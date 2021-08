Ruotsin Derby-karsinnat Timo Nurmoksen tallin ilotulitusta

Timo Nurmoksen valmentamat hevoset ravasivat vastustajiltaan jalat alta.

Ikäluokkakilpailujen todellisen erikoismiehen Timo Nurmoksen talli teki tuhojaan 4-vuotiaiden lämminveristen Derbyn karsintalähdöissä tiistai-iltana Malmössä.

Vuosikaudet Ruotsissa vaikuttaneen suomalaisvalmentajan suojatit voittivat murskatyyliin puolet kuudesta karsinnasta. Lisäksi Nurmoksen talliin meni yksi Tammaderbyn karsintaerä.

Nurmoksen huippukuntoisen nelikon esitykset olivat niin pontevia, että niistä jokaisella on mahdollisuus muhkeapalkintoiseen finaalivoittoon ensi viikon sunnuntaina.

Derbyssä pääpalkinto on kaksi miljoonaa kruunua eli liki 200 000 euroa, ja Tammaderbyssä puolet pienempi.

Koska Nurmoksen hevoset kuuluvat premiechansen-järjestelmän piiriin, ne saavat Derbyssä palkintorahansa kaksinkertaisina.

Premiechansenissa taustajoukot luopuvat varsoille maksettavista tukirahoista, minkä vastapainoksi omistajat kuittaavat hevostensa mahdolliset palkinnot tuplana suurissa ikäluokkalähdöissä.

Timo Nurmoksen nuoret hevoset ovat jälleen huippuiskussa oikeaan aikaan.

Nurmoksen karsintavoittajista Calgary Games on myös hänen omistuksessaan. Startti oli maltilla kilpailutetulle oriille vasta kuudes, mutta kokemattomuus ei näkynyt tippaakaan sen otteissa.

Jorma Kontio ajoi kaikki kilpailunsa voittaneen Calgary Gamesin alkumatkalla kärkipaikalle, mistä se spurttasi leikitellen omille teilleen sen jälkeen, kun parhaiten mukana pysynyt vastustaja laukkasi kovassa vauhdissa maalisuoran alussa.

Calgary Gamesin tyyli on herättänyt suurta ihastusta asiantuntijapiireissä. Oriille on haettu vertauskuvaa jo Nurmoksen uran parhaasta ravurista Readly Expressistä, joka on sen isä.

Readly Express voitti suurimpien ikäluokkalähtöjen Kriteriumin, Derbyn ja UET GP:n jälkeen aikuisten sarjoissa muun muassa Prix d’Ameriquen, joka on Euroopan arvokkain ravikilpailu.

Tähtitreenarin tallin muut Derbyn karsintavoittajat olivat Mika Forssin ajama Henry Flyer Sisu ja Claes Sjöströmin kannustama Chiru. Molemmat olivat selkäreissujen jälkeen omaa luokkaansa kirivaiheessa.

Nurmoksen suojatit olivat karsintojen nopeimmat hevoset. Henry Flyer Sisu ja Chiru noteerasivat 2640 metrillä ajan 12,9a, josta Calgary Gamesin tulos jäi kymmenyksen.

Tammaderbyssä ykkössijan Nurmokselle toi Ulf Ohlssonin ohjastama Hoboken AM, jonka voittomarginaali venyi keulajuoksun jälkeen peräti kymmeneen mittaan.

Nurmoksen valmennettavat ovat voittaneet Ruotsin Derbyn kahdesti ja Suomen vastaavan kisan peräti viisi kertaa.

Tänä vuonna Nurmoksella on hyvä sauma tuplaan ja viedä molemmat superlähdöt, sillä hänen tallinsa Sahara Jaeburn on yksi suurimmista ellei jopa suurin suosikki Suomen Derbyssä.

Suomen Derby-karsinnat ravataan tänään keskiviikkona Vermossa.