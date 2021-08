Ravidraama, jollaista kukaan ei osaisi ennalta kirjoittaa, sai seuraavan luvun Seinäjoella.

Tunteiden kyyneleet eivät ole koskaan virranneet kuninkuusraveissa niin vuolaasti kuin viikonloppuna Seinäjoella.

Purkausten synnyttäjinä olivat ravikuningas Evartti ja sen valmentaja Antti Ojanperä, joka on tänä vuonna ajanut vuoristorataa kummitusjunan vaunussa ylös ja alas.

– Aika uskomatonta, että olemme molemmat täällä, Ojanperä sanoi silmät kosteina seremoniapaikalla.

Hetkeä aikaisemmin hänen valmentamansa Evartti oli uusinut viime kesän ravikuninkuutensa.

Pihtiputaalainen huippuvalmentaja viittasi talven ja kesän dramaattisiin tapahtumiin, joiden jälkeen kaksikon nousu kuninkuusravien sankariksi oli lähes maailman kahdeksas ihme.

Evartti taisteli helmikuussa hengestään Viikin eläinsairaalan leikkauspöydällä, koska sen ohutsuoli oli kääntynyt väärään asentoon.

Eläinlääkärit pystyivät pelastamaan oriin jo toistamiseen samanlaisella operaatiolla. Elämänhaluinen Evartti kuntoutui ennätysvauhtia ja ravasi monien ihmeeksi uudelleen ravikuninkaaksi.

Myös Ojanperän henki oli vaarassa kesäkuussa. Hän joutui sydän- ja käsileikkaukseen törmättyään treenilenkillä autoon.

Ojanperän vakava sydänvika havaittiin sattuman seurauksena sairaalassa, kun hänen koko kehonsa päätettiin kuvata ennen kyynärpääleikkausta. Hänen aortastaan löytyi laaja, synnynnäinen laajentuma.

Valmentaja kotiutui sairaalasta reilu kaksi viikkoa sitten. Työntekoon hänestä ei ole vielä ollut, mutta hän on pystynyt seuraamaan henkilökuntansa aherrusta ison hevoslauman parissa.

Näiden kokemusten jälkeen ravikuninkuus oli oikeastaan sivuseikka Ojanperälle ja hänen avovaimoilleen Jutta Ihalaiselle.

Evartti voitti kaksi ensimmäistä matkaa.

– Kun mietimme taktiikoita kuninkuuskilpailun ratkaisumatkalle, Antti sanoi minulle, ettei kaiken koetun jälkeen sillä ole oikeastaan mitään väliä, kuinka se sujuu Evartilta. Hänen mielestään olimme saaneet jo niin paljon, ohjastaja Santtu Raitala kertoi.

Mutta hyvinhän sekin pihtiputaalaisvaljakolta sujui kahden voitetun osamatkan perään.

Vaikka Evartti oli kolmella kilometrillä joukon keskellä sisäradalla pitkään pussissa, se ehti hurjalla kirillään vielä ylivoimaiseen voittoon kokonaiskilpailussa.

Päätösmatkalla Evartin edelle jäi lopulta vain Vixeli, joka oli jo ulkona kokonaiskilpailun voittotaistosta 2 100 metrin pahan laukkansa takia.

Evartin kanssa ravikuninkaan seppeleestä kahden erän jälkeen kamppaillut H. V. Tuuri hiipui maratonilla selvästi tämän taakse, mutta piti kokonaiskilpailussa kakkossijansa selvällä erolla muihin.

– On mahtavaa olla kaiken jälkeen täällä. Kovin todennäköiseltä se ei välillä näyttänyt. Evartti oli minuakin enemmän hengenvaarassa, Ojanperä sanoi.

– Kun vielä kaikki meitä auttamassa olleet ihmiset ovat ympärillä, tunne on niin uskomaton, että huh huh.

Valmentaja on toipunut leikkauksistaan yhtä hyvin kuin hevonenkin.

– Kipulääkettä ei tarvitse enää ottaa. Eiköhän tässä toivuta ennalleen.

Pihtiputaan huipputalin hovikuski Raitala ei peitellyt tunteitaan.

– Kaikkien näiden tapahtumien jälkeen tämä ravikuninkuus on ylivoimaisesti kovin juttu, mitä olen kokenut, Raitala herkisteli.

– Se, mitä Antti ja Evartti ovat kokeneet, ja kuinka ihmiset ovat halunneet auttaa, sillä ei ole mitään rajaa. Riski sille, etteivät olisi olleet täällä, oli kyllä suuri.

Ihalainen, joka on myös Evartin hoitaja, kertoi niin ikään omista tunteistaan draaman keskellä.

– Hevosten kanssa olo ja eläminen on sellaista, että tapahtuu mitä tapahtuu ympärillä, talliin on aina lähdettävä ja hevoset on hoidettava. Vaihtoehtoja ei paljon anneta, Ihalainen painotti.

– Toisaalta hevosten läsnäolo antaa lohtua, mutta pahaan saumaan Antinkin juttu kyllä tuli.

Loppu hyvin, kaikki hyvin. Jutta Ihalaisen (vas.) hoitama ja Santtu Raitalan ohjastama Evartti uusi ravikuninkuutensa.

Ihalainen ei voi kuin ihmetellä myöskään elämänsä tärkeimmän hevosen taisteluita.

– Ei tästä kauhean kauan ole, kun kävelytin Evarttia eläinsairaalan pihalla, ja viisi minuuttia tuntui olevan sille liikaa. Ja nyt se juoksee täällä Seinäjoella kahdessa päivässä kolme kovaa lähtöä ja on ravikuningas!

– Maailmassa on paljon hevosia, mutta toista tuollaista kaveria ei taida tulla. On vain yksi ainoa Evartti, Ihalainen kuvaili tyhjentävästi.

Evartti olisi joutunut kuninkuuskilvassa ahtaammalle, ellei joukon kuopus Vixeli olisi laukannut sunnuntain avauslähdössä 1 609 metrillä.

Tapio Perttusen valmentama ori voitti pitkän matkan ylivoimaisesti, mutta joutui lähtemään sille peräti 5,1 sekunnin päässä kärjestä. Niin pitkän eron kurominen kokonaisajoissa oli täysin mahdoton tehtävä.

– Totta kai mailin laukka vähän harmittaa, mutta onneksi Vixeli pääsi näyttämään hyvyytensä pitkällä matkalla. Kuninkuuskilpailussa sattuu aina jollekin jotakin, ja olen lopputulokseen tosi tyytyväinen, Perttunen myönsi.

Vixeli voitti Tapio Perttusen ajamana kuninkuuskilvan päätösmatkan.

Kuninkuuskilpa vain kasvatti legendavalmentajan voitonnälkää.

Ei ollut kaukana, ettei Perttunen olisi vienyt molempien pääkisojen kruunuja Orimattilaan ja toistanut Vekselin sekä Vekkuliinan valmentajan Pentti Savolaisen 37 vuoden takaista temppua.

Perttusen tallin liinaharja Suven Sametti voitti Seinäjoen kuningatarkilpailun.

Ensi kesänä tupla on varmasti entistä enemmän Perttusen mielessä.

– Vixeli on niin vahva hevonen, että sillä on valoisa tulevaisuus edessään, hän uskoi.

Vixelin loppusijoitus kuninkuuskilpailussa oli neljäs. Sen ja H.V. Tuurin väliin kolmossijalle kiilasi Välkyn Tuisku.

Kuninkuuskilpailun lopputulokset: