Nuori Stallone selvisi voittajana hengenvaarallisesta suolikierteestä – janoaa jo ruunien ruhtinaaksi

Stallone yrittää venyä ruunien kunkkareissa vielä ylemmäksi kuin sen tallikaveri H.V. Tuuri virallisissa kuninkuusraveissa.

Ossi Nurmosen talli oli näkyvästi esillä toissa viikonloppuna Seinäjoen kuninkuusraveissa, missä H.V. Tuuri taisteli tiukasti ravikuninkaan seppeleestä päätösmatkan loppusuoralle asti.

Ensikertalaisena hyvin vaativassa kilpailussa mukana ollut pitkäharja sijoittui lopputuloksissa kunniakkaasti kakkoseksi.

Ensi viikonloppuna Nurmosen valmennettavista kruunua jahtaa nuori Stallone, joka osallistuu Ylivieskassa ravattavaan Ruunaruhtinas-kilpailuun.

Suomenhevosruunien ruhtinaaksi seppelöidään hevonen, joka juoksee pienimmässä yhteisajassa perjantain 1600 metrin ja lauantain 2600 metrin osalähdöt.

Kuusivuotias Stallone on ruunalauman kuopus. Se on myös selvästi kokemattomin osallistuja 26 startillaan.

Toiseksi vähiten kilpailleen U.R. Faxen starttilukema on 57 ja eniten kilpailleen Nopsan Vauhdin 229.

Stallone jatkaa viime kilpailunsa perusteella kovassa vireessä.

Nurmosen suojatti ei lähde isojen poikien joukossa hakemaan pelkästään kokemusta, vaan valmentajan mielestä se kykenee myös menestymään.

– Stallone ilmoitettiin mukaan, koska sen uskotaan selvittävän kaksi juoksua peräkkäisinä päivinä ja pystyvän myös pärjäämään kokonaiskilpailussa, Nurmonen kertoo.

– Ja tällä kertaa vastassamme ei ole Parvelan Retua, joka voittaa ihan kaikki suomenhevoset.

Veren maku suussa Nurmonen ei nuorta valmennettavaansa kuitenkaan Ylivieskaan kuskaa.

– Stallone kuuluu näihin kisoihin. Vaikka ruunalla on mahdollisuutensa, sille lähdetään viikonloppuna hakemaan myös kokemusta. Sen voittosumma on sellainen, että talvesta lähtien sille ei ole enää tarjolla muita kuin huippulähtöjä.

Ossi Nurmosen tallissa on kaksi huippukovaa suomenhevosta.

Osallistuminen ruunien kunkkareihin ei ole ollut koko kesää selvää treenarille.

– Välillä tuntui, ettei Ylivieskaan ehkä lähdetä, mutta Stallonen hyvän viime juoksun jälkeen päätös osallistumisesta oli helppo tehdä. Ruuna oli Seinäjoen startissa tosi hyvä ja se on vaikuttanut myös sen jälkeen hyvävireiseltä.

Muutamat laukkastartit ennen Seinäjoen lähtöä vetivät Nurmosen mietteliääksi.

– Stallone vähän vaivaantui kovasta Suur-Hollola -ajon karsintajuoksusta, jossa se löi Lissun Eerikin. Finaalin loppusuoran laukka johtui tästä, mutten oikein tiedä, minkä takia ruuna laukkasi seuraavaksi Joensuussa täysissä voimissa loppukaarteessa.

Viime kilpailussa harha-askeleista ei ollut enää tietoakaan.

Stallone starttaa Ruunaruhtinaan avausmatkalle loistavalta ykkösradalta.

– Ruunan todellista lähtönopeutta ei ole vielä testattu. Se on nopea hevonen, mutta tuskin pystyy sentään vastaamaan alussa tosi vauhdikkaalle Pyörylän Paronille. Joka tapauksessa sille on tarjolla hyvä reissu.

– Pitkälle matkalle Stallone joutuu starttaamaan vastaavasti huonolta 12-paikalta, mutta se jaksaakin kyllä hyvin.

Nurmonen olettaa, että Stallone pystyy seuraavina vuosina vakiinnuttamaan paikkansa suomenhevosten huipulla.

– Sitä toivotaan ja siihen myös uskotaan. Stallonella on kaikki hyvän hevosen ominaisuudet ja se on jo mennyt täyden matkan 1.22-vauhtia. Lissun Eerikin ohittaminen on aika kova meriitti nuorelta hevoselta.

– Lisäksi ruunalla on sattuneesta syystä vielä vähän startteja takana, Nurmonen sanoo ja viittaa ruunan toissa talven vakavaan sairastumiseen.

Parvelan Retu ja ravikuningas Evartti kilpailevat myös omissa lähdöissään Ylivieskassa, mutta H.V. Tuuria ei vielä muutamiin viikkoihin tositoimissa nähdä.

Katariina Nurmosen pitelemä tukkajumala H.V. Tuuri on hienosti sujuneen kuninkuuskilpailun jälkeen ansaitulla kesälomalla.

– Kuninkuuskilpailu meni Tuurilta loistavasti ja se oli hyvä jokaisessa osalähdössä. Se hävisi kahdella ensimmäisellä matkalla vain Evartille, Nurmonen huomauttaa.

– Kisa oli kuitenkin hevosille myös kova. Vaikka oriilla on jo ajeltu sen jälkeen ja se on hyvällä mallilla, se saa huilailla tämän kuukauden. Vermon Derby-raveissa sille näyttäisi ainakin olevan lähtö syyskuun alussa.