Kuningas Evartti palaa tositoimiin Ylivieskassa – valmentaja nostaa loppukaudelta esiin yhden erityisen kiinnostavan lähdön

Pelaajat ovat luottaneet Pihtiputaan ylpeyden heti 75-pelin kuumimmaksi suosikiksi.

Ravikuninkuuden uusiminen kaksi viikkoa sitten Seinäjoella oli Evartilta ja hevosen taustavoimilta sensaatiomainen suoritus oriin henkeä uhanneiden alkuvuoden terveysongelmien jälkeen.

Kahden ensimmäisen osamatkan voitot ja viimeisen matkan kakkossija sinetöivät huippuoriin kuninkuuden 1,6 sekunnin erolla ennen H.V.Tuuria.

Lue lisää: Kyyneleet virtasivat vuolaasti kuninkuus­raveissa – hengen­vaarassa olleet Antti ja Evartti tekivät mahdottomasta mahdollisen

Valmentaja Antti Ojanperän mukaan Evartti karisti kuninkuusravien rasitukset nopeasti kintereistään.

Kaksinkertainen kuningas on valmis palaamaan kilparadoille lauantaina Ylivieskan Ruunaruhtinas-ravien 75-kierroksen yhteydessä.

– Evartti sai olla muutaman päivän helpommalla, mutta ori oli jo ensimmäisessä treeneissä virkeä ja täysin oma itsensä.

– Viimeiset harjoitukset ovat menneet jo ihan normaalilla kaavalla. Mitenkään lentämällä ei tietenkään ole tässä välissä ajettu, mutta mitään negatiivista ei ainakaan ole ilmennyt.

Itsekin vakavista terveysongelmista kärsinyt Ojanperä naurahtaa, että omasta palautumisestaan hän ei ole lainkaan yhtä varma.

Lue lisää: Sattuman kautta sokki­uutisen terveydestään kuullut Antti Ojanperä, 40, pääsi kotiin sairaalasta – kertoo nyt toipumisestaan

Evartti palautui nopeasti kuninkuusravien rasituksesta.

Pelaajat uskovat Evartin palaavan hallitsemaan ravivaltakuntaansa suoraan voittokunnossa.

– Ainahan nämä lähdöt on juostava ensin. Voitot eivät tule koskaan helpolla, mutta on meillä hyvä sauma pärjätä Ylivieskassa. Vastus on aika sopivanlainen.

Mikäli viime vuoden ennusmerkkeihin on luottaminen, Evartin kunto ei notkahda kuninkuusravien jälkeenkään.

Tuolloin ori voitti kilparadoille palattuaan kolme seuraavaa starttiaan, joukossa Vermossa ravatut Erkon Pokaali ja Tähtisprintteri.

– Kuninkuuskisa oli ehdottomasti Evartin kauden päätähtäin. Se oli uskomaton suoritus kaikkien haasteiden jälkeen. Katsotaan millä vireellä hevonen jatkaa ja sen mukaan kilpaillaan. Voittoja sitten tulee, jos on tullakseen, Ojanperä toteaa.

Loppukauden kilpailusuunnitelmista valmentaja nostaa esille ainakin lokakuun alussa Turussa ravattavan Pohjoismaiden mestaruuden.

– Turun PM-lähtö ainakin kiinnostaisi. Minua jäi viime vuonna harmittamaan, kun se ei mennyt ihan putkeen. Hevonen teki silloinkin laukan jälkeen huippusuorituksen.

Ylivieskan perjantaina käynnistyvän raviviikonlopun pääkilpailu on kahdella osamatkalla ravattava Ruunaruhtinas-kilpailu.

Nimensä mukaisesti vain ruunille suunnattu kilpailu käynnistyy perjantaina 1600 metrin matkalla ja huipentuu lauantaina ravattavaan 2600 metrin lähtöön.

Osamatkat nopeimmassa yhteisajassa selvittävä kruunataan Ruunaruhtinaaksi. Molempien lähtöjen paras palkitaan 10 000 euron ykköspalkinnolla.