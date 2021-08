Suomalaisvalmentajan hevoset jahtaavat miljoonan euron viikonlopputaksaa – toistuuko 10 vuoden takainen sensaatio?

Timo Nurmoksen tallista juoksee suosikkeja kolmessa Derbyssä. Niillä on viikonloppuna mahdollisuudet jopa miljoonan euron ansioihin.

Timo Nurmos on ikäluokkalähtöjen erikoismies.

Syksy on perinteisesti Timo Nurmoksen tallin kulta-aikaa. Ruotsissa vaikuttavan valmentajavelhon suojatit menestyvät läpi vuoden, mutta kesän jälkeiset jättipalkintojen ikäluokkalähdöt ovat hänelle aina kauden tärkeimmät kilpailut.

Viikonloppuna ravataan sekä Suomessa että Ruotsissa 4-vuotiaiden lämminveristen pääkisa, klassinen Derby.

Nurmoksen suojatit ovat voittaneet Suomen Derbyn viidesti ja Ruotsin Derbyn kolmesti.

Valmentaja sanoo, että kaikki voitot ovat jääneet hyvin hänen mieleensä, mutta erityinen oli vuoden 2011 alkusyksy.

Nurmoksen talli voitti kymmenen vuotta sitten peräkkäisinä päivinä molempien maiden superlähdöt.

Suomen Derbystä valmentajalle tuli kaksoisvoitto Seabiscuitin johdolla ja Ruotsin kisasta Beau Mecin voiton lisäksi sijat kolme ja neljä.

Timo Nurmos ja Jorma Kontio juhlivat Seabiscuitin Derby-voittoa kymmenen vuotta sitten.

Historia voi toistaa itseään tällä viikolla. Nurmoksella on jälleen selkeä sauma tuplaan.

Hänen treenaamansa Sahara Jaeburn lukeutuu lauantaina Vermossa ravattavan Derbyn kuumimpiin suosikkeihin. Ruotsissa Malmön raviradalla jättimäisestä liki 400 000 euron pääpotista kamppailevat tallikaverit Calgary Games, Sir Henry Sisu ja Chiru ovat myös kaikki potentiaalisia voittajaehdokkaita.

– Ei voi tietää, onko viikonlopusta tulossa tallillemme hieno vai huono. Vasta lähdöt näyttävät sen, mutta koska kaikki hevosemme voittivat karsintalähdöt helposti voimat tallella, finaaleihin on mukava lähteä. Hevoset ovat ainakin kunnossa oikeaan aikaan, Nurmos sanoo.

Sahara Jaeburn voitti viime syksynä Kriteriumin Teivon raviradalla. Tessa Länsimäki oli hevosen hoitaja.

Suomen Derbyn ykköspalkinto on 120 000 euroa. Nurmoksen valmentaman Sahara Jaeburnin kanssa tiukimmin voitosta kamppailee sama kolmikko kuin viime syksynä Kriteriumissa: An-Dorra, Magical Princess ja Consalvo.

Sahara Jaeburnin viime kausi päättyi suunnitellusti Krtiterium-voiton jälkeen. Pitkällä treenitauolla ollut ori on starttaillut myös tänä vuonna säästeliäästi vain kolme kertaa.

Nurmos on korostanut, että vaikka hänen nuoret tähtensä kilpailevat ikäisiään vähemmän, niitä treenataan vähintään yhtä paljon. Hänen mielestään kilpailut kuluttavat hevosia enemmän kuin valmennus.

– Hevosilla ei voi ruveta kovin aikaisin tähtäilemään suoraan Derbyyn, mutta koska Sahara Jaeburn voitti 3-vuotiaana Kriteriumin, sillä on uskottu olevan mahdollisuutensa Derbyssäkin. Sen takia se on kilpaillut harvakseltaan.

– Kaikilla valmentajilla on oma tyylinsä. Sitä ei voi tietää, olisiko joku toinen tapa tuonut meille vielä enemmän voittoja, mutta aika hyvin olemme onnistuneet näinkin, Nurmos sanoo.

Sahara Jaeburn on tähdännyt lähes vuoden päivän Derbyyn.

Kemistä lähtöisin oleva Nurmos on mestari virittämään suojattiensa vireen huippuunsa siksi päiväksi, jolloin suurimmat setelit jaetaan.

Hän painottaa, että Sahara Jaeburn palautui hyvin viime viikon karsintalähtöreissustaan ja on treenannut hyvin sen jälkeen.

Vaikka Sahara Jaeburn voitti karsintalähtönsä selvästi, se pystyy luultavasti parantamaan vielä lauantaiseen loppukilpailuun.

Näin kävi Kriteriumissa, jossa karsintaerässään kolmanneksi jäänyt ori jyräsi finaalivoittoon vaativalta kuolemanpaikalta kärkihevosen rinnalta.

– Sahara Jaeburn on kehittynyt viime kaudesta. Se oli viime vuonna lapsellinen ja käyttäytyi hyvin orimaisesti. Hevonen on vieläkin orimainen, mutta on kasvanut henkisesti ja saanut itseluottamusta lisää.

– Oriin vahvuus on, että se jaksaa mennä hyvin kuolemanpaikaltakin. Se pääsee kyllä jo aika vauhdikkaasti matkaankin.

Sahara Jaeburn hallitsi vesisateessa leikitellen Derby-karsintaa viime viikon keskiviikkona Vermossa.

Johtopaikalle Sahara Jaeburnin lähtönopeus ei finaalissa kuitenkaan riitä. Se joutuu starttaamaan karsintavoittajista heikoimmalta radalta numerolla kuusi.

Nurmoksella olisi ollut mahdollisuus valita hevoselleen takarivistä ysirata, jota moni pitää parempana kuin kuutosta. Nurmos ei ole tätä mieltä.

– Eturivistä on kuitenkin selvintä lähteä matkaan. Saa sitten nähdä, kuinka juoksu menee, ja kuka tekee töitä matkalla. Lähtö on tosi kovatasoinen ja monella hevosella on Sahara Jaeburnin tavoin mahdollisuus pärjätä.

Ohjastaja Jorma Kontio kertoi karsintalähdön jälkeen voittajahaastattelussa, että Sahara Jaeburn juoksee finaalissa ilman kenkiä. Hevonen haparoi maalisuoralla, eikä laukka ollut kaukana.

– Kenkien riisuminen oriilta on mahdollista, mutta se riippuu myös kelistä ja radan kunnosta. En tiedä, kuinka paljon hevonen pystyy petraamaan avojaloin. Ainakin se voitti, kun juoksi kerran Ruotsissa ilman kenkiä, Nurmos kertoo.

Jorma Kontio on ajanut Timo Nurmoksen valmentamilla hevosilla seitsemän Derby-voittoa.

Ruotsin Derby-hevosistaan Nurmos on myös Calgary Gamesin omistaja.

– Ostin sen varsana kasvattajaltaan niin kuin Chirunkin. Myin Chirun viime vuonna nykyisille omistajilleen, mutta Calgary Gamesin olen pitänyt itselläni.

Nurmos ei suostu laittamaan kolmikkoaan paremmuusjärjestykseen, mutta ainakin moni ulkopuolinen tuntuu uskovan eniten Calgary Gamesiin tämän vihreydestä huolimatta. Tappioton ori on kilpaillut vasta kuudesti.

Ilman viime syksyn takapakkiaan finaalin vähärahaisimman osallistujan numerot olisivat luultavasti aivan toisenlaiset. Ori kohtasi terveysmurheita juuri ennen Kriterium-karsintoja.

– Calgary Gamesille tuli kaviopaise ja se joutui jäämään karsintalähdöstä pois. Sinä samana päivänä sen seuraavaksi isoksi maaliksi otettiin Derby.

Galgary Gamesilla on siis tähdätty samalla tavalla Derbyyn kuin Sahara Jaeburnilla. Kummallakin on vain kolme starttia takana tältä kaudelta.

Calgary Games voitti viime viikon karsintalähtönsä murskatyylin piikkipaikalta.

Calgary Gamesin isä on maailmantähti Readly Express, joka on ollut Nurmoksen pitkän ja loistokkaan uran kirkkain tähti.

Toissa vuonna siitokseen vetäytynyt ori voitti suurimpien ikäluokkakisojen Kriteriumin, Derbyn ja UET GP:n jälkeen myös vanhempien ravureiden superlähtöjä Prix d’Ameriquesta lähtien.

– Calgary Games muistuttaa paljon isäänsä muutenkin kuin väriltään. Juokseminen on sille tosi helppoa. Ori on kuitenkin numeroa isäänsä isompi, kaksi senttiä korkeampi, Nurmos vertaa.

Calgary Games oli omaa luokkaansa Derbyn karsintalähdössä viime viikolla.

Silti sukua tärkeämpänä Nurmos kertoo pitävänsä hevosten rakennetta.

– Rakenne on tärkein seikka, kun valitsen varsoja. Hevosella ei tee kilpailuissa oikein mitään, jos sillä ei ole hyvä fysiikka. Calgary Gamesilla on isot keuhkot, joilla se saa kunnolla happea. Se jaksaa mennä hyvin suuren moottorinsa ansiosta.

Nurmoksen ruotsalaisketjusta pisimmälle on edennyt Henry Flyer Sisu, jonka ohjastaja on pari vuotta Ruotsin kuskimarkkinoilla häärinyt Mika Forss. Vuositolkulla länsinaapurissa operoinut Jorma Kontio on puolestaan Calgary Gamesin kuski.

– Henry Flyer Sisu on ollut koko ikänsä ikäluokan kärkivarsoja. Se oli esimerkiksi vuosi sitten voittamassa Kriteriumia, kunnes haparoi vähän maalisuoralla ja putosi kolmanneksi, Nurmos muistuttaa.

– Ori on vahvistunut viime vuodesta ja tehnyt koko kauden hyviä juoksuja. Se paineli keväällä Elitloppet-raveissa 09,6-ajan ja jaksaa mennä myös hyvin.

Chirun ohjastaja on Claes Sjöström. Vasta viime vuoden elokuussa kilpailemisen aloittanut ori on kehittynyt isoin harppauksin starttien myötä.

– Chiru ei ollut valmis vielä 3-vuotiaana, jolloin sillä ajettiin vain pienempiä lähtöjä. Se alkoi kehittyä kovasti loppusyksyllä ja on ollut tosi hyvä tänä vuonna, Nurmos kehuu.

– Chirulla on erikoisen pehmeä tyyli juosta. Sillä on myös hyvä fysiikka, sillä onhan sitä treenattu jo kolme vuotta. Ori voitti myös karsintansa tosi helposti pitkällä kirillään.

Jotta Numoksen viikonloppu olisi varmasti jännitystä täynnä, hänen tallistaan starttaa sunnuntaina vakava voitontavoittelija myös Ruotsin Tammaderbyssä.

Kyseessä on kauden parin aikaisemman laukkastarttinsa jälkeen karsintalähdössä oikeaan osaamistaan näyttänyt Hoboken Am.

Hoboken Am hakee tiukasti voittoa Ruotsin Tammaderbyssä.

– Hoboken Am jäi viime syksynä Tammakriteriumissa vain niukasti toiseksi, vaikka joutui taivaltamaan koko matkan kuolemanpaikalla. Se teki silloin lähdön kovimman juoksun. Tamma voitti viime viikolla karsintansa hyvin helposti 30-40 metrillä, ja odotan siltä menestystä myös finaalissa.

Eikö edes karsinnoissa hirmutuloksen viilettänyt Hall Of Am pelota?

– Ei näissä hommissa auta pelätä ketään. Silloin ei tule mitään, Nurmos vastaa.

Nykyään lähes kaikki ruotsalaishevoset kuuluvat Premiechansenin piiriin, minkä ansiosta ne kuittaavat suurimmissa ikäluokkalähdöissä palkintonsa kaksinkertaisina.

Premiechansenissa varsojen taustajoukot luopuvat vastapainoksi 20 000 kruunun opetuslähtöpalkinnoista.

Derbyn virallinen ykköspalkinto on kaksi miljoonaa kruunua, jonka voittaja saa tänäkin vuonna tuplana. Tammaderbyn palkinnot ovat puolet pienempiä.

Timo Nurmoksella on viikonloppuna sauma Derby-tuplaan.

– Joitakin vuosia sitten kehitetty Premiechansen on loistava keksintö. Järjestelmä on houkuttanut täällä kasvattamaan entistä parempia varsoja ja lisännyt niiden myyntiä, Nurmos kertoo.

Nurmoksen puheista voi päätellä, ettei hänen hevosillaan voisi olla asiat paremmin ennen h-hetkeä.

– Pitää muistaa, että esimerkiksi normaalia lyhyemmät starttivälit ja pitkät kuljetukset voivat aina vaikuttaa hevosiin, mutta meillä on ainakin tehty niiden kanssa kaikki mahdollisimman hyvin yksivuotiaista alkaen.

– Niitä on treenattu koko ajan tosissaan ja niille on annettu parasta mahdollista ruokaa. Meillä hevoset saavat aina mahdollisuutensa.

Nurmos on hyvin kilpailuhenkinen valmentaja.

– Derbyt ovat kovia lähtöjä, joissa vastustajat ovat aina hyviä. Kova vastus lisää omaa motivaatiotani tehdä töitä, eikä muille voi antaa yhtään siimaa, Nurmos painottaa.

– Ruotsissa kaikilla on mahdollisuus voittoon. Derbyn voittaa se hevonen, jolla on paras päivänsä ja jolla onnistuu muutenkin kaikki.

Nurmoksen talli on tupannut onnistua.

