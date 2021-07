Supertähden tallikaveri kulkee sen jalanjäljissä – tappioton Siirin Valtsu on myös Pikkuprinssi

Petri Laineen kultakimpaleista oli Kuninkuusravien lauantaina Siirin Valtsun vuoro säkenöidä.

Oriveteläisen Petri Laineen nimi on pysynyt otsikoissa superhevonen Parvelan Retun kanssa, mutta miehen puheet siitä, että tallissa on vielä lahjakkaampikin suomenhevonen, saivat lisää katetta Seinäjoella lauantaina.

4-vuotiaat suomenhevoset kilpailivat Pikkuprinssissä 15000 eurosta. Kilpailuun tappiottomana startannut Siirin Valtsu jatkaa puhtaalla pelillä tämän kisan jälkeenkin, eivätkä ikätoverit pystyneet heittämään huippulupaukselle edes kunnon haastetta.

Hevosta ohjastanut Hannu Torvinen antoi oriin kiihdyttää rauhassa, mutta kierrätti sen avauskierroksen päätteeksi johtohevosen rinnalle, josta tyylikäs juoksija sai menoluvan loppusuoralla ja jätti muita hetkessä paljon.

Voitto irtosi 4-vuotiaiden kauden kärkituloksella 26,7/2100 metriä. Hevosella on nyt 10 starttia ja 10 voittoa.

Siirin Valtsu on hyvin vahvasti Petri Laineen työnäyte, sillä mies on hevosen kasvattaja, omistaja ja valmentaja.

– Olen sanonut, että tämä on Retua lahjakkaampi, eikä siitä tarvitse peruuttaa. Toki Retu on onnistunut saavuttamaan niin paljon, että mahtaako se olla kenellekään mahdollista niitä ylittää tai päästä edes samaan. Laine huomautti.

– Valtsulla on ollut hieman enemmän mutkia matkassa terveyden kanssa. Esimerkiksi Pikkupelimanni jätettiin varotoimena väliin. Sen olisi ehkä voinut ajaa, mutta hoidettiin pikkuvaivat mieluummin pois. Ei tällaisen hevosen kanssa oteta mitään riskejä. Ei niitä tietysti ole Retun kanssakaan otettu.

Laine on on noussut toden teolla otsikoihin viime vuosina, mutta takana on vuosien raviura.

– Vuonna 1984 aloitin yhden hevosen kanssa ja siitä asti tätä homma on opiskeltu. Paljon on vielä opittavaa, mutta hyvinhän tämä on nyt mennyt. Pannaan kiviä taskuun, niin ei ala mies leijumaan. Tottakai tässä hommassa pitää osata nauttia näistä menestyksen hetkistä, kun ei hevosten kanssa koskaan tiedä mitä seuraava päivä tuo tullessaan, Laine muistutti.

Haastattelun lopuksi superhevosten valmentaja herkistyi muisuttaessaan, että vaikka hänen nimi on näkyvimmällä paikalla hevosten osalta, niin taustalla on erittäin tiivis ja osaava tiimi.

Pikkupelimannin sankari Vieskoff oli Pikkuprinssin kakkonen ja Trumppi kolmas.