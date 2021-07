Lakan Leija hakee kuninkuusraveissa hyvitystä isoveljensä yllättävälle kuolemalle

Erkki Tuomaalan valmentama tamma on yksi kuningatarkilpailun vakavimpia voitontavoittelijoita Seinäjoella ensi viikonloppuna.

Lakan Leija osallistui viime kaudella ensikertalaisena kuningatarkilpailuun ja sijoittui viidenneksi. Virin Camilla vei voiton ennen Liisan Tulilintua ja Aurotarta.

Valmentaja Erkki Tuomaala oli hyvillään hevosensa hienosta debyytistä huippukisassa.

– Olin aivan tyytyväinen tamman esitykseen viime vuonna. Viiden parhaan joukkoon sijoittuminen oli ensikertalaiselta hyvä suoritus, Tuomaala sanoo.

Kolmen kierroksen päätösmatkalla Virin Camilla ja Liisan Tulilintu olivat selvä kärkiduo maalissa. Lakan Leija sijoittui maratonilla neljänneksi.

– En tiedä, olisiko tammalla ollut varaa parantaa päätösmatkalla. Pari hevosta siinä karkasi lopussa.

Lakan Leija ansaitsi vuodentakaisesta kuningatarkisasta kaikkiaan 9 050 euroa, joka oli kolmannes sen koko kauden ansioista. Tamman omistaa valmentajan veli Mikko Tuomaala.

Lakan Leija on nyt yhdeksänvuotiaana lyömässä itseään lopullisesti läpi tammaparhaimmistoon. Sitä on treenattu maltilla, mutta viime talvena tammaa liikuteltiin harjoituksissa enemmän kuin aikaisemmin.

– Talvella tammaa saatiin treenattua, vaikka vauhdit piti pitää matalana. Mitään kummempaa sairaustaukoa ei tullut ollenkaan.

Paussi ei mennyt kokonaan ilman vastoinkäymisiä. Täydessä levossa Lakan Leijan ei kuitenkaan tarvinnut olla ollenkaan.

– Talvella hevoselta poltettiin jänispatti, mutta samassa jalka tulehtui. Kilpaileminen meinattiin aloittaa keväällä, mutta silloin tammaa jouduttiin lääkitsemään uudestaan.

Kauden avausstartti koitti toukokuussa. Lakan Leija pisteli heti pontevana uuden volttiennätyksensä Teivossa ja sijoittui toiseksi.

– Ekassa kisassa hevonen meni voltista 23,9-ajan ja oli heti hyvä. Tamma ei ole vaatinut startteja alle, vaikka on tullut tauolta. Hiittejäkään sillä ei ole tarvinnut ajaa. Aikaisemmin tamma oli pulskassa kunnossa, mutta tälle kaudelle se on laihtunut.

Hyvän talvitauon jälkeen Lakan Leija on valmentajan mukaan ottanut askelia eteenpäin.

– Mielestäni Lakan Leija on pykältänyt kaikilla osa-alueilla. Tamma on saanut nopeutta lisää ja pystyy nykyään jo vähän alussa lähtemäänkin. Kun sen aikojakin katsoo, niin se on mennyt eteenpäin. Vahvuus on aina ollut tamman paras osa-alue, Tuomaala huomauttaa.

Lakan Leija viimeisteli voitokkaasti kuninkuusravien kenraalissa Mikkelissä kisatussa Tammatähdessä.

Tuomaala puhuu kokemuksen syvällä rintaäänellä, sillä hän on ollut hevosten kanssa tekemisissä jo viitisenkymmentä vuotta.

– Hevosia meillä on ollut 1970-luvulta asti. Velipojalla oli lisenssi, ja itse olen valmentanut. Koko ajan meillä on ollut hevonen, jota on treenattu. Timanteri on ollut niistä parhaasta päästä.

Tuomaalan valmennusstatistiikka käsittää ensimmäisen kilpailun vuodelta 2011. Hänen hevostensa starttimäärät ovat nousseet tasaisesti.

– Hevosemme olivat aikoinaan Maatalousyhtymä Tuomaalan nimissä. Sukupolvenvaihdoksen myötä hevoset eriytettiin, ja siitä lähtien minulla on ollut oma lisenssi, jolla olen valmentanut.

Tuomaala on pitänyt hevosmäärän alhaisena. Hänen mukaansa paras tilanne on, kun treenissä on yksi hevonen kerrallaan.

– Ennen vanhaan oli vaikka kuinka paljon hevosia, mutta nykyään yhdestä kahteen on sopiva määrä, koska käyn töissä. Tiu’usta loppuu aika, jos yöllä on töissä ja päivät istuu kärryillä. Samalla kaikki muukin kärsii.

Vastoinkäymisiäkin Tuomaalalla on mahtunut matkan varrelle. Lakan Leijan isoveli Lakuri oli yksi lahjakkaimmista hänen koskaan valmentamistaan hevosista, mutta se jouduttiin lopettamaan viime marraskuussa.

– Lakurilla meni Jyväskylän startissa jalka niin pahasti, että se oli parempi lopettaa. Kyseessä oli ensimmäinen hokkikeli viime syksynä, ja loppusuoralle käännyttäessä oriilta jalka meni yhtäkkiä alta. Ei hevonen sitä enää maahan laittanut.

Eläinlääkäri Antero Tupamäki tarkasti Lakurin jalan ja sanoi sen jälkeen valmentajalle, että karu päätös oli väistämätön.

– Hevosen lopettaminen jäi ainoaksi oikeaksi ratkaisuksi, koska hankoside lähti melkein kokonaan luusta irti.

–Tapaus jäi totta kai harmittamaan. Olimme silloin justiinsa laittamassa Lakuria talvitauolle.

Raviurheilu on siitä raaka laji, että kaikki voi olla ohi silmänräpäyksessä.

– Lakurilla ei ollut koskaan mitään suurempaa vaivaa, ja heti kerrasta sen jalka meni niin pahasti, että siitä jouduttiin luopumaan.

– Ei se auta, eteenpäin on katsottava. Joskus vastoinkäymisiä tulee, ja niihin olen ehtinyt tottua elämäni aikana, Tuomaala sanoo.

Lakan Leija menee hyvin kelillä kuin kelillä.

Lakan Leija on luonnonjuoksija, jolla ei ole kilpailuissa edes sekkiä.

Valmentaja myöntää, että varustemuutokset ovat kuningatarkilpailussa mahdollisia etenkin viimeisellä osamatkalla. 3100 metrillä ehtii syntyä isoja eroja, jos esimerkiksi omalla hevosella on vielä voimia jäljellä ja samalla toiset väsyvät.

– Olemme ohjastaja Santtu Raitalan kanssa miettineet, että päätösmatkalle Lakan Leijalta voisi ottaa kengät pois. Viime syksynä sillä ajettiin takakengittä kokeilumielessä. Joko sen takakengät riisutaan, tai se juoksee kokonaan avojaloin. Molemmat ovat mahdollisia ratkaisuja.

Lakan Leijan edellinen startti oli kaksi viikkoa sitten Mikkelissä, missä tamma voitti lähtönsä.

– Mikkeliin balanssia kevennettiin, ja tamma oli kuskin mukaan parempi.

Yksi kisakokemus alla Tuomaala lähtee Lakan Leijan kanssa parantamaan viime kesän sijoitusta.

– Enemmän kieltämättä odotan tällä kertaa. Tamma on mennyt starteissa eteenpäin. Kaiken pitäisi olla viime kilpailujen myötä aikataulussa, eikä mitään negatiivista ole näkynyt.

Kelillä ei ole valmentajan mukaan vaikutusta hänen hevosensa suorituksiin.

Lakan Leija on siis valmis taisteluun – satoi tai paistoi.