Tämä on oikeasti kaikkien aikojen finaali – näin kohutun supernelikon voimasuhteet perkaa Suomen Mr. Derby

Kokenut ravivalmentaja arvioi, että oriit ovat vahvemmilla kuin tammat Derby-finaalissa lauantaina.

Derby on lämminveriravureiden ikäluokkakilpailuista suurin ja kaunein. Tämän vuoden kisaa on luonnehdittu monella suulla kaikkien aikojen tasokkaimmaksi, eikä syyttä. 12 finalistista peräti neljä on jo ennen huipennusta ehtinyt tienata radoilta yli 150 000 euroa palkintorahoja: An-Dorra, Magical Princess, Sahara Jaeburn sekä Consalvo.

Juha Utalalla on kaksi suosikkia finaaliin, joka ajetaan 120 000 euron ykköspalkinnolla Vermossa lauantaina.

Mutta ennen kuin annetaan Utalan, 52, perustella arvionsa, on syytä avata, miksi hänen mielipiteensä kiinnostaa.

Siksi, että Utala on Suomen Mr. Derby. Hän sai lempinimen 2006, kun ajoi muutaman viikon sisään voitot sekä 4-vuotiaiden lämminveristen että 5-vuotiaiden suomenhevosten kisassa. Kukaan toinen ohjastaja ei ole kyennyt derbytuplaan samana vuonna.

Kaiken kukkuraksi lämpöisten puolella tuli kaksoisvoitto talliin, kun Quicksilver Kempiä kiritti parhaiten Little Sealord.

Quicksilver Kemp ravasi Juha Utalalle himoitun Derby-voiton vuonna 2006.

Tämän vuoden finaalissa Utalalla ei ole hevosta. Viime vuonna Mascate Matchin voittaessa oman tallin Piece Of Glory oli neljäs.

Sitten takaisin tähän hetkeen ja ensi lauantaihin. Utala tuntee finaalin ”Ihmeneloset” hyvin, sillä hän on kohdannut ne usein muun muassa Piece Of Heron rattailla.

Mr. Derby, onko tämä todella kaikkien aikojen ikäluokka?

– Niitä ei ole helppo verrata keskenään, kun aikakaudet ovat niin erilaisia. Itselle tuli mieleen, että myös vuonna 2001 syntyneet olivat oikein tosi hyviä. Siellä oli Passionate Kempiä, Arctic Expressiä ja Bar Codea, joita me haastettiin Bel Dittolla. Mutta rajuja ovat tämänkin vuoden parhaat ilman muuta, ikäluokassa on neljä tietynlaista superhevosta.

Kuka on suosikkisi voittamaan lauantain finaalin?

– Ensiksi pitää sanoa, että tämän lähdön voittamiseen ei riitä pelkästään se, että on paras hevonen. Etenkin juoksunkulusta riippuu paljon. Sahara Jaeburn ja Consalvo ovat suosikkejani, vaikka niistä toinen joutuneekin vauhdinpitäjän rooliin.

Perustelusi kaksikon puolesta?

– Ajattelen niin, että oriit ovat aavistuksen vähemmän haavoittuvaisia kuin tammat. Magical Princessille ei pärjäisi kukaan, jos Korven Pekka saisi ajaa väliringin hiljaa keulassa, mutta luulenpa ettei saa. Ja keskipitkä matka ei ehkä ole ideaali Magical Princessille vastustajiin verrattuna.

– Sahara Jaeburn ei ollut karsinnassa kengät jalassa mitenkään häikäisevän näköinen, mutta edellisellä kerralla Eskilstunassa ilman kenkiä kilpaillessaan oli. Se kulki silloin koko kiriringin kymppiä ja jos kulkee myös lauantaina, vastustajat ovat vaikeuksissa.

– Consalvon upeita juoksuja olen katsellut sillä lailla huolissani ja ristiriitaisin tuntein, että jos Moilasen Ari nyt voittaa, en pääse enää hehkuttamaan saunan lauteilla, että olen ainoana Suomessa voittanut molemmat Derbyt samalla kaudella.

Mitä muita havaintoja viime viikon karsintalähdöistä?

– Parhaimman näköinen oli An-Dorra, kun se pääsi häärimään keulassa ja meni kovan ajan. Mutta nyt sen juoksusta tulee hankalampi, kun se ei pääse niin kovaa liikkeelle, että pääsisi kärkeen. Epäilen, että An-Dorra saa suosikkinelikosta vaikeimman juoksun. Killerillä kun Saarelan Jamppa yritti avata kovaa, tamma vähän lämpeni ja laukkasi.

Miten finaalin juoksunkulku todennäköisimmin menee?

– Magical Princess juoksee keulassa joka tapauksessa. Sahara Jaeburn etenee johtavan rinnalle ja mielestäni Consalvo pääsee sen taakse. An-Dorran juoksupaikkaa on vaikeinta arvailla, olisiko se sitten Consalvon takana.

Mitä ominaisuuksia Derby-finaalin voittajahevoselta erityisesti vaaditaan?

– Tähän olisi helppo vastata, että vahvuutta, mutta se ei nykypäivänä enää riitä. Hevosen pitää myös pystyä kiihdyttämään reippaasti, ettei juoksusta tule liian vaikeaa. On tärkeää osata vähän kaikkea.

– Jos yksi ominaisuus yli muiden pitäisi valita juuri Derbyn voittoa ajatellen, niin vauhtikestävyys. Kun hevonen pystyy juoksemaan koko viimeisen kierroksen kovaa, spurttailijat ovat vähissä loppusuoralla.

Kuinka suuri on ohjastajan merkitys?

– Ohjastaja ajaa tällaisen lähdön ihan eri tavalla kuin iltaravilähdön. Ulkopuolinen ei mitenkään pysty ennakoimaan kaikkea. Voi tulla poikkeavia ratkaisuja, joita edes vihjemiehet eivät tajua.

– Kuskin merkitys on iso. Pitää ajaa kuin Örjan Kihlström ja laittaa jääpalakoneen täydeltä kuutioita hattuun. Kauhean aikaisin ei parane lähteä seikkailemaan kolmannelle radalle. Ei saa ajatella, että on pakko antaa hevoselle mahdollisuus ison palkinnon kisassa. Pitää olla viisautta ajaa mahdollisimman tarkasti sekä tasaisesti ilman välispurtteja.

Entä valmentajan?

– Ainakin tarvitaan tuuria sen suhteen, että hevonen on terve h-hetkellä. Tähän aikaan vuodesta on harmillisen paljon viruksia liikkeellä ja hevosia sairaana.

– Hirveästi ei kannata alkaa tekemään viime hetken viilauksia, se menee äkkiä yli. Pitää tietää mitä tekee ja luottaa omaan osaamiseensa. En lähtisi finaalia edeltävällä viikolla kokeilemaan treeneissä, mitä hevonen kulkee.

Löytyykö neljän koplan ulkopuolelta hevosia, jotka voisivat realistisesti haastaa suosikkikvartettia?

– Ihmeitä pitää tapahtua, jos tulee yllätysvoittaja. Mutta sanon kuitenkin, että Tonni-Olli (Koivunen) ja Making Match. Se saanee mukavan tasaisen ja suojaisan juoksun, ehkä jonon kolmantena sisäradalla.

Magical Princess on kotiradan valttikortti lauantaina.

Consalvolla on tähdätty jo pitkään vain ja ainoastaan Derbyyn.

An-Dorra on joukon toistaiseksi ansioitunein 4-vuotias yli 300000 euron tienesteillään.

Sahara Jaeburn oli ikäluokan paras Kriteriumissa viime syksynä.

