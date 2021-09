Haavojaan nuollut epäonninen nelikko paluun äärellä – takana liikaa seksiä ja nujakointia

Kuninkuusravien aikaan kotitalleissaan toipilaana ollut kova suomenhevosnelikko on palailemassa nälkäisenä kaviourille.

Mennyt ravikesä jää parhaiten mieleen Evartin tuhkimomaisesta paluusta tuonelan porteilta hallitsemalleen kuninkaan valtaistuimelle.

Monia muitakin iloisia ja silmät kostuttaneita yllätyksiä kaviourilla koettiin, mutta niiden vastapainoksi myös useamman huippukovan suomenhevosen kesäkausi meni harakoille.

Kenen paikat kipeytyivätkään seksipuuhissa ja kuka joutuikaan tallikaverinsa runtelemaksi?

IS Ravit selvitti, mitä neljälle epäonnensotureille kuuluu nyt.

Talvella ja keväällä hienosti menestyneen Ellin Sisun kesäkausi jäi torsoksi kilpailemisen osalta. Ori ei ole startannut kolmeen kuukauteen.

Valmentaja Pauli Raivion mukaan teräväluonteisen hevosen kilpailemattomuuteen on ollut kaksi syytä.

Yhdeksänvuotiaan Ellin Sisun paikat ärtyivät kesällä siitospuuhissa.

– Siitostouhut ja kilpaileminen eivät sopineet Ellin Sisulle yhtä aikaa. Sen takareidet kipeytyivät astutuksista, Raivio kertoo.

– Lisäksi oriille tehtiin kurkkuoperaatio Killerin Kimaran jälkeen, koska se ei ollut siinä enää kovin hyvä.

Seinäjoen kuninkuuskilpailu ei ollut missään vaiheessa kautta Raivion mielessä.

– Kuninkuusravit eivät olleet tänä vuonna tavoitteenamme, mutta mietitään osallistumista ensi kesänä tarkemmin. Jos Ellin Sisu juoksee silloin hyvin, on hyvin mahdollista, että sillä ajetaan pelkästään kilpaa, eikä sitä käytetä lainkaan siitoksessa.

Raivio kertoo, että Ellin Sisulla siemennettiin tänä vuonna 24 tammaa.

– Joukossa oli hyviä tammoja, muun muassa Parvelan Retun emä, Raivio mainitsee.

Koska siitoskausi on loppunut, Ellin Sisun paluu kilparadoille lähestyy.

– Oriille kuuluu ihan hyvää, eikä sillä ole ollut koko aikana varsinaista isompaa vikaa. Näillä näkymin se on startissa ensi kuun alkupuolella, Raivio olettaa.

Välähdyksen valmentaja Ville Korjus olettaa, että talvella hankosidevamman takia pitkälle sairauslomalle joutunut ori palaa tositoimiin vielä syksyn aikana.

Hän kertoo, että tuulennopea hevonen on saanut terveen paperit. Välähdyksen paussi on venynyt pidemmäksi kuin sen taustavoimat keväällä kuvittelivat.

Ville Korjus kertoo, että 12-vuotias Välähdys on jaloistaan taas täysin terve.

– Välähdyksen jalka ultrattiin viikko sitten, ja sen pitäisi olla tohtorin mukaan nyt täysin terve. Enää on siitä kiinni, milloin uskallan ilmoittaa hevosen starttiin, Korjus sanoo.

– Oritta on kyllä liikutettu. Sitä on kuitenkin itse muuttunut niin varovaiseksi, että takaraivossa kummittelee se, ettei hevosta vain tuo liian aikaisin radoille. Silloin uusi takaisku olisi vaarana.

Uskotko Välähdyksen kilpailevan syksyllä?

– Sellainen ajatus minulla on, jos kelit pysyvät hyvinä. Olisi kiva, jos Välähdys saisi pari starttia alle ennen talvitaukoa. Talvella kilpaileminen ei minua enää nappaa, valmentaja sanoo ytimekkäästi.

Korjus uskoi helmikuussa, että hänen tähtihevosensa jalkavamma johtui liian kovista kaviourista.

Lue lisää: Kavioliigan tykeistä osa loukkaantuneena – Välähdyksen valmentaja toivoo hevosystävällisempiä kaviouria

Toissa vuoden kuninkuuskilvan kolmonen ja viime vuonna samalla sijalla ennen päätösmatkan väsähtämistään olleen Caijuksen kausi on ollut torso.

Vain viidesti kilpailemaan päässyt ori kärsi keväällä virustaudista ja joutui tervehtymisensä jälkeen ennen juhannusta tallikaverinsa runtelemaksi.

– Kun sähköt olivat yhtenä yönä menneet langoista poikki, Tapsan Toivo oli rynnännyt viereisestä tarhasta haastamaan Caijusta. Oriit olivat teutaroineet niin, että Caijuksen jalassa oli iso mustelma, valmentaja Mika Mäkelä kertoo.

Yhdeksänvuotias Caijus tähtää nälkäisenä ensi kesän kuninkuuskilpailuun.

– On vaikea sanoa, mikä hevosen jalkaan tarkalleen tuli, mutta se on parantunut pikku hiljaa ajan kanssa. Oritta on koko ajan treenattu pikku hiljaa.

Mäkelän hevoset ovat kokeneet aikaisemmin jopa rajumpia hyökkäyksiä. Vuoden 2019 keväänä kaksi vihtiläistreenarin valmennettavaa sai kimppuunsa verenhimoisen karhun.

Lue lisää: Verenhimoinen karhu hyökkäsi hevosten kimppuun Vihdissä – vastaan taistelleet tarhakaverit selvisivät raatelusta voittajiksi

– Nyt ei sentään karhu iskenyt Caijuksen kimppuun. Tällaisia oriitten välisiä kärhämiä on joskus muulloinkin päässyt tapahtumaan. Täysin harvinaisia nekään eivät talleilla ole, Mäkelä sanoo.

Mäkelä kertoo, että Caijuksella on tarkoitus ajaa kilpaa koko talvi.

– Näitä taukoja hevosille tulee aina ihan pyytämättäkin, joten pyrimme kilpailemaan Caijuksen kanssa läpi talven. On täysin mahdollista, että se aloittaa jo syksyllä, Mäkelä valaisee.

– Tämä kausi meni oriilta nyt näin, mutta yritetään ensi vuonna olla mukana taas paremmalla onnella.

Epäonnennelikosta Kartierin paluu tositoimiin tapahtuu näillä näkymin viimeisenä.

Talvella rakettimaisen nousun suomenhevosten terävimmälle huipulle tehneen oriin jalan nuljuluusta lohkesi pala kevätpaussin aikana harjoituksissa.

Heikki Mikkosen tallin lippulaivan jalka leikattiin toukokuussa.

Alkukaudella mainiosti menestynyt 11-vuotias Kartier loukkaantui kesän kynnyksellä.

Hoitaja Saara Eerola kertoo, että Kartierin toipuminen jalkaoperaatiosta on sujunut ennusteiden mukaisesti.

– Eläinlääkäri arveli leikkauksen jälkeen, että menisi puoli vuotta ennen kuin Kartier voisi palata radoille. Viime kontrollissa hevonen sai luvan hölkkäajoon, ja seuraavan noin kuukauden päästä tehtävän kontrollin jälkeen sille voi ehkä tulla jo hiittilupa, Eerola arvelee.

– Meillä on pieni haave, että Kartier voisi kilpailla ihan loppuvuonna, mutta etenemme täysin hevosen ehdoilla. Toivottavasti ori pääsisi starttailemaan ainakin talvella, sillä se on pärjännyt hyvin aina talvisin.

Lue lisää: Huippulahjakkuus jahtaa ensimmäisiä Kavioliiga-pisteitään – ”Emme ole mukana henkseleitä paukutellen”