Runaway Nina tykkää juosta vastustajiltaan karkuun

Runaway Nina tunnetaan joko tai -tyyppisenä menijänä. Voittoja on napsunut tilille mukavasti, mutta toisaalta laukka ei ole ollut vieras askellaji sen kohdalla.

Hollolalainen Esa Holopainen on Runaway Ninan hovikuski.

Mäntyharjulainen voittokone Runaway Nina kilpailee korkealla voittoprosentilla ja viisivuotias saattaa kehittyä jopa aina avoimelle tasolle asti.

Toistaiseksi vauhdikas menijä on juossut 15 starttia urallaan, joista tuloksena on ollut kuusi voittoa ja kolme hopeatilaa. Rahaa on kertynyt kymppiä vaille 12 500 euroa.

Tamma tienasi kaikki rahansa viime kaudella, joka oli nelivuotiskausi. Työn hedelmiä korjattiin silloin, mutta aina meno ei ole ollut ruusuilla tanssimista railakkaan tamman kanssa.

– Hevonen tuli minulle kolmevuotiskesänä ohjasajettuna, minkä jälkeen tamma oli aika vallaton opettaa aisoihin. Ison hevosen kanssa kuitenkin löytyi yhteinen sävel, valmentaja Liisa Pappinen muisteli.

Alkutaival oli sen verran haastava, että kauden 2020 menestys yllätti valmentajankin.

– En osannut odottaa viime kauden kaltaista menestystä, kun lähtötilanne oli mikä oli. Kausi meni upeasti ja se oli tosi kiva homma.

Tapaninpäivän jälkeen hevonen jäi reilun puolen vuoden tauolle.

– Tammalta operoitiin etupolvet tammikuussa, kun jännekanavat putsattiin. Tauko venähti hieman lisää hevosesta johtumattomista syistä.

Paluu radoille tapahtui kolme viikkoa sitten Lappeessa, missä tuli laukka ja tamma putosi viimeiseksi. Ilman hyppyä Runaway Nina olisi kamppaillut sijoituksista neljän parhaan joukossa.

– Runaway Nina laukkasi ja polki jalkaansa. En tiedä, tapahtuiko se ennen laukkaa vai polkiko hevonen jäljen laukatessaan.

Pappisen mukaan tammaa ei viimeistelty ennen Lappeeta ”reikä päässä -tyylillä” vaan harjoituksissa mentiin normaalilla rytmillä.

– Vastustajat juoksevat tasaisen kovaa ja ajattelin tamman puutuvan sellaisella vauhdinjaolla. Kotona hevonen on ollut pirteän oloinen viime kisan jälkeen.

Liisa ja Antti Pappisen sekä Timo Saarisen omistaman tamman paras ominaisuus on valmentajan mukaan kilpailupää. Elo on sen kanssa helppoa.

– Se on hirveän mukava ja helppo hevonen eikä sen kanssa ole vaikeaa olla ja elää. Ajossa tamma saattaa olla aika railakas peli.

Vermossa on edessä tauon jälkeinen startti numero kaksi keskiviikkona. Odotukset ovat valmentajalla maltilliset

– En osaa sanoa, kuinka kaukana tamma on huippukunnosta. Varmaankin se muutaman kisan vaatii alle, että viimeinen terävyys nousee pintaan. Toivon, että tamma saa ehjän startin ja tulee muiden matkassa maaliin eikä laukkaa tällä kertaa.

Kelillä ei ole ollut Runaway Ninan suoritukseen vaikutusta ja toisten perässä juokseminenkin on kehittynyt.

– Tamma on suorittanut hyvin kaikenlaisilla keleillä. Aluksi se oli toisen perässä arka, kun hevonen pelkäsi hiekkaa, mutta sittemmin tamma on rauhoittunut toisen selkään. Vapaalla radalla Runaway Nina on aina tykännyt juosta.