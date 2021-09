Hannu-Pekka Korven hevosilla on nyt lentokeli – ”Tuntuu aika kivalta kieltämättä”

Lupaava American Zakke suuntaa Kriteriumin karsintoihin vakuuttava voitto alla.

Hannu-Pekka Korpi on saanut lentävän lähdön valmennustoiminnalleen. Vihtiläisen tallissa majailee tällä hetkellä vain alun toistakymmentä hevosta ja niistäkin osa on toistaiseksi starttaamattomia varsoja, mutta silti peräti neljä Korven valmennettavaa on voittanut raveissa viime viikkojen aikana.

– Hiljaisiakin hetkiä tulee varmasti vielä, mutta tällä hetkellä laji tuntuu aika kivalta kieltämättä, 39-vuotias Korpi myhäili tuoreimman voiton jälkeen TotoTV:ssä.

Keskiviikkona oli American Zaken vuoro olla paras. Santtu Raitalan ohjastama ori esitteli voimiaan ja jyräsi ylivoimaiseksi ykköseksi keulahevosen kupeelta.

Kengitys- ja varustemuutokset auttoivat asiaa.

– Nyt hevonen ravasi hyvin ja oli rento. Sillä on aiemmin ollut liian kiire muiden mukaan alussa. Toivottavasti ori nyt alkaisi ravaamaan. Tämä juoksu oli jo vähän sellaista, mitä uran alku lupasi.

Täyden matkan kilometriaikaan 14,9a polkenut American Zakke on vasta 3-vuotias. Se tähtää Kriteriumiin, jonka karsinnat ravataan Teivossa vajaan kahden viikon kuluttua.

– Siitä tulee jännittävä lähtö katsoa, kun laukka voi edelleen tulla. 2600 metriä on meidän matka, sillä American Zakkella on erittäin hyvät keuhkot, valmentaja sanoi.

Vanhempien lämminveristen kolmella kilometrillä Don Williams oli selvästi vahvin.

Ohjastaja Ari Moilanen kertoi jo viime viikolla Seinäjoella, että Don Williams kiri taas kuin parhaina päivinään. Keskiviikon suoritus näytti kaikille, että hevonen on todellakin tullut takaisin odotettua vaisumman kesän jälkeen.

Don Williams oli suorastaan ylivoimainen ja karisti kauas kannoiltaan muun muassa kivitykki Grainfield Aidenin sekä joukkoa vetäneen Amazing Warriorin.

– Upealta vaikutti esitys tänään. ”Pulla” on palannut, hoitaja Johanna Kyläkoski iloitsi.

Kyläkosken mukaan Don Williams on tasaantunut syksyä kohden. Kesähelteillä hevosella oli liikaa tammat mielessä.

Rivin ainoassa suomenhevosten lähdössä suursuosikki Vonkari ei ollut yllätettävissä. Juha Lindroosin valmennettava pääsi keulapaikalle ja ohjastaja Santtu Raitala lisäili vauhtia tarpeen mukaan loppusuoralla.

Voitto oli oikein vaivattoman näköinen. Näyttävästi askeltavan Vonkarin ravi oli treenarin mukaan nyt parempaa kuin edellisessä kilpailussa kolme viikkoa sitten.

– Hevosella oli lapa vähän jumissa silloin. Sitä on hierottu, ja ilmeisesti se auttoi.

Vonkari on kilpaillut tällä kaudella 10 kertaa. Tappioita on tullut vain yksi. Vasta 7-vuotiaasta hevosesta kuullaan vielä paljon, jos terveyttä riittää.

Jorma Kuokkasen valmentaman Amadeus Possiblen ykköstila oli T65-kierroksen suurimpia yllätyksiä. Ruunaa ohjasti Toni Florin, jolle voitto oli uran ensimmäinen Vermossa.

Voitto ei ollut kuskille aivan yhtä iso paukku kun vedonlyöjille. Vaikka Amadeus Possible on jo 9-vuotias, palaset ovat loksahdelleet kohdilleen viime aikoina.

– Hevonen on kyllä tehnyt hyviä juoksuja. Nyt ensimmäistä kertaa pystyin löysäämään lopussa, kun ruunan ravi ei hukkunut kuten aiemmin. Viime aikoina on löydetty oikea balanssi kilpailukaudella treenaamisen suhteen, Florin jutteli.

Jo T65:n ensimmäiseen kohteeseen saatiin potintekijä. Kovavauhtisessa juoksussa verekset voimat juhlivat loppusuoralla ja parhaiten viime metrit venytti Tapio Perttusen ohjastama Club Nord Chip.

Kypsään 10 vuoden ikään ehtinyt tamma polki pikamatkan kilometriaikaan 12,1a ja pudotti sekunnin ennätyksestään.

– Ennätystä lähdettiin ajamaan kanssa. Tämä on iso ja vahva hevonen, Reijo Suomalaisen valmennettavan kanssa Vermossa operoinut Heikki Kupsu kommentoi TotoTV:ssä voiton jälkeen.

Olli Koivusen kuskaama The Next One koki niukan tappion Club Nord Chipille, mutta ohjastaja sai nopean hyvityksen T65-rivin seuraavassa kohteessa. Harri Koivusen valmentama 3-vuotias Macy veti letkaa perille kärkipaikalta.

Oikea T65-rivi

T65-1: 5 Club Nord Chip

T65-2: 1 Macy S

T65-3: 11 Amadeus Possible

T65-4: 5 American Zakke

T65-5: 6 Vonkari

T65-6: 13 Don Williams

Kuusi oikein tuloksille: 4302,98 euroa

Viisi oikein: 84,25 e