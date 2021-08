Ville Kalle on kuin kameleontti treenilenkeillä.

Ville Kalle on tunnettu laulaja menestyneestä JVG-bändistä, mutta hassumpi ei ole täyskaima raviradoillakaan.

Leppoisan pohjanmaalaisen Jouko Paavolan valmentama ori on ehtinyt nuoreen ikäänsä asti menestymään areenoilla, aivan kuten JVG:n toinen vokalisteistakin.

Ville Kalle on viisivuotias suomenhevosori, jonka kauden päätähtäin on käsillä Derbyn muodossa Jyväskylässä lauantaina.

Laukka ei ole ollut vieras käsite sen raviuralla, ja sellainen tuli toissa kerralla Seinäjoella kunkkariviikonloppuna.

Ville Kalle on kulkenut hyvin myös vaativammissa olosuhteissa.

Valmentaja ei tunnustanut sydämen pompanneen kurkkuun, kun laukka tuli.

– Laukka ei yllättänyt Seinäjoella, sillä onhan hevonen laukannut joskus ennenkin, Paavola huomautti.

Sekä Paavola että ohjastaja Ari Moilanen tutkivat tilannetta myöhemmin videolta. Ohjastaja ei jättänyt kelausta yhteen kertaan.

– Moilanen soitti minulle ja kehui katsoneensa lähdön parikymmentä kertaa jälkikäteen. En itse yleensä katsele moneen kertaan, mutta kerran tällä kertaa sen jälkeenpäin väijyin. Häntä kiertyi jalkaan ja tarttui suojiin, mistä laukka tuli, Paavola näki.

Valmentaja otti hypyn omaan piikkiinsä.

– Talleilla oli pöhinää ja viereisissä katoksissa hevosia, joille Ville Kalle saattaa röyhennellä rintaansa. Oriilla on vahva häntä ja se jäi köyttämättä vaikka nahkaremmi oli sitä varten mukana. Kurakelillä se olisi hyvä köyttää, ja kuski huomautti, että kuivalla kelilläkin se pitäisi sitoa.

Ville Kallen valmentaja Jouko Paavola pääsi tuulettamaan Pikkukunkun voittoa Seinäjoella, joka on laskettavissa kotiradaksi.

Seinäjoella ori kiersi laukasta huolimatta voittoon. Se ikään kuin leikki vastustajiensa kustannuksella ja poimi tikkarin maalisuoralla omaan suuhunsa.

Derbyn karsintalähdöstä tullutta voittoa ei tarvinnut jännittää yhtä paljon. Häntäkin muistettiin tällä kertaa sitoa.

– Voitto tuli viimeksi varmasti ja Ari kehui, että varaa jäi sisälle. Korvat on tukittu voimakkaasti startteihin. Ville Kalle on mielestäni aika lailla asiallisella mallilla ja periaatteessa se voi mennä koko kierroksenkin 22-vauhtia. Näissä ei saa enää laukata, sillä lähdöt ovat kovia.

Hevosten taustajoukot saivat valita Derbyn finaaliin lähtöradat. Ville Kallen tapauksessa ohjastaja sai tehdä lopullisen päätöksen.

– Sanoin Arille, että hän saa päättää miltä radalta ajaa. Nopea lähtijä on ykkösradalla, mutta Ari halusi radan numero kaksi eikä minulla ollut siihen mitään vastaan sanomista.

Viimeiset treenitiedot Lapualta kertovat hyvää. Siitoshommissa pyörähdettiin tuoreimman kerran perjantaina aamulla.

– Kotona ori on ollut hyvä eikä mitään negatiivista ole näkynyt. Ville Kalle on miehistynyt ja meinasin ettei sen kanssa käydä hyppäämässä ennen starttia, mutta perjantaina aamukuudelta se kuitenkin piti käydä lähistöllä tekemässä. Muuten ori on saanut olla kotona laitumella.

Valmentajan ja Ville Kallen treenilenkki nousee ensimmäisen puolikkaan osalta tasaisesti ja korkeusero tallin ja kääntöpaikan välillä on melkoinen.

– Treenilenkin alku- ja loppupäällä on 52 metrin korkeusero. Käyn lomakylän postilaatikolla kääntämässä enkä ole oriin antanut tulla kotia kohti täyttä vaikka siinä on myötämäki.

Menestyneen Ville Kallen väri on herättänyt ihmetystä. Ori on väriltään sysirautias.

– Joku pariskunta tuli vastaan ja sanoi, ettei ole koskaan nähnyt noin oudon väristä hevosta. Vastasin, että kyllä se värinsä muuttaa kun käännetään turpa kotiin päin.

Varhaiskypsyys on yksi Ville Kallen suuren voittosumman (167 700) euroa takana samoin kuin hyvä terveys.

– Hevonen oli todella varhaiskypsä ja rupesi jo kolmevuotiaana kesällä sekä syksyllä näyttämään vauhtejaan. Minkäänlaisia jalkaongelmia ei ole ollut, mikä on ollut positiivinen asia kehityksessä. Moni saattaa kipeytyä alakerrasta, kun kovasti treenataan.

Paavolan mukaan Ville Kallea on treenattu talvella paljon ja kevättä kohti on löysätty.

Ville Kallen taustavoimat pääsivät juhlimaan voittoa Pikkukunkussa Seinäjoella.

Derbyn voitosta maksetaan muhkea 36 000 euron ykköspalkinto, josta valmentaja, omistaja Janne Paavola ja muut taustavoimat lähdetään taistelemaan tosissaan.

– Viivalla on monta hyvää hevosta jotka voi lähdön voittaa. Ei Villekään siitä ulkona ole ja voitosta lähdetään taistelemaan. Mielestäni Ville Kalle on aika kovassa iskussa tällä hetkellä ja jaksaa mennä.

Valmentaja myönsi, että Ville Kallen kausi päättyy lauantaina.

– Derbyn jälkeen kausi jää tähän, kävi miten kävi. Marraskuussa olisi yksi mielenkiintoinen kisa, mutten ala pitämään hevosta kunnossa sinne asti. Jätetään hevonen tauolle, ajetaan hissun kissun ja pidetään pientä liikettä yllä koko ajan.