Oriveden pikakiituri voittoputkessa – ”Hyvää taktiikkaa ei ole syytä muuttaa”

Merran Roihu on löytänyt itsensä Matti Patrosen pitkäjänteisen työn tuloksena.

9-vuotias Merran Roihu oli todellinen varsalupaus. Ori laukkasi uransa debyyttistartissa, mutta voitti sen jälkeen viisi kertaa peräjälkeen. 5-vuotiskaudella syntyi upea ennätys 22,2aly, mutta se vuosi (2017) toi enää vain yhden voiton ja sen voiton jälkeen alkoikin pitkä kuiva kausi. Seuraava ykkössija tuli vasta syyskuussa 2020 ja siinä välissä oli ehtinyt moni asia muuttua.

Nyt hevosella on kaksi voittoa putkessa ja Vermon keskiviikon Toto65-kierroksella haussa kolmas peräkkäinen. Sähäkkä, maililla erityisesti viihtyvä menijä kilpailee ehdottomasti elämänsä kunnossa.

Oriin nykyinen valmentaja ja omistaja Matti Patronen hankki hevosen omistukseensa 2018 ja alku oli kaikkea muuta kuin ruusuinen.

– Tuntui, että jokin on vialla, mutta mitään vikaa ei löytynyt. Päätin sitten, että pitäköön oikein kunnon vapaan ja aloitetaan sen jälkeen kaikki alusta, nollapisteestä. Pikkuhiljaa asiat ovat siitä sitten lähteneet lutviutumaan, Patronen muistelee.

Oriveden ori on yksi maan nopeimpia kiihdyttäjiä, eikä sitä ominaisuutta ole viime aikoina pidetty piilossa. Eikä ole tarkoitus pitää Vermossakaan.

– Aika nöyrillä taktiikoilla sillä ajettiin pitkän aikaa ja nyt on sitten oltu jo aktiivisempia, kun hevonenkin on parantanut. Eiköhän me Vermossa jatketa aktiivisesti, mitä sitä hyvää taktiikkaa muuttamaan.

Merran Roihu tapaa ravata varsinkin kisojen loppupuolella, jos ei nyt huonosti, niin ainakin persoonallisesti. Patrosen mukaan siihen löytyy järkevä selitys.

– Hevonen tutkitaan säännöllisesti ja hoidettaisiin, jos olisi tarve, mutta se ei ole sillä tavalla vaivainen. Se on loukkaantunut varsana, eikä sen oikea lapa toimi äärivauhdeissa ihan täydellisesti. Siksi sen ravi näyttää kovassa vauhdissa siltä miltä se näyttää.

Seitsemää hevosta valmentava harrastaja myöntää, että käsissä taitaa olla elämän hevonen, vaikka tallissa kasvaa neljää varsaa odottamassa kilpailu-uraa.

– Nopeampaa tuskin tulee, sillä on tämä niin vauhdikas, mutta toivotaan, siksihän niitä kasvatetaan ja valmennetaan.

– Minulla on Roihun kanssa sellainen olettamus, että vaikka ennätykset on jo hurjia, niin ei ne sen lopulliset ole. Se on kuitenkin vielä nuori hevonen suomenhevoseksi ja uskon, että siitä on iloa vielä pitkäksi aikaa, Patronen huomauttaa.

Merran Roihu on yksi Vermon Toto65-kierroksen luotetuimmista hevosista pelaajien papereissa. Ori starttaa pelin avauskohteessa, ravien neljännessä lähdössä, numerolla seitsemän.