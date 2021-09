Ruotsalainen terästamma jaksaa vuodesta toiseen – saapuu nyt haastamaan Suomen huiput

Unique Juni nähdään ensimmäistä kertaa Suomessa.

Ei ole mitenkään poikkeuksellista, että 8-vuotias tamma pystyy kilpailemaan absoluuttisella huipputasolla. Tästä hyvänä esimerkkinä Ranch Kelly, joka hurjasteli vielä 10-vuoden iässä uuden maailmanennätyksen Vincennessissä. Sama rata on tullut hyvin tutuksi myös Unique Junille.

Silti Unique Junia kutsutaan jo nyt terästammaksi ja nimensä mukaisesti jopa ainutlaatuiseksi. Syy löytyy historiasta.

Ensimmäisen kerran Unique Juni nähtiin isoissa otsikoissa jo yli viisi vuotta sitten, kesällä 2016, kun tamma voitti Örjan Kihlströmin kannustamana pikkuyllättäjänä lyhyen matkan E3-finaalin Örebrossa.

E3-tammavoittajien kilpaurat ovat jääneet verrattain lyhyiksi. Esimerkiksi vuosien 2017-2019 jokainen voittaja on jo suvunjatkamispuuhissa. Tähän joukkoon lukeutuu esikoistaan odottava suomalainen superhevonen Mascate Match.

E3-kisoja on ajettu vuodesta 1997. Historia tuntee vain yhden tammavoittajan, joka on kilpaillut vanhempana kuin Unique Juni on nyt. Sen silloisista finaalivastustajista yksikään ei ole juossut lähes kahteen vuoteen.

4-vuotiaiden klassikkokisoista Unique Junille ei tullut suurta onnistumista, mutta kauden tienestit kohosivat silti yli miljoonaan kruunuun eli vajaaseen 100 000 euroon. Seuraavana vuonna tamma osoitti riittävyytensä myös ihan parhaita vastaan, kun se oli muun muassa laukanneenakin kultadivisioonassa toinen. Tamma kilpaili Hans R Strömbergin tallista aina 5-vuotissyksyyn asti, jolloin se siirtyi Jörgen Westholmin Ranskan filiaaliin.

Ensimmäisestä startista uudesta tallista tuli täysosuma. Ruotsalaisten välisessä kamppailussa Racing Mange ylitti maalilinjan ensimmäisenä, mutta ranskalaiseen tylyyn tapaan hylättiin loppusuoran epäpuhtaan ravin vuoksi. Näin voittajaksi julistettiin Unique Juni, joka palkittiin 42 750 eurolla.

Tuo on vielä toistaiseksikin tamman uran toiseksi suurin voitto E3:n jälkeen. Samalla Ranskan ravipyhättö Vincennes oli ensimmäistä kertaa valloitettu.

Westholm ei arkaillut lähteä kaikista kovimpiinkaan kisoihin. Talvimeetingin päätöksessä tamma osallistui Cagnes-Sur-Merin hurjatasoiseen Grand Criterium De Vitesseen. Readly Express hurjasteli keulassa 08,9aly. Unique Juni sinnitteli porukan mukana hyvin, mutta laukkasi loppusuoralla. Siihen paloi reilusti alle 1.10-aikainen tulos.

Tamma ei ole maagista rajaa toistaiseksi alittanut, vaan sen ennätys kirjataan lukemin 10,2aly.

Unique Juni siirtyi 6-vuotiskauden keväällä takaisin Ruotsiin ja Strömbergin talliin, mutta menestystä ei tullut ja syksyllä tie kävi jälleen Westholmille. Tuo kausi onkin rahallisesti ja tuloksellisesti uran selvästi heikoin. Voittoja ei tullut yhtään ja rahaa kertyi alle 300 000 kruunua.

Kaksi viime vuotta ovat menneet samalla kaavalla: talvimeetingin ajaksi Ranskaan ja kesäksi Ruotsiin. Menestys on ollut jatkuvasti hyvää ja tahti tuntuu vain kiihtyvän. Kuluvasta kaudesta on tulossa ainakin rahallisesti tamman uran paras.

Tuoreimmalla Ranskan turneella Unique Juni valloitti jälleen Vincennesin. Kuukausi sitten Unique Juni oli Solvallassa tammojen EM-lähdössä kolmas.

Falunilaisen Jan Spåls Invest AB:n omistama Unique Juni on ansainnut urallaan jo yli 550 000 euroa. Se on selvästi eniten Forssan Tammavaltikan osallistujista. Rahatilaston kakkosen, ja myös kovimmaksi vastustajaksi uumoillun Willow Priden kanssa ne ovat kohdanneet kolme kertaa aiemminkin. Willow Pride johtaa ennen viikonloppua keskinäisiä lukemin 2-1.

Lauantai-iltana nähdään kumpi on niskan päällä Tammavaltikan urakoinnin jälkeen. Unohtamatta tietenkään kymmentä muuta hienoa osallistujaa. Unique Junin rattailla nähdään ajajaliigaa ylivoimaisesti johtava Santtu Raitala.

Forssan toiminnanjohtaja Elina Hirvonen, miten Unique Junin kaltainen kaltainen huippuhevonen nähdään Forssassa?

– Kartoitamme ulkomailta hevosia, mutta ei ihan mitä tahansa. Niillä pitää olla menestymismahdollisuuksia ja selvä lisäarvo kilpailulle. Unique Junin kanssa oltiin kiinnostuttu tulemaan ja erittäin mielellämme sen tänne otimme, Hirvonen sanoo.

Unique Junia hoitaa Jenny Martinsson, mutta Forssaan tähtitamma saapuu Westholmin tallilla työskentelevän Heidi Jääskeläisen kanssa.

– Heidi on asunut Tammelassa. On hienoa, että tulee ihminen, joka tuntee kuviot ja paikat. Unique Juni saapuu Forssaan perjantaina. Matkustamisesta ei pitäisi olla Heidin mukaan haittaa, niin tottunut se on ollut reissaamaan Ruotsin ja Ranskan väliä, Hirvonen toteaa.

Tammavaltikassa juostaan kaksi osalähtöä, 1609 metrin matkalla perjantaina ja 2640 metrillä lauantaina. Nopeimman yhteisajan juossut saa Tammavaltikka-tittelin lisäksi 15 000 euroa. Osalähtöjen voittajat palkitaan 7 500 eurolla. Molemmat osalähdöt voittamalla kuittaa siis 30 000 euroa.

Perjantain lähtö juostaan ravien seitsemäntenä lähtönä, aikataulun mukaan startti tapahtuu klo 20.13. Lauantain pitkä matka koittaa 75-kierroksen huipennuksena päätöskohteena. Lähdön startti on noin klo 17.00.