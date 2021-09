Onko tässä seuraava huipulle loikkaava nuori tamma? ”Meneminen on sulavoitunut selvästi”

Lumi-Oosa palaa parrasvaloihin Seinäjoen T65-lähdössä keskiviikkona.

Lumi-Oosaa juhlittiin toissa syksynä Villinmiehen Tammakilvan voittajana. Täysosumakauden huipentaneen Tammaderbyn ykköstilan päätteeksi hevonen kuitenkin vetäytyi varsalomalle.

Viime vuonna omistaja-kasvattaja Markku Lumiahon talliin Raaheen syntyi orivarsa Lumi-Vikke, jonka isä on Sipori.

Nyt Lumi-Oosa on 7-vuotias ja kilpaillut urallaan vasta 17 kertaa. Äkkiseltään voisi ajatella, että nuori ja kokematon hevonen on vielä turhan vihreä keskiviikon laatulähtöön. Viivalla on monta avoimissa tammalähdöissä rutiinia ja kovuutta hankkinutta vastustajaa.

Totuus voi hyvinkin olla toinen. Tämä kausi on ollut nuorten tammojen esiinmarssia, kun vasta 6-vuotias Suven Sametti kruunattiin ravikuningattareksi ja Lumi-Oosan takakavioita ikäluokkalähdöissä katsellut Ciiran Tähti säesti kakkostilalla. Ei pidä hämmentyä, jos myös voitokas Lumi-Oosa nousee yllättävän ripeästi huipulle.

– Se ei tarvitse höykkyytystä tullakseen kilpailukuntoon. Kyseessä on hyvin kevyt hevonen, jolla on hyvä hapenottokyky. Oletan että vire on heti ihan hyvä, mutta totta kai startit vievät vielä eteenpäin. Tarkoitus ei ole ollut saada hevosta mitenkään liian valmiiksi kotona, ohjastaja-valmentaja Harri Kotilainen pyörittelee.

Varovaiset arviot ymmärtää. On käytännössä mahdotonta ennakoida vedenpitävästi, mikä on hevosen iskukyky pitkän tauon jäljiltä. Sen näkee vasta kilpailutilanteessa.

Tavallista paremmilla hevosilla on usein tapana yllättää positiivisesti harjoitusotteisiin verrattuna, kun ajetaan porukassa ja kilpailutamineissa.

– Sekin vaikeuttaa arvioimista, kun 5-vuotislähdöissä Lumi-Oosa oli vielä muita tammoja edellä ja voitteli aika helposti. Siksi en saanut täyttä kuvaa sen luokasta. Tosi jännä nähdä Seinäjoella, missä mennään tällä hetkellä.

Lumi-Oosa voitti 5-vuotiaana muun muassa Villinmiehen Tammakilvan sekä Tammaderbyn.

Keskiviikon kilpa on Lumi-Oosan ensimmäinen totoravilähtö yli 1,5 vuoteen. Hevonen kävi hakemassa kilpailutuntumaa Reisjärvellä paikallisraveissa heinäkuun lopulla. Sieltä tuli voitto Kotilaista tyydyttäneellä tyylillä.

– Tamma starttasi suoraan perustreenistä, ilman minkäänlaisia valmisteluja ja avovarusteilla. Osa matkasta ajettiin johtavan rinnalla ja Lumi-Oosa vastaili ihan varmasti ykköseksi lopussa. Se terävöityy tähän, mutta vaikea sanoa, kuinka paljon.

Treenarin mukaan aika on tehnyt tehtäväänsä. Tamma on voimistunut.

– Mukavinta oli huomata, että ravi oli jämäköitynyt. Nuorempana tamma oli vielä vähän honkkeli ja takapään ravi oli kuluttavan korkeaa, mutta meneminen on sulavoitunut selvästi.

T65-pelaajat ovat luottaneet Lumi-Oosan paluukilpailun ennakkosuosikiksi keskiviikkona. Kokenut Kotilainen suhtautuu maltillisemmin.

– Suosikin asema kuulostaa aika kovalta, kun alla on pitkä tauko kuitenkin ja vielä ei voi tietää, näkyykö vähäinen rutiini näissä porukoissa. Ennemmin Lumi-Oosa on yksi monesta tasaisessa kilvassa. Se on hyvä hevonen ja voi voittaa, mutta mielelläni ajaisin lähdön nätisti ja kokeilisin vasta lopussa, jos on varoja.

– Lumi-Oosalla on toivottavasti vielä paljon vuosia edessä, ja tämä ei ole kauden tärkein lähtö.

Alustava suunnitelma on, että Lumi-Oosa starttaa syksyllä ainakin muutaman kerran. Talvella sitten taas treenataan ensi kautta varten.

Kotilaisella on tallissaan myös toinen huipputamma, kuningatarkilpailussa kaksi osamatkaa voittanut Liisan Tulilintu.

Jos Lumi-Oosa ja Liisan Tulilintu nyt kilpailisivat keskenään, kumpiko voittaisi ja millaisella marginaalilla?

– Nyt kysyit vaikean... nämä ovat niin erityyppisiä hevosia ominaisuuksiltaan. No, kyllä Tulilintu on vielä askeleen edellä tietysti, mutta jos kaikki menee hyvin, Lumi-Oosa alkaa ottaa kiinni pikku hiljaa.