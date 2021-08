Suven Sametista historian nuorin ravikuningatar – ”En osannut odottaa titteliä”

6-vuotias Suven Sametti otti tammavaltakunnan hallintaansa Seinäjoen Kuninkuusraveissa.

Tammat taistelivat Seinäjoella tutuksi tulleet kolme osakilpailua kahteen päivään ja yhteensä 6809 metriä, jonka jälkeen yleensä löytyy selityksittä paras, niin tänäkin vuonna. Joukon nuorin ja ensikertalainen, Suven Sametti oli tällä kertaa lopulta vahvin ja ehkä liinaharjana myös kaunein.

On poikkeuksellista, että kilpailuun edes osallistutaan 6-vuotiaana, mutta hevosen osakasvattajaa, osaomistajaa, valmentajaa ja ohjastajaa Tapio Perttusta ei se seikka huimannut.

Miksipä olisi, sillä viikonloppuun neljän tittelin kokemuksella startannut kaiken nähnyt orimattilalainen kyllä tietää mitä tekee. Silti mies joutui kuninkaallisissa seremonioissa tunnustamaan, että titteli oli kuitenkin yllätys.

– Talvella päätimme, että tänne tähdätään ja varovaisen toiveikkaana tultiin, mutta jos olen rehellinen, niin ajattelin, että voitaisiin nappionnistumisella olla kokonaiskisan kolmas-neljäs, enkä osannut odottaa titteliä, Perttunen tunnusti.

Suven Sametti ylsi kuningattareksi sitenkin poikkeukselliseen tyyliin, sillä se ei ollut yhdelläkään osamatkalla ensimmäisenä maalissa. Se ei tosin tässä tapauksessa himmennä kruunua yhtään, sillä tamma sai raskaita juoksuja ja teki joka matkalla urheasti töitä maaliin asti keräten sijoitussarjan 2-3-2.

– Ei päästy helpolla. Maililla ajettiin pieni pätkä sisärataa, mutta kolmas rata tuli kirivaiheissa enemmän kuin tutuksi. Tamman suoritukset olivat upeita ja se näytti hyvyytensä. Arvoisensa kuningatar.

– Hevosesta oli hyvä tunne läpi kilpailun, mutta mailin jälkeen hevonen puhalsi yllättävän pitkään, palautui normaalia heikommin ja ehdin jo ajatella, että mitenhän meillä tuossa pitkällä matkalla käy. Lähdin kuitenkin riskin päälle ajamaan rohkeasti ja halusin, että hevonen saa mahdollisuuden. Sen se käytti.

Perttuselle titteli on uran viides ja toinen tammojen puolella. Merkittävintä asiassa on se, että ne ovat kaikki tulleet oman suvun vahvalta Ponnetar-emälinjalta. Pitkäjänteinen työ on aloitettu jo vuonna 1965.

– Tämä on viidennessä polvessa omaa tammalinjaa, niin oli se aika tunteikas hetki kun maaliviivalla tajusi, että titteli tuli. Tähän pisteeseen on pitkä tie. Treenata pitää paljon ja hevosen pitää joka vuosi kehittyä. Pitää arvostaa ja kunnioittaa jokaista, joka tänne yltää, Perttunen huomautti.

Perttusten perheen kanssa Suven Sametin omistaa aviopari Pekka Kairtamo ja Nea Wikström. He ovat olleet mukana Suven Sametin elämässä kirjaimellisesti alusta saakka.

– Nea oli mukana auttamassa tarhassa, kun Sametti syntyi, Kairtamo muisteli.

– Yhteinen projekti tämä on ollut. Meillä on ollut Tapion kanssa yhteistyötä jo kauan. Alussa oli mukana enemmän porukkaa ja oltiin neljä tenoria, mutta kun kilpahevosista siirryttiin myös kasvattamaan, niin jäi vain kaksi baritonia, minä ja Tapio. Tottakai tämä on raviurheilu-urani toiveiden täyttymys.

Suven Sametin hoitaja on Pinja Kalenius, jonka osuutta menestyksestä muut taustajoukot muistivat, varmastikin aiheesta myös suitsuttaa.

Kuningatarkilpailun sunnuntain suuri onnistuja uuden hallitsijan ohella oli Liisan Tulilintu, joka voitti päivän mailin lisäksi myös urakan päättäneen pitkän matkan. Kokonaiskilpailun kannalta kohtalokkaaksi muodostui kuitenkin lauantain avausmatkan taipuminen.

– Tietysti lauantai harmittaa, mutta toisaalta hyvä mieli, kun hevonen pääsi tänään näyttämään tasonsa, ohjastaja-valmentaja Harri Kotilainen veisteli päätösmatkan seremonioissa.

Kokonaiskilpailun kärjessä oli poikkeuksellisesti kaksi ensikertalaista, kun 7-vuotias Ciiran Tähti nappasi kakkossijan. Lakan Leijan täydensi kärkikolmikon.

Kuningatarkilpailun lopputaulukko:

1. Suven Sametti 9.39,5

2. Ciiran Tähti +0,4

3. Lakan Leija +1,3

4. Hetviina +1,5

5. Liisan Tulilintu +2,4

6. Taksvenla +3,1

7. Tähtituula +5,7

8. Elias Juonetar +8,7

9. Sokru +10,5

10. R.R. Valssitar +11,5

11. Liinan Liekki +12,8

12. Vennelmon Varma +27,2