Alkukauden kroisoksen kesäloma loppumassa – Suomen suurkilpailut tähtäimessä ensi vuonna

Kesän loikoilut ovat Whole Lotta Lovelta ohitse.

Whole Lotta Love on pian starttikunnossa.

Alkukaudella suuriin ansioihin Ranskan kaviourilla yltäneen Whole Lotta Loven kesätauko on päättymässä.

Omistaja Yrjö Piirainen kertoo, että viimeksi toukokuun lopussa kilpailleelle Philippe Daugeardin tallin ruunalle kuuluu hyvää.

– Vaikka Whole Lotta Love on ollut kilpailematta monta kuukautta, sillä on ollut kaikki kunnossa. Sille päätettiin vain antaa kunnon kesäloma kovien kevään starttien päälle, Piirainen valaisee.

– Hevonen on ollut taas normaalissa treenissä ja se tulee varmaankin kohtapuolin starttiin. Ruunalle on ollut huonosti lähtöjä, mutta ainakin tämän kuun 17. päivänä sille näyttäisi olevan potentiaalinen sarja tarjolla.

Kahdeksanvuotias Whole Lotta Love tienasi alkukaudella 116 000 euron ansiot.

Kotkalaisen ravintoloitsijan hevonen on edelleen vuoden toiseksi eniten palkintoja tienannut suomalainen lämminverinen Suur-Hollola -ajon sankarin Mas Champin jälkeen.

Piirainen kertoo, että Whole Lotta Love nähtäneen ensi kaudella kilpailemassa myös Suomessa. Se piipahti viime kesänä syntymämaassaan, missä osallistui Kymi GP:hen ja Suur-Hollolaan.

Whole Lotta Love tienannut Ranskassa satoja tuhansia euroja.

Tänä kesänä Suomen-visiitti jäi ruunalta väliin, jottei se olisi riskeerannut kilpailumahdollisuuksiaan Ranskan lähdöissä.

– Jos ulkomaiset hevoset pärjäävät suurissa kisoissa (Group 1), niiden kilpailumahdollisuudet kapenevat Ranskassa. Rajoite poistuu kuitenkin siinä vaiheessa, kun hevosen voittosumma ylittää 400 000 euroa. Whole Lotta Loven voittosumma on 355 000 euroa, joten raja ei ole sillä välttämättä enää kamalan monen startin päässä.

– Nyt kun olemme paremmin perillä Ranskan kilpailurajoitteista, hevosemme voi hyvinkin tulla taas ensi keväänä juoksemaan tänne isompiin lähtöihin, Piirainen sanoo.

Mikäli Whole Lotta Love jatkaa samaa rataa kuin viime kausina, se ei ole vielä ensi vuonna palaamassa pysyvämmin Suomeen.

– Jos ruuna on ensi kesänä mallillaan ja sillä on vielä menestymismahdollisuuksia Ranskassa, eiköhän se silloin palaa takaisin Daugeardin talliin Suomen kisojen jälkeen.