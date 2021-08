Omistajalta raju arvio ilmiömäisen Parvelan Retun nuoresta tallikaverista – ”Ei ole syytä pakitella”

Pirkanmaan superkaksikko liehuttaa suomenhevosten lippua yläilmoissa.

Siirin Valtsulla on jo oma fanijoukkonsa.

Suomenhevosrodun tulevaisuus on turvattu.

Oriveden nuoren ihmehevosen, tammojen märän päiväunen Parvelan Retun on monesta suusta kehuttu kulkevan legendaarisen Vieskerin kavionjälkiä.

Ja mikä parasta, 6-vuotiaan voittotehtailijankin polkuja pitkin marssii jo uusi hevonen.

Parvelan Retun seuraaja on saman tallin kaksi vuotta nuorempi Siirin Valtsu.

Siirin Valtsun ura on edennyt kahden ensimmäisen kilpailukauden aikana täysin samalla tavalla kuin tallin keulakuvalla. Paitsi että se ei vielä 11 startin jälkeen tiedä, miltä tappio maistuu.

Parvelan Retu sijoittui kolme vuotta sitten ensimmäisessä kilpailussaan toiseksi. Sen jälkeen ori voitti 29 kertaa peräjälkeen ennen kuin koki tappion viime toukokuun lopussa.

Kaviourien kiiltokuvapoika jäi vain yhden voiton päähän Vieskerin nimissä olevasta peräkkäisten ykkössijojen Suomen ennätyksestä.

Tilastotappionsa jälkeen Parvelan Retu on ehtinyt ravata taas jo kuuden voiton putken.

Siirin Valtsu ei ole vielä kohdannut voittajaansa.

Siirin Valtsun voittoputken pituutta ei pysty arvioimaan tarkasti fakiirikaan. Hyvin pitkäksi sekin voi näillä näkymin venyä.

Petri Laineen perheen ori on osoittanut olevansa selvästi lahjakkain 4-vuoiaiden suomenhevosten ikäluokassa.

– Kun ei kerta Retu yltänyt Vieskerin voittoennätykseen, jospa Valtsu sen tekisi, Laine sanoo hymähtäen.

” Valtsu on näyttänyt kilpailuissa, etten ole vain suu vaahdossa suotta kehunut sitä.

– Totta puhuen 30 peräkkäistä voittoa on niin hurja lukema, ettei sellaista voi alkaa vaatia.

Laine on julistanut, että hän on pitänyt Siirin Valtsua koko ajan jopa lahjakkaampana kuin Parvelan Retua. Se on jopa häkellyttävän paljon sanottu.

Vieläkö seisot sanojesi takana?

– Ilman muuta seison. Valtsu on näyttänyt kilpailuissa, etten ole vain suu vaahdossa suotta kehunut sitä. Ei ole syytä pakitella, Laine vastaa topakkana.

– Jos vertaa siihen, kuinka hyvä Retu oli 4-vuotiaana, minusta Valtsu on tällä hetkellä edellä sitä.

Valmentaja perustelee kantaansa myös yhdellä Siirin Valtsun tämän kauden juoksulla.

– Ori pisteli alkukesällä Jyväskylän startissa laukan jälkeen viimeisen kierroksen 22,5-kyytiä, mikä oli aika haipakkaa. Se ei ollut silloin edes parhaimmillaan.

Siirin Valtsu jäi Laineen mainitseman huippuesityksen jälkeen seuraavalla viikolla pois Pikkupelimanni-ajon karsintalähdöstä.

Tuttu näky nuorten suomenhevosten suurkilpailuissa: Petri Laine tuulettaa voittoa.

– Valtsun ei pitäisi normaalisti laukata, mutta se painoi Jyväskylän startissa toiselle ohjalle. Huomasimme jo lämmityksessä, ettei hevosella ollut kaikki kohdallaan. Sillä ei ollut normaalisti vetoa, Laine selvittää.

– Oriin jalkoja piti vähän huoltaa juoksun jälkeen, minkä takia se jäi Kaustiselta pois.

Jonkinlaista esimaksua tallikaverusten paremmuudesta voidaan saada konkreettisesti jo ensi keväänä, vaikka niillä on kahden vuoden ikäero.

– Jos Vermossa ajetaan silloin samanlainen 5-7 -vuotiaiden tasoitusajo kuin tänä keväänä, Retun on varmasti vaikea saada Valtsua kiinni 40 metrin takamatkalta, Laine olettaa.

Vaikka molemmille Laineen valmentamilla superlupauksilla on raju voitontahto ja kovat vauhti- ja voimavarat, myös eroavuuksia niiltä löytyy.

Näkyvin ero on hevosten ulkomuoto.

– Valtsu 4-5 senttiä kevytrakenteisempaa Retua kookkaampi, Laine vertaa.

Myös niiden luonteet poikkeavat toisistaan.

– Siirin Valtsu on paljon lunkimpi tyyppi. Kun sitä valjastaa ajoon, se nuokkuu niin, että sen voisi epäillä olevan kuumeessa, Laine sanoo.

– Mutta kun lähtee ajamaan, kahta kertaa ei Valtsuakaan tarvitse käskeä. Molemmat ovat siitäkin ihanteellisia hevosia. Ne ovat aina olleet helppoja valmentajan näkökulmasta.

Parvelan Retu on ravannut Laineen perheelle saavikaupalla ilonhetkiä.

Siirin Valtsu on Oriveden hurjimuksista ravivarmempi.

– Valtsu on paljon varmempi lähtötohinassa. Retu on niin kilpailuhenkinen, että sillä on otettava startit varman päälle, jottei se laukkaisi. Välillä se on siitä syystä hypännytkin.

– Valtsu pystyisi varmasti lähtemään aika reippaasti matkaan, jos kuski haluaisi. Tosin on aina parempi, jos hevonen tulee loppua vahvasti kuin olisi aina alussa nopein, Laine huomauttaa.

Valmentajan mukaan Parvelan Retu on pysynyt terveempänä kuin tallikaverinsa.

– Koska Valtsu on Retua raskaampi, sille tulee treenatessa herkemmin vaivoja. Ne ovat olleet kuitenkin normaaleita kilpahevosten juttuja eivätkä mitään vakavampia ongelmia. Retu on sen sijaan ollut aina harvinaisen terve.

” Hevosten kilpailuttaminen on ollut hyvin yksinkertaista. Olen ilmoittanut ne aina vain sinne, missä on isoimmat palkinnot.

Laine kertoo, että hän on edennyt Parvelan Retun ja Siirin Valtsun kanssa samalla tavalla niiden ensimmäisistä ikävuosista lähtien.

– Niitä on valmennettu ja kilpailutettu ihan samalla tavalla. Kumpikaan ei ole vaatinut lennättämistä ennen startteja, vaan ne ovat olleet aina muutenkin hyviä.

Siirin Valtsu starttaa lauantaina suurena suosikkina Oulu Expressissä.

– Hevosten kilpailuttaminen on ollut hyvin yksinkertaista. Olen ilmoittanut ne aina vain sinne, missä on isoimmat palkinnot.

Siirin Valtsu tähti hakee voittokululleen jatkoa lauantaina Oulu Expressissä.

Nelivuotiaiden suurkilpailuista se on kuitannut Parvelan Retun tavoin suvereeniin tyyliin jo SHKL Cupin ja Pikkuprinssin. Ikäluokan ykköskisa Kriterium juostaan lokakuussa.

Laineen suojatti starttaa Oulussa suurena suosikkina. Valmentaja lähtee pitkälle kilpailureissulle luonnollisesti myös hyvin toiveikkaana helpon karsintavoiton jälkeen.

– Koska Valtsu on mennyt näin hienosti, siihen pitää luottaa paljon. Koskaan ei voi kuitenkaan tietää, minkä verran muiden nuoret hevoset pystyvät parantamaan.

Tiedätkö sinä, kuinka paljon sinun hevosesi kykenee petraamaan?

– Tuntuisi kyllä siltä, että Valtsulla voisi olla aika paljon varaa. Se on mennyt vähän laiskan oloisesti vain sen, mitä on tarvinnut. Ori on vielä säästellyt itseään.

Parvelan Retu on Siirin Valtsun matkaseurana viikonloppuna. Ori osallistuu huippuhevosten Oulu GP:hen, jossa kohtaa samalta lähtöviivalta ensimmäisen kerran kirkkaimpia tähtiä kaksinkertaisesta ravikuninkaasta Evartista lähtien.

Petri Laine jännittää Oulussa enemmän Parvelan Retun kuin Siirin Valtsun juoksua.

Laine kertoo, että tästä syystä hän jännittää enemmän Parvelan Retun kuin Siirin Valtsun juoksua.

– Retu on uudessa tehtävässä. Sitä vastassa on kovia hevosia, eikä matkaan voi lähteä voitonvarmana takki auki. Ilmoitin Retun Ouluun lähinnä sen takia, ettei Valtsun tarvitse lähteä pitkälle reissulle yksinään, Laine sanoo.

Parvelan Retu on jo toisena kautena peräkkäin valtakunnan selvästi suosituin siitosori.

Nuorempi tallikaveri pääsee miehisiin puuhiin ensi vuonna.

– Valtsua kyseltiin siitokseen jo tänä vuonna, mutta se kantakirjataan vasta ensi talvena. Sen jälkeen silläkin voi astuttaa tammoja.

Siirin Valtsun isoisä on muuan Viesker, joka on periyttänyt 1 500 jälkeläistä. Määrä on suurempi kuin millään toisella suomenhevosella.

Luultavasti myös Siirin Valtsun suosio on taattu jalostuksessa tulevina vuosina.

Peloista huolimatta suomenhevosrotu näyttää elävän ja voivan hyvin.