Pirttilän Olga selätti koti-ikävän ja haastaa ravikunigattaren

Terho Rautiaisen talliin muuttanut tamma on viime kilpailujaan paremmassa vireessä.

Kovana suomenhevosmiehenä tunnetun Terho Rautiaisen tallissa on uusi lupaava kilpuri. 7-vuotias tamma Pirttilän Olga vaihtoi omistajaa ja jäi kangasniemeläisen talliin vajaa kuukausi takaperin Jyväskylässä ajetun kisan jälkeen.

Hevosilla ottaa usein aikaa, että ne kotiutuvat uusin ympyröihin. Pirttilän Olgakin heittäytyi aluksi syömättömäksi koti-ikävää potiessaan, mutta nyt asia on pois päiväjärjestyksestä.

Rautiainen otti uuteen suojattiinsa kilpailutuntumaa ensimmäisen kerran Kuopiossa viime viikon maanantaina. Hän oli hevoseen tyytyväinen, vaikka sijoitukseksi jäi kuudes.

– Kirivaihe meni hankalasti. Eteen kääntäneen vastustajan selkä ei vetänyt yhtään ja lopussa oli käänneltävä viidennelle radalle. Hevonen lopetti hyvin ja olisi sujuvammalla juoksulla pystynyt kolmen sakkiin, Rautiainen arvioi.

Valjakon seuraava yritys on keskiviikkona Vermossa. Kyseessä on varsinainen tulikoe, sillä vastassa ovat muun muassa ravikuningatar Suven Sametti ja kaksi osamatkaa kuningatarkilpailussa elokuussa voittanut Liisan Tulilintu. Kaksikko tosin starttaa 40 metrin takamatkalta.

Kimppatalli K & J Snowberry Oy:n omistamassa Pirttilän Olgassa on muitakin Rautiaista miellyttäviä ominaisuuksia kuin kirikyky.

– Tämähän on nuori hevonen vielä, ja siksi kiinnosti hankkia se. Pirttilän Olga on tosi jaksava ja pääseekin aika kovaa. Jos jotain kehitettävää, niin lähteminen on ollut vähän vaikeaa tammalle vielä.

Kiihdytyskyky monesti kohenee hevosilla iän karttuessa. Keskiviikkoiseen Vermon-kisaan Rautiainen tekee Pirttilän Olgalle pieniä varustemuutoksia ensi metrejä jelppaamaan.

Rautiainen arvioi, että Pirttilän Olga on viime sijoituksiaan paremmassa vireessä. Killerillä ajetussa T75-lähdössä sateen liukastamat olosuhteet olivat olleet tammaa vastaan.

Reilu kuukausi sitten Lappeenrannassa mies katsoi vierestä Callexin rattailla, kun Pirttilän Olga jyräsi ratkaisuhetkillä väkisin edelle ja Buttenhoffin Malja-ajon yllätysvoittoon.

Keskiviikon lähdössä kilpailee Rautiaisen tallista myös Elias Juonetar. Se on jo kokenut konkari uuteen tallikaveriinsa verrattuna. Seinäjoen kuningatarkilpailusta tuli kokonaiskilpailun kahdeksas tila.

Valmentaja antoi hevosen huilata kovan kisan jälkeen. Keskiviikkona sitä ohjastaa ajajaliigan kärkimies Santtu Raitala.

– Tamman tähtäimet ovat talvessa. Viime vuonna se vaati aika monta kisaa alle tauon päälle, että pyörä alkoi pyöriä kunnolla, mutta nyt olen ainakin yrittänyt pöllyyttää vähän reippaammin treeneissä.