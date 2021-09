Jaajo Linnonmaan hevoselle Suomen Mestaruus – Pekka Korven valmennettavat putsasivat Vermon palkintopöydän

Nelivuotistähtien Derby-taiston Vermossa vei Magical Princess, mutta makeaa mahan täydeltä yleisölle tarjosivat myös American Heron ja Camrin voitot aikuisten ravureiden suurkilpailuissa.

Jo ennen Derby-ravien päälähtöä Vermossa nähtiin lauantaina superhevosten menoa lämminveristen Suomen mestaruudessa ja kylmäveristen Tähtisprintterissä.

SM-kisassa juhlivat Pekka Korven tallin hevoset, jotka irtosivat maalisuoralla omaan kaksinkamppailuunsa.

30 000 euron ykkösrahat vei tallipäällikön itsensä ajama American Hero, joka puristi vauhdikkaassa loppukirissä ohi vetotöistä vastanneen tallikaverinsa Run For Royalty.

Kärkiparin tuntumassa tuli maaliin myös loistavan juoksun tehnyt Majestic Man.

Kun keulahevosen sai vetää ensimmäisen kierroksen ainoastaan 14,4-kyytiä, takaa ulkokautta kiertäneiden tehtävä oli toivoton. Esimerkiksi kahden edellisen vuoden mestari Next Direction pysyi hännillä loppuun asti.

Tänä vuonna kovasti kehittynen viisivuotiaan American Heron omistajakaartin kuuluvat muun muassa julkkisjuontaja Jaajo Linnonmaa ja jääkiekkotähti Antti Pihlström.

Parhailta lähtöpaikoilta startanneiden Korven suojattien taktiikka oli etukäteen selvä.

– Yritimme lähteä liikkeelle niin kovaa kuin vain pääsemme. Hevosemme avasivatkin hyvin. Se oli ihme, ettei kukaan tullut matkalla painamaan päälle, ja tempo pysyi rauhallisena, Korpi sanoi.

– American Hero oli viimeisessä kurvissa hyvin ohjilla ja tuntui hyvältä. Silloin tiesin, että meillä on hyvät sanssit voittoon.

Korpi povasi American Herolle ruusuista tulevaisuutta.

– Se on ollut koko ajan tosi lahjakas, mutta kasvoi nuorena niin paljon, että sille tuli kaikenlaisia vaivoja. Kun hevonen on saanut olla nyt terveenä, se on kehittynyt paljon. Ori voi vieläkin petrata, jos se pääsee jatkossakin treenaamaan terveenä, Korpi oletti.

Valmentaja sanoi, että American Hero voisi myöhemmin riittää jopa kansainvälisellä tasolla. Sen voittotulos 2120 metrin matkan kilpailussa oli 12,5a, joka merkattiin myös Run For Royaltylle.

Tähtisprintteristä povattiin Parvelan Retun ja Jokivarren Kunkun välistä kamppailua. Sitä ei kuitenkaan nähty, vaan valokeilan valtasi viimeistään kauttaan kilpaileva teräshevonen Camri.

Viisitoistavuotias ori otti suosikeiltaan luulot pois heti kiihdytyksessä, jossa se pamautti kyselemättä johtopaikalle ohi Jokivarren Kunkun.

Camri piti Parvelan Retun takanaan.

Vaikka avaus oli hurja 17,3, kilpailun nestori heilutti tahtipuikkoa perille asti.

Vajaa kierros ennen maalia hänniltä kiriin iskenyt Parvelan Retu nousi kakkoseksi ohi voittajan perässä juosseen Jokivarren Kunkun ja toiselta radalta ilman vetoapua hyvin kamppailleen Uljas Suomalaisen.

– Tulimme hyvillä mielin kilpailuun, koska Camri on ollut ihan elämänsä kunnossa, mutta vastus oli kyllä kova. Ori lähti tosi kova matkaan ja pääsi keulaan, mikä ratkaisi paljon, ohjastaja Esa Holopainen kertoi.

– Camri lähti takasuoralla tosi innokkaasti vastaamaan ulkopuolellamme tulleille. Ajattelin, että Parvelan Retu tulee sieltä ja menee ohitse, mutta Camri oli tosi hyvä ja vastasi varmasti loppuun asti. Harmi, kun sen kilpailuoikeus loppuu, sillä se on terve ja hyväkuntoinen hevonen, joka olisi voinut kilpailla ensi vuonnakin.

Omistaja Jorma Konnu oli yhtä yllättynyt suojattinsa voitosta kuin pelaajatkin.

– Kysyin Esalta, että olemmeko hereillä, kun lähdimme juoksun jälkeen kävelemään voittajaseremonioihin. En osaa sanoa, mistä Camri on syttynyt tällä tavalla kulkemaan, kun se tekee näin hirmuisia juoksuja, Konnu päivitteli.

Viisi- ja kuusivuotiaiden Tammatähdessä nähtiin äärimmäisen tasainen kolmen hevosen taisto.

Niukkaan voittoon kurotti vastoinkäymisten jälkeen huippukuntoaan lähestyvä Staro Miami, jolla oli lauman selvästi suurin voittosauma. Toiseksi rikkaimpana kisaan lähtenyt Peanuts vastasi rinnalleen matkalla kiertäneelle voittajalle piikkipaikalta urheasti maaliin asti.

Kiitettävän arvosanan sai lisäksi pienimmällä voittosummalla kroisoksia haastamaan lähtenyt Pica-Pica Oak, joka tappeli myös tiukasti voitosta 600 metrin kirillään.

Aripekka Pakkasen tallin lippulaivan voittotulos 2100 metrin matkalla oli 12,7a.

– Staro Miami meni hyvän tuntuisesti 500 metriä ennen maalia, missä rinnallemme tuli hevonen (Pica-Pica Oak), jolle se lähti vastaamaan hyvin. Tamma sai vielä intoa vetolapuista, jotka vedin loppukurvissa, ohjastaja Santtu Raitala sanoi.

– Lopussa kolme hyvää tammaa kävi tiukan matsin siitä, kuka saa turpansa ensimmäisenä maalilinjalle. Staro Miami on onnistunut siinä monta kertaa ja teki sen nytkin.

Tammacupin finaalissa nähtiin hirmuinen loppukiri. Sen räväytti huonolta takamatkan lähtöpaikaltaan viidenteen pariin sisälle jäänyt The Next One US, joka oli vielä puoli kierrosta ennen maalia melko toivottomissa asemissa.

Olli Koivusen ajokin voitto oli iso yllätys samoin kuin sen kirin edessä viimeisenä taipumaan joutuneen Brazen Leonoren kakkossijakin.

– Olimme matkalla piilossa. Ajattelin, että jos lähdön halusi voittaa, se oli tehtävä sisäradalta, Koivunen sanoi.

– Vaikka olimme kaukana viimeisessä kurvissa, minulla oli hyvä fiilis. Maalisuoran alussa kyllä tuntui siltä, että Tapio Perttusen hevonen oli jo karussa, mutta tulimme vielä siitä ohi.

Ohjastajan valmentajaisä Harri Koivunen on ollut myös mielissään suojattinsa otteista.

– The Next One on mahtava tamma, jolla on hieno ravi, Harri Koivunen kehui.

Derbyn finaalista pudonneille 4-vuotiaille oli tuttuun tapaan oma lohdutuslähtönsä.

Juoksun suvereeni voittaja oli viimeisellä takasuoralla toisesta parista ulkoa kärkeen näyttävästi leiskauttanut Piece Of Hero, joka pilasi karsinnoissa finaalisaumansa laukkaan. Toiseksi kamppaili sisukas Ashley Face, joka sai vaativan reissun keulavaljakon rinnalla.

– Minulla ei ollut alussa välttämätöntä hinkua keulapaikalle. Ensimmäisen kurvin ajoin veto päällä, mutta sen jälkeen saimme Ashley Facesta hyvän selän eteemme. Piece Of Hero teki tänään hyvän pitkän kirin, mutta toivottavasti hevonen ei näyttänyt vielä parastaan. Toivotaan, että se yhä petraisi tuleviin kilpailuihin, joita sille kyllä riittää, valmentaja Juha Utala sanoi.

Kylmäveristen keskipitkän 2600 metrin matkan väkevin oli viidennen peräkkäisen voittonsa ravannut Issakan Valo.

Suursuosikkia ei kunnioitettu, vaan se sai keulapaikalla tiukkaa prässiä pitkin matkaa. Jussi Suomisen valmentama voimapesä ei tästä masentunut, vaan pötki lopussa väsymättä muilta karkuun.

Runoneito nousi kakkoseksi ohi Issakan Valoa painostaneen Haukeli Expressenin.

Oikea Toto75-rivi, Vermo 4.9.

Toto75-1: 3 Staro Miami

Toto75-2: 3 Piece Of Hero

Toto75-3: 14 The Next One US

Toto75-4: 6 Issakan Valo

Toto75-5: 2 American Hero

Toto75-6: 7 Camri

Toto75-7: 3 Magical Princess

Seitsemän oikein -voitto-osuus 35253,94 euroa. Kuusi oikein 59,61 ja viisi oikein 3,09 euroa.

Derbystä lisää illan aikana.