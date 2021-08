Omistajaperhe kommentoi loukkaantuneena olleen Costellon uran jatkoa – ”Todennäköisempää on, että…”

Pitkällä kilpailutauolla olevan Costellon omistajien toivo on jo ex-kuninkaan siskonpojassa.

Reilut kaksi vuotta kilpailematta olleen vuoden 2018 ravikuninkaan Costellon pääpaino on tänä kesänä ollut viime vuoden tavoin siitospuuhissa.

Terveysmurheet ovat pitäneet Ville Herttuan perheen suojatin pitkään pois kaviourilta.

Kaksitoistavuotias Costello loukkasi selkänsä vuoden 2019 keväällä, kun se piehtaroi karsinassaan. Myöhemmin hevosen etujalasta operoitiin ristiside.

– Esimerkiksi oriin jänteet ovat olleet koko ajan ehjinä, eikä sille ole tarvinnut tehdä mitään isoja operaatioita. Jos siltä olisi mennyt joku paikka kunnolla rikki, se olisi ehkä ollut helpompi kuntouttaa takaisin kilpailukuntoon, Herttua sanoo.

– Costellolla on sen sijaan ollut pienempiä eri vaivoja, jotka ovat konkretisoituneet kovemmassa ajossa. Sille ei ole tullut oikeastaan kuin yhdessä vaiheessa pidempi treenipaussi, mutta muuten sitä on pidetty liikkeessä.

Costellot tapasivat Teivon raviradalla vuonna 2019.

Herttua sanoo, että ex-kuninkaan terveys on ”ihan hyvä”. Kilpailuja hän ei ole kuitenkaan suunnitellut.

– Costello sai nyt tänä kesänä olla kuumien kelien takia kuukauden kokonaan ajamatta, mutta sillä on ajettu sen jälkeen jo muutama kerta.

Mitä pitäisi tapahtua, että ori nähtäisiin vielä kilpailuissa?

– Sen iästä saisi lähteä viisi vuotta ja voittosummasta 400 000 tai mieluummin 500 000 euroa, valmentaja vastaa naurahtaen.

Costellon voittosumma on liki 600 000 euroa.

– Costello on antanut perheellemme uskomattoman paljon, yhden hevosen edestä ihan tarpeeksi.

– Ori on ensi kaudella jo 13-vuotias, eikä sen numeroilla olevan hevosen ole lainkaan helppo palata huippukoviin lähtöihin pitkältä tauolta. Katseemme ovat jo Costellon siskon 2-vuotiaassa varsassa.

Onko siis todennäköistä, että Costellon kilpaura on jo lopussa?

– Kyllä todennäköisempää on, että ori vielä kilpailee. Mitään paineita emme siitä kuitenkaan ota, ja hevosen ehdoilla jatketaan.

– Costellolla on edelleen työuraa siitospuolella. Sen ensimmäisestä ikäluokasta on ollut kesällä koelähdössä jo kuusi 3-vuotiasta. Tänä vuonna oriilla on ollut nelisenkymmentä tammaa, Herttua kertoo.