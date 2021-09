Katja Melkon valmennettavat iskevät Suomessa Anssi Nurmisen hoivista

Ruotsissa menestystä niittävä Katja Melkko on siirtänyt merkittävän määrän valmennettaviaan Suomeen kilpailemaan.

BWT Echo on yksi Melkko-Nurminen yhteistyön tähdistä.

Läpimurtonsa Ruotsin valmentajamarkkinoilla tehneen Katja Melkon valmennettavia on ilmestynyt viime aikoina jälleen laajemmassa mittakaavassa myös Suomen lähtölistoille ja on aika selvittää mistä oikein on kyse.

– Tiesin, että Katja Melkko ja Janne Soronen etsivät asemapaikkaa Suomesta, kun heillä on kuitenkin Suomessa syntyneitä hevosia, joille on isoja kisoja täällä ja muutenkin hevosia, joille Suomessa kilpaileminen olisi hyvä vaihtoehto siinä hetkessä. On tietysti selkeämpää, ettei hevosia tarvitse koko ajan kuljettaa eestaas. Poikani Iivari Nurminen meni heille töihin, yhteys tuli siitä ja päästiin aika nopeasti yhteisymmärrykseen yhteistyökuviosta, Melkon hevosista Suomen päässä vastaava Anssi Nurminen selventää.

– BWT Echo tuli ensin ja toisessa aallossa Mr Golden Quick, sekä Jennifer Web. Sen jälkeen on tullut vielä kuusi, joten kokonaismäärä on tällä hetkellä yhdeksän.

Nurminen on pyörittänyt omaa valmennustoimintaansa jo vuosia Pilvenmäen raviradalla Forssassa. Miehen mukaan yhteinen sävel yhteistyön rakenteesta löytyi helposti.

– Minulla oli tilaa ja onhan tämä hieno mahdollisuus itsellekin oppia hienolta valmentajalta ja hyviltä hevosilta. Katja ja Janne kävivät katsomassa täällä paikat, tykkäsivät ja sovittiin raameista, miten hevosia ruokitaan ja valmennetaan.

– Lopulta siinä ei ollut järin suurta eroa siihen, miten itse jo valmensin ja miten näitä haluttiin valmennettavan. Ruokintajutuissa tuli selvemmin tarkennuksia, mutta ei siinäkään mitään mullistavaa eroa pohjimmiltaan ole. Jatkuvasti ollaan yhteyksissä ja paljon keskustellaan asioista. Olen oikein tyytyväinen siihen, miten tämä tällä hetkellä toimii.

– Periaatteessahan olen nyt sitten Katjan tallipoika, mutta kuitenkin omalla tavallaan vastuussa siitä mitä täällä meidän tallilla tapahtuu.

Nurmisen mukaan ainoa ongelma mitä on kohdattu oli, että Ruotsista tullut isompi kuuden hevosen ryhmä sairastui tultuaan ja niiden aloitus venyi sen vuoksi.

– Hevoset olivat olleet sairaana jo Ruotsissa ja toipuneet, mutta tulivat sitten uudestaan kipeäksi tänne saavuttuaan. Pieni mutka matkassa, mutta pian alamme pääsemään näiden kanssa tosissaan vauhtiin.

Ensimmäinen uusi hevonen radalla kuuden koplasta on Vermon Toto65-pelissä keskiviikkona avaava Joker Boko. Nurmisella on hevosesta positiivinen tuntuma, mutta arvoituksiakin riittää.

– Olen tykännyt hevosen harjoitusotteista koko ajan. Tietysti se palaa sairastauolta ja Ruotsin väki varoitti, että hevonen käyttäytyy sitten aika eri lailla raveissa kuin kotona, eikä välttämättä positiivisella tavalla. Katsotaan mitä tapahtuu, mutta ei menestys yllätä. Voihan se toki olla, ettei hevonen ole tähän vielä terävimmillään.

Vanha herra, kiritykki Mr Golden Quick starttaa päätöskohteessa.

– Ruuna on tehnyt Suomessa kaksi hyvää starttia ja odotamme siltä hyvää suoritusta taas keskiviikkonakin, mutta vastassa on tosi kovia hevosia ja voitto vaatisi tuuriakin, Nurminen pohtii.