Sydämiä sulattanut raviprinssi kilpauran äärellä – ”Toimiva, kilpailuhenkinen ja fiksu”

Supertamma Venicen esikoinen esiintyy ensi viikolla ensimmäisen kerran kilpanumero kyljessään.

Massimo Hoist on kasvanut kahdessa vuodessa kilpailijaurheilijaksi.

Hevosvaltakunnassa kohistiin reilu kaksi vuotta sitten. Kaikki jännittivät lämminverikuningattaren, Venicen, esikoisen syntymää.

Ilosanoma kiirui joka talliin 5.4. 2019. Kuningatar oli synnyttänyt terveen, potran orivarsan.

Raviprinssi syntyi Uudessakaupungissa Kallelan oriasemalla samassa karsinassa, jossa sen emä oli nähnyt päivänvalon lähes päivälleen kymmenen vuotta aikaisemmin.

Venicen ja varsan kuopiolainen omistaja Heikki Korhonen oli tohkeissaan.

– Varsa on hyvän kokoinen ja sillä on tähti päässä, kuten emällään, Korhonen kuvaili kasvot muikeana parin päivän ikäistä uutta kasvattiaan tuolloin IS Raveille.

Massimo Hoist kuvattuna pian syntymänsä jälkeen vuoden 2019 keväällä.

– Otsamerkkiä pidetään yleisesti positiivisena asiana ravihevosilla. Voi sillä jonkinlaista taikaa olla, sillä eikö Readly Expressilläkin ole sellainen? Korhonen kysyi ja viittasi sen hetken Euroopan kovimpaan ravuriin.

Varsa sai nimekseen Massimo Hoist.

Reilussa kahdessa vuodessa on ehtinyt tapahtua paljon.

Venice oli radalla kuningatar ja sitä se on näköjään myös äitinä. Yksi kaikkien aikojen kovimmista lämminveritammoista on pyöräyttänyt esikoiselleen jo kaksi pikkusiskoa.

Sisarusten nimet ovat Verona Hoist ja Fabiana Hoist.

Massimo Hoist muutti vuosi sitten omistajansa kotitalliin opettelemaan raviaakkosia. Kuningataräiti, Verona Hoist ja kesäprinsessa sen sijaan rouskuttelevat vihreää ruohoa Kallelan laitumilla.

Massimo Hoistin treenit ovat edistyneet niin joutuisasti, että se nähdään jo ensi tiistaina Kuopion kaviouralla numerovoilokki kyljessään.

Massimo Hoistilla on omistajansa mielestä siitosoriin raamit.

Kyseessä ei ole vielä virallinen kilpailu, vaan koelähtö. Jos ja kun Massimo Hoist juoksee koelähdössä riittävän lujaa, se saa starttiluvan.

Omistaja ei ole vielä varma, aloittaako oripoika kilpailemisen emänsä tavoin jo kaksivuotiaana. Selvästi suurin osa lämminverisistä ravureista avaa uransa kolmevuotiaana.

Massimo Hoistilla on kalossimaiset saappaat täytettävänään. Venice-emä ravasi seitsemän kilpailukauden aikana huiman 830 000 euron voittosumman ja oli monta vuotta peräjälkeen maan ykköstamma.

Venice voitti jopa kahdesti legendaarisen Suur-Hollola -ajon ja tukun muita suurkilpailuja. 84 kertaa startannut superjuoksija kaarsi 45 kertaa voittajaesittelyyn.

Massimo Hoist on käynyt pari kertaa harjoittelemassa Kuopion raviradalla.

Massimo Hoistin isä on puolestaan yhdysvaltalainen siitosjätti Muscle Hill.

Venice ei laukannut kolme vuotta sulhonsa luona, vaan hommat hoituivat muodikkaasti etänä. Se siemennettiin silloin USA:sta lähetetyllä Muscle Hillin pakastespermalla.

Korhonen kertoo, että hän on ollut tyytyväinen Venicen esikoisvarsan kehitykseen.

– Massimo on siitosoriin näköinen hevonen, jolla on isot raamit ja hyvä rintakehä.

Supertamman esikoinen oli julkkis jo pikkuvarsana.

– Sillä on myös jalka joka nurkassa oikein päin, ja se osaa ja jaksaa juosta. Toimiva, aika kilpailuhenkinen ja fiksu elukka, Korhonen luettelee.

Kovin sulavarunkoisena urheiluhevosena omistaja ei vielä arvokasta suojattiaan pidä.

– Massimo on ronskinkokoinen varsa, joka ei ole vielä kamalan sporttisen näköinen. Kääntämätön korttihan se tässä vaiheessa on, mutta odottelen siitä kyllä aika hyvää kilpahevosta, Korhonen kertoo.

Kaksitoistavuotias Venice voi paksusti. Ultraus on paljastunut, että supertamma on jälleen pieniin päin.

Venice on kantavana ranskalaissukuisesta Friendly Bourbonista. Verona Hoistin isä on amerikkalainen Muscle Mass ja Fabiana Hoistin isä ranskalainen Fabulous Wood.

” Riittää jos kantaa siemeniä tallin käytävällä, niin Venice on jo tiineenä.

– Mamma voi hyvin. Siitä kyllä näkee, että se on tehnyt jo kolme varsaa, mutta se on sopeutunut tosi hyvin siitostamman rooliin.

– Riittää jos kantaa siemeniä tallin käytävällä, niin Venice on jo tiineenä. Ei sen varsoja raaski myydä ainakaan ennen kuin ne ovat osoittaneet kykynsä, Korhonen sanoo hymyssä suin.

Aika näyttää, mihin suuntaan mainiosti menestyneen hevosenomistajan huulet vääntyvät raviradoilla lähivuosina, mutta ainakin hänen tähtitammansa näyttää jääkiekkotermein syöttävän lapaan liukuhihnalta.