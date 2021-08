SE-hevonen iskee Malja-ajoon – eläkkeelle jäänyt tallikaveri seuraavaan heinätukkoon

Next Direction valmistautuu Malja-ajon ja kolmannen SM-tittelinsä voittamiseen. Big Headache sen sijaan rouskuttelee päivät pitkät maukasta vihreää ruohoa.

Next Direction tähtää kolmanteen SM-titteliinsä.

Maailman parhaan ravurin Face Time Bourbonin vauhdissa kolme viikkoa sitten St. Michel-ajossa parhaiten pysyneen Next Directionin kesäloma jää kuukauden pituiseksi.

Valmentaja Timo Hulkkonen kertoo, että ruuna kilpailee ensi lauantaina Ylivieskan Malja-ajossa.

Viime kesänä St. Michelin hirmuisella SE-ajalla 08,9a voittaneen Next Directionin tulos tämän vuoden kilpailussa sateen hidastamalla radalla oli 10,4a. Face Time Bourbonin voittoaika Mikkelissä oli 0,7 sekuntia kovempi.

– Next Direction oli St. Michelissä parempi kuin edellisessä startissaan Härmässä, muttei parhaimmillaan. Sillä oli Härmän kisassa kurkunpääntulehdus, eivätkä sen alhaalla käyneet hemoglobiiniarvot nähtävästi ehtineet nousta ihan normaaleiksi. Ruuna oli vähän nihkeä, Hulkkonen kertoo.

Valmentajan mukaan Next Directionille kuuluu hyvää.

– Hevosella on ollut kaikki aika normaalisti. Se on saanut olla isossa tarhassa, mistä sitä on aina välillä liikutettu. Tulevalla viikolla ruunalla pitää ajaa taas reippaammin, jotta se pärjäisi Maja-ajossa, johon aion sen ilmoittaa.

Timo Hulkkonen kertoo, että Next Direction juoksee seuraavaksi ensi lauantaina Ylivieskassa.

Hulkkonen kertoo, että Next Directionilla tähdätään tänä vuonnakin tosissaan Suomen mestaruuteen, joka juostaan Vermossa kolme viikkoa Malja-ajon jälkeen. Ruuna on voittanut SM-tittelin kahtena edellisenä vuotena.

– SM on loppukauden tärkein kilpailumme. Koska Next Directionilla on niin vähän startteja tältä vuodelta, Vermon kilpailun jälkeen katsotaan, jos sillä ajettaisiin syksyllä vielä muutamia lähtöjä, Hulkkonen sanoo kuudesti tänä vuonna kilpailleesta suojatistaan.

Maltillisesti kilpailutetun 8-vuotiaan hevosen starttimäärät ovat pyörineet viime vuosina kymmenen hujakoilla.

– Niihin samoihin lukemiin ruunan kilpaillut jäävät varmasti tälläkin kaudella. En halua juoksuttaa sitä älyttömästi, jotta se voisi kilpailla vielä useampia vuosia.

Hulkkosen toisen tähtiravurin Big Headachen ura tuli sen sijaan päätökseen tänä kesänä. 11-vuotiaan ruunan viimeiseksi kilpailuksi jäi Suur-Hollola -ajon loppukilpailu, jossa se sijoittui kahdeksanneksi.

Big Headachen kilpaura on jo päättynyt.

Yli 370 000 euroa kaviourilta ansainneen Big Headachen merkitys on ollut Hulkkoselle myös suuri. Se on Next Directionin tavoin hänen oma kasvattinsa.

– Big Headache on minulle hyvin tärkeä hevonen. Se oli Surprise Lordin jälkeen seuraava hyvin menestynyt huippuhevoseni. Ruuna kävi muutamaan otteeseen kilpailemassa Ranskassakin, missä pärjäsi myös.

Omistaja uskoo, että pirteällä ja hyväkuntoisella Big Headachella olla vielä monta elinvuotta jäljellä hänen kotitilallaan.

– Ruuna on ollut aina suhteellisen perusterve kilpahevonen. Sille on varattu eläkepäiviksi oma iso tarha.

– Kun nyt on satanut, ja vihreää ruohoa on taas kasvanut, Big Headache näyttää viihtyvän ulkona enemmän kuin hyvin, Hulkkonen huomauttaa.