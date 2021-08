Liisan Tulilinnun kuningatarseppeleen metsästys meni penkin alle – hakee silti kolmatta peräkkäistä voittoa

Liisan Tulilinnun kunigatarkilpailu oli kaksijakoinen.

Harri Kotilaisen ja Liisan Tulilinnun kuningatarkilpailu käynnistyi kaikkea muuta kuin odotetusti.

Hyvän lähtöpaikan saaneelta tammalta odotettiin koko matkan johtoa, mutta sitä ei nähty. Hevonen oli kaukana parhaastaan ja taipui kauas takajoukkoihin. Henki ei kulkenut ja meno ymmärrettävästi hyytyi.

Toisessa kisassa Liisan Tulilintu voitti mailin matkan johtopaikalta. Lintu lennähti jälleen lentoon.

– Sunnuntain kisaan riisuttiin päävehkeet. En osaa lopulta sanoa, miksi henki loppui lauantain avausmatkalla ja hevonen antoi muutamaan askeleeseen periksi. Sama varustus on ollut aiemminkin kuin oli lauantaina, Kotilainen kertasi Seinäjoen tapahtumia mietteliäänä.

Kotilainen tunnusti, että mietteet olivat epävarmat ennen mailin kilpailua.

– En osannut sanoa mitään varmaa ennen sunnuntain kisaa, kun hevonen oli lämmittelyssä samanlainen kuin lauantainakin. Mailin matkan suoritus antoi kuitenkin uskoa tulevaan ja siihen, että hevonen palasi tasolleen.

Viimeisellä osamatkalla vauhtitamma ohitti 12-radalta kaikki ja ehti kalkkiviivoilla ykköseksi ohi kuningatartittelin vieneen Suven Sametin. Lähdön jälkeisessä voittajahaastattelussa Kotilaisesta huokui toisaalta tyytyväisyys ja ylpeys kahdesta voitosta johtuen mutta toisaalta pettymys.

Mitä jos Liisan Tulilintu olisi ollut avausmatkalla normaali?

– Avausmatkalla hevonen jäi liikaa kärjestä. Jos se olisi ollut ensimmäisellä matkalla normaali, olisi kuningatarkisan voittoseppelekin saattanut olla lähellä.

Ensi kaudella kuninkuusravit järjestetään Forssassa, minne Liisan Tulilinnulla ja taustajoukoilla jäi varmasti hampaankoloon.

– On vaikea sanoa, onko hevonen ensi vuonna samanlainen kuin oli tällä kaudella ja pystyykö taistelemaan kärkisijoista. Kunnonajoitus meillä osui nappiin tällä kertaa.

Liisan Tulilintu ansaitsi kuningatarkisan kahdesta voitosta ja kokonaiskisan viidennestä sijasta yhteensä 38 850 euroa.

Liisan Tulilintu toi ilon hetkiä omistajilleen Seinäjoen kuningatarkilpailussa.

Kotilainen myöntää, että tamman astuttaminen on pyörinyt taustajoukkojen mielessä.

– On ollut puhetta, että tamma astutettaisiin ensi keväänä ja ajettaisiin sen jälkeen kesä kilpaa. Mitään ei ole löyty lukkoon ja katsotaan ainakin syksyn kisat alta pois ennen sitä. Puntaroidaan asiaa lisää, jos hevonen jatkaa hyviä esityksiään.

Ennen Forssaa on läjä kisoja, joista ensimmäinen koittaa lauantaina Jyväskylässä. Lähtöviivalla on tukku samoja nimiä kuin Seinäjoellakin. Liinan Liekki, Vennelmon Varma, Ciiran Tähti, Taksvenla, Suven Sametti, Hetviina ja Lakan Leija ovat tuttuja kilpasiskoja vääntämässä 7000 euron ykköspalkinnosta.

Kotilainen myöntää, että huili tuli Liisan Tulilinnulle tarpeeseen.

– Hevonen oli kunkkarien jälkeen pari-kolme päivää väsynyt, sitten se on ollut normaali.

Liisan Tulilintua on Kotilaisen mukaan treenattu maltillisesti. Lintua ei ole päästetty täyteen lentoonsa.

– Treeneissä on ajettu toisen perässä verkkokärryn takana, kun muuten tamma on reipas menemään, jos sillä ajaa vapaasti. Rauhallista vauhtia on ajettu pari-kolme kertaa eikä niissä ole näkynyt mitään negatiivista. Olemus on ollut normaali, enkä usko, että tauko hirveästi näkyy suorituksessa Jyväskylässä.

Jyväskylässä kisataan keskipitkällä 2640 metrin matkalla. Liisan Tulilintu sai lähtöradan 12, joka on kaikkea muuta kuin hyvä.

Kotilainen oli kuitenkin tyytyväinen lähtönumeroon. Jyväskylän pitkällä loppusuoralla ehtii suorittaa ohituksia kaukaakin takapareista.

– Lähtöpaikka on hyvä ja sellainen kuin toivonkin. Liisan Tulilintu on tulinen menemään, joten on hyvä asia, että saadaan selkäjuoksu. Silloin paukut säästyvät loppuun kuten viimeksi Seinäjoella.

Liisan Tulilinnun kaltaisella voittokoneella ei voi koskaan lähteä ilman odotuksia kisaamaan. Kärkisija on aina mielessä enemmän tai vähemmän.

Jyväskylän starttia Kotilainen lähestyy maltillisin odotuksin.

– Jokainen startti on aina erilainen. Katsotaan rauhassa, millainen hevonen on pieneltä lomalta kuningatarkilpailun jälkeen.