosi loukkaantumiseensa asti. Valmentaja uskoo, että 11-vuotiaalla hevosella on vielä annettavaa kaviourilla, jos se saa jatkaa terveenä.

– Pauhiksen kyvyt ovat yhä tallessa, eikä se ole mielestäni vieläkään pystynyt näyttämään koko osaamistaan. Jospa se pääsisi tekemään sen vaikka ensi vuonna.

Ja ehkä jopa seuraavien kesien kuninkuuskilpailuissa.