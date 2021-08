Dusktodawn Boogien ja Speedy Norwegianin takaa löytyy mielenkiintoinen hahmo vuonomaasta.

Usein sanotaan, että kaiken takana on nainen. Norjalaisen Kenneth Danielsenin tapauksessa tämä pitää paikkansa, kun hän muutti rakkaansa kanssa Suomeen.

Kyseinen peliliike oli samalla onnenpotku Danielsenin raviuralle.

Aluksi Danielsenin suomalainen tyttöystävä pakkasi kamppeensa ja siirtyi Norjaan. Kenneth halusi vaihtaa alaa, kun silloinen työ vei paljon aikaa ja aika kotona olemiselle jäi vähiin.

Kaksikko muutti Turun lähistölle Lietoon ja Danielsen alkoi valmentamaan ravihevosia aiempaa ammattimaisemmin.

– Aloimme katsomaan maatilaa Norjasta, Suomesta ja Ruotsista. Turun läheltä Liedosta löytyi sopiva, ja ostimme sen vuonna 2012.

Dusktodawn Boogie voitti viime lokakuussa kaksivuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun ja ansaitsi 15 000 euroa. Suupielessä team Danielsen, eli Päivi Pihlgren ja Kenneth Danielsen.

Danielsenin juuret ulottuvat satamakaupunki Stavangeriin, reilut 400 kilometriä Oslosta itään. Ensimmäinen kosketus hevosiin tuli aikaisessa vaiheessa elämää.

– Siskoni halusi ratsun ollessani kymmenvuotias, ja siitä lähtien olen ollut enemmän tai vähemmän hevosten kanssa tekemisissä.

Stavangerin alueen päärata on Forus, joka oli myös Kennethin kotirata. Hän kiinnostui 25-vuotiaana enemmän ravihevosista ja alkoi käymään ravitallilla säännöllisesti. Oppi-isäkin on nimettävissä.

– Autoin Stavangerin alueella ravivalmentaja Kåre Refslandia, jolta sain oppia lajista ja etenkin treenaamisesta.

Mustavalkoisella ajopuvulla ohjastava Danielsen ei näe suuria eroja, kun norjalaisten ja suomalaisten ravihevosten treenityylejä vertaa keskenään.

– Jokaisella valmentajalla on oma tekniikkansa niin Norjassa kuin Suomessa, mutta kokonaisuus on kuitenkin sama. Suomessa on useita tosi hyviä valmentajia.

Norjalaisen mukaan kilpailu ravialalla on kovaa, joten on ensiarvoisen tärkeää, että tietää mitä tekee. Ja myös luottaa siihen.

Stavangerilaisen ensimmäisen hevosen tapauksessa pelkkä usko ei riittänyt, sillä voittoja ei napsunut hirveästi tilille. Kyseessä oli Spiklana-niminen menijä.

Tilanne muuttui, kun hän hankki Suomeen muutettuaan talliinsa suomenhevosen nimeltä Vihte.

– Vihte oli ensimmäinen parempi hevonen Suomessa ja se tienasikin puolessa vuodessa lähes 60 000 euroa ennen kuin loukkaantui.

Dusktodawn Boogie (nro 2) on voittanut kuusi lähtöään uransa 14 startista. Tienestejä on kertynyt reilut 53 000 euroa.

Danielsen naurahti, kun häneltä kysyi tämän hetken tallin päälukua. Hevosia on ”liian paljon”.

– Yksivuotiaita on viisi kappaletta, ja niistä pari siirtyy opetuksen jälkeen pois. Starttihevosia on neljä ja pääluku on kokonaisuudessaan 17.

Danielsenin tallista on tulessa kaksi ässää lauantaina. Tammakriteriumin finaalin 24 000 euron ykköspalkinnosta taistelevat Dusktodawn Boogie ja Speedy Norwegian.

Dusktodawn Boogien hän osti huutokaupasta Ypäjältä. Speedy Norwegian on puolestaan kotikasvatti.

– Speedy Norwegianin ollessa puolen vuoden ikäinen yritin ostaa siitä omistukseeni 50 prosenttia, mutta omistaja ei suostunut luopumaan osuudestaan. Jatkoin sitten hevosen treenaamista normaalisti.

Speedy Norwegianilla on alla kaksi voittoa ennen lauantain kisaa. Tamma on tehnyt elämänsä parhaat juoksut juuri ennen h-hetkeä ja valmentaja odottaa siltä parannusta.

– Hevonen ei ole alussa nopeimpia, ja pelkään, että joku vastustaja pääsee edelle. Aion teroittaa kuskina toimivalle Olli Koivuselle, että aktiivisesti pitää pyrkiä ajamaan.

Dusktodawn Boogie sai Kenneth Danielsenilta ansaitut taputukset voittostartin jälkeen Teivossa 27. helmikuuta.

Dusktodawn Boogien kohdalla Danielsen uhkuu itseluottamusta.

– Dusktodawn Boogiella aion ajaa eteenpäin. Se kulki viimeksi niin hyvän tuntuisesti, että hevonen menee 12,0 läpi täyden matkan vaikka kuolemanpaikalta. Jos sille alkaa joku vastaamaan sisäpuolella, kyseinen kilpakumppani ei todennäköisesti näe maalia.

Norjalainen näkee, että Speedy Norwegian pystyy huippupäivänään lyömään Dusktodawn Boogien, mutta mikäli lähdön tilanteet etenevät normaalisti, jää tämä aikomus haaveeksi.

Lauantaina nähdään, paukuttaako kovan itseluottamuksen omaava Danielsen kädellä rintaansa myös Tammakriteriumin jälkeen.