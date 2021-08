Ikäluokkatähden osallistuminen Derbyyn epävarmaa – ”Kärsinyt lapsitaudista”

Alkukaudella harppauksin kehittyneen Vauhtiksen pääseminen kauden pääkisaan on kiikun kaakun.

Vauhtis on kärsinyt kesällä terveysmurheista.

Keväällä huikeita juoksuja ikäluokkalähdöissä tehnyt ja jopa ilmiömäistä Parvelan Retua hyvin kirittänyt Vauhtis on ollut kilpailematta koko kesän.

Valmentaja Seppo Suuronen ei ole varma, pystyykö 5-vuotias ori osallistumaan myöskään ensi viikon torstaina ravattaviin Derbyn karsintalähtöihin

Ilmoittautuminen ikäluokan pääkisan karsintoihin päättyy aamupäivällä perjantaina.

– Vauhtiksella on ollut luukipua vuohisessa. Se on kärsinyt niin sanotusta varsataudista, Suuronen kertoo.

Ongelma ei ole lahjakkuudelle uusi.

– Hevosella oli samaa vaivaa jo viime kauden jälkeen. Eläinlääkäri Antero Tupamäki on hoitanut Vauhtista, ja sen jalan paranemisessa auttaa parhaiten aika. Oriilla on nyt vähän ajeltu, mutten osaa sanoa, juokseeko se Derby-karsinnoissa. Asia on yhä harkinnassa.

Seppo Suuronen palkittiin toissa kesänä raviurheilun kultaisella ansiomerkillä.

Vaikka Derby menisi Vauhtiksella sivu suun, hevosen terveysmurheet eivät ole hänen mielestään sellaisia, etteikö se voisi myöhemmin palata omalle tasolleen.

Varmoja Derby-karsintoihin osallistuvia Suurosen valmennettavia ovat ikäluokkahuippu Maurizo ja tiistai-iltana komealla tyylillä pitkän taukonsa jälkeen Kuopiossa voittanut Core.

Talvella hurjasti kehittynyt ja sarjoissaan nopeasti noussut Ierikka on ollut tallikaverinsa Vauhtiksen tavoin useampia kuukausia kilpailematta.

– Ierikalle tuli myös keväällä vähän sanomista, eikä sen kanssa ole pidetty kiirettä. Ruunan on annettu olla laitumella. Sillä tähdätään talveen, Suuronen sanoo.

Juvalaisvalmentajan tallin kirkkain tähti Ciiran Tähti on toipunut hyvin viime viikonlopun kovasta kuningatarkilpailusta.

Nuorten tammojen upean panoksen Seinäjoella täydentänyt 7-vuotias hevonen sijoittui kruunun vieneen Suven Sametin vanavedessä toiseksi.

– Tamma palautui tosi hyvin kuningatarkilvasta. Sillä on jo ajeltu ja sitä on kahluutettu vedessä, Suuronen kertoo.

– Ei mene varmasti kauan, kun Ciiran Tähti jatkaa kilpailemista. Lähtöjä sille on tarjolla vaikka kuinka, kuten esimerkiksi Helätin-ajo ja tammalähtö Killerin Derby-raveissa. En ole kuitenkaan vielä päättänyt, missä tamma juoksee seuraavaksi.