Huipputamman paluu – ”Se on hyvällä tuulella ja silloin tapahtuu yleensä hyviä asioita”

Stoneisle Ocean nähdään keskiviikkona Vermossa kaviouralla lähes viiden kuukauden tauolta.

8-vuotias Stoneisle Ocean on kuulunut maan tammahuipulle jo pitkään ja ansainnut mukavat 123000 euroa, mutta startteja on kuitenkin vasta alle 50.

– Se on sellainen omalaatuinen neiti, joka järjestää aika ajoin itselleen vaikeuksia. Sinänsä harmittavaan paikkaa niitä ongelmia keväällä tuli, kun hevonen oli taas löytänyt aivan huippuvireen, mutta tämän kanssa on totuttu vastaavaan ennenkin ja sen kanssa on tavallaan oppinut elämään, valmentaja Isto Kuisma kommentoi.

Stoneisle Oceanin viime kausi oli hankala ja 11 startista tuli vain yksi voitto, kun hevosen voittoprosentti koko uralta muuten on mukava 27. Tamma löysi maaliskuun startin perusteella jälleen huippuvireen, kun se teki laukan kanssa silloin aivan poskettoman hyvän esityksen, mutta joutuikin heti perään tauolle.

– Vanhoja vaivoja ja niitä sen omia juttuja. Ei hevonen onneksi mihinkään täyteen lepoon joutunut missään vaiheessa ja sitä pystyttiin kuitenkin liikuttelemaan. Jotain hyvää hankalassa tilanteessa sentään.

Ailahteleva persoona palaa Tammatähteen Toto65-kierrokselle haastajana, mutta Kuisma muistuttaa, miten hyvä hevonen osaa olla, kun sillä on oikea mielentila.

– Minusta tuntuu, että osa ihmisistä on jo unohtanut millainen vauhtikestävyys tällä on, kun sillä on se oikea päivä. Tamma on ollut kotona jotenkin poikkeuksellisen hyvällä tuulella ja silloin sen kanssa tapahtuu starteissakin yleensä hyviä asioita.

Kuisma kuitenkin lisää, ettei hevosta ole tätä taukostarttia varten trimmattu ihan äärimmilleen.

– Hevonen tulee kisaan valmisteltuna kilpailemaan, muttei siten äärimmilleen viritettynä. En toisaalta tiedä onko se kynnyskysymys. Kuten sanoin, niin tälle on tärkeämpää kuitenkin se, millä fiiliksellä se on. En voi vannoa, että sen kroppa on valmis aivan huippusuoritukseen, mutta en hämmästy, vaikka sellainen nähtäisiin.

Valmentajalle tärkeintä keskiviikon kisan osalta ei ole niinkään tulos, vaan se miten hevonen startin ottaa.

– Minun suurempi jännityksen aihe on, että meillä on torstaiaamuna iloinen ja terve hevonen, jonka kanssa voidaan alkaa katsella seuraavaa starttia, kuin se, että mikä se sijoitus Vermossa sitten on ollut. Menestystä toki otetaan vastaan, jos sitä tulee, Kuisma pyörittelee.