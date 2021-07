Video: Savonlinnan show-mies sanoitti kannustuslaulun hevoselleen kuninkuusraveihin – ”Varmin tapa jäädä ilman seppelettä”

Mikäli savolaistamma Vennelmon Varma voittaa kuningatarkilpailun, sen värikäs valmentaja tarjoaa suuryleisölle hillittömän yllätysnumeron.

Kuningatarkilpailuun viikonloppuna Seinäjoella osallistuvan Vennelmon Varman valmentaja Tapio Kukkonen nauttii esiintymisestä.

Tämä ei ole jäänyt huomaamatta yhdeltäkään raviharrastajalta.

Savonlinnan ”kultakurkkua” ei tarvitse kahta kertaa yllyttää laulamaan ylistysvärssyjä hevoselleen voittajaseremonioissa.

Värssyjä Kukkosella on niin paljon, että välillä niiden sanatkin tuppaavat unohtumaan kameroiden edessä.

Kuninkuusraveja varten innokkaalta suomenhevosmieheltä löytyy kokonaan oma sanoitus, luultavasti varsinainen hitti.

Sitä hän ei kuitenkaan luikauta ilmoille ennen kuin Vennelmon Varma on ravikuningatar.

– Sanoitin laulun jo kaksi kesää sitten, kun pyrimme kuningatarkilpailuun. Varmaa ei kuitenkaan silloin valittu mukaan, Kukkonen kertoo.

– Viime kesänä tamman näytöt olivat taas niin vähäisiä, ettei sitä kannattanut edes ilmoittaa kuninkuusraveihin. Sitä ei olisi mitenkään valittu.

Vennelmon Varma on rakas hevonen Tapio Kukkoselle.

Aika näyttää, pääseekö Kukkonen esittämään elämänsä biisiä tänä vuonna, ensi vuonna tai ylipäätä koskaan. Ravikansa saa siihen asti vain arvuutella sen sanoja.

Jotta kunnialaulu tulee purkista, 11-vuotiaalla Vennelmon Varmalla on tämän kauden jälkeen neljä vuotta aikaa toteuttaa Kukkosen suurin raviunelma: tuoda pysti kotiin kuninkuusraveista.

Suomenhevosten kilpailuoikeus päättyy, kun ne täyttävät 16 vuotta. Vennelmon Varmalla tämä tapahtuu 31.12.2025.

– Varmin tapa jäädä ilman seppelettä on se, kun tekee laulun etukäteen valmiiksi, Kukkonen huomauttaa hymyssä suin.

Kukkonen ei suostu avaamaan salaista värssyään yhtään haastattelussa. Äänijänteittään hän sen sijaan avaa toisen laulunsa parissa.

Pellavapää kajauttaa Vennelmon Varman kannustuslaulun komeana kesäpäivänä tämän artikkelin videolla.

– On vaan yksi, on vain yksi varma, yksi varma Savonlinnast, se on Vennelmo, oujee, Kukkonen laulaa pontevana.

– Sitten vaan toistetaan niin paljon kuin jaksetaan ja nopeutetaan tahtia ja kovempaa vaan koko aika, hän neuvoo yleisöä.

Ja sillä tulee seppele kaulaan?

– Kyllä jos tuota koko kansa hurraa kolmellatuhannellasadalla, niin melko varma se seppele sitten on, showmies vastaa.

Kolmieräinen kuningatarkilpailu ratkeaa yleensä vasta viimeisellä osamatkalla, 3100 metrin maratonilla. Muut matkat ovat 1609 ja 2100 metriä.

Kukkonen on tyytyväinen Vennelmon Varman kesäkuntoon.

Kukkosen ammatti on maanviljelijä. Mikäli sitä mahdollisuutta ei hänelle olisi tullut, hän uskoisi saavansa elantonsa oikeilta estradeilta.

– Jos ei tätä ammattia olisi, olisin melko varmasti pyrkinyt teatterialalle. Halusin nuorena aina esiintyä ja sanoittelin muun muassa abilauluja ja muita.

Kukkosen haaveet taiteilijaelämästä hautautuivat 2000-luvulla. Hevoset ja heinänviljely vievät hänen aikansa.

– Viitisentoista vuotta on näin eletty. Välillä on vaimon kanssa mietitty vaihtaa muihin eläimiin, mutta hevosissa on pysytty.

Kukkonen kertoo, että hänen tiluksillaan asuu 23 hevosta.

– Ne ovat suurimmaksi osaksi ratsuja ja muiden omistamia. Valmennuksessani on Varma ja kaksi omaa hevostamme.

Vennelmon Varma ei ole Kukkosen oma hevonen. Hän on vuokrannut tamman kilpailuoikeudet Tero Kallisen perheeltä Joroisista

Kukkosen hoidossa on paljon hevosia, koska hänen elinkeinonsa harjoittamiseksi vaaditaan tietty määrä eläimiä. Hän kertoo, että 0,4 hehtaaria kohti pitää olla yksi hevonen.

– Varman omistamisen kanssa minulla ei ole mitään tekemistä. Tämä kuvio on näitä maatalousyritysten juttuja.

Tapio Kukkonen ajaa Vennelmon Varmaa välillä itse kilpailuissa.

Kukkosen valmentama tähtitamma on myöhään heränneitä. Se aloitti kilpauransa poikkeuksellisen vanhana, vasta 6-vuotiaana.

– Omistajat opettivat Varman ja toivat sen ensimmäisen kerran tänne laitumelle, kun se oli 2-vuotias. Välillä se kävi kotona ja tuli takaisin 3-vuotiaana, mistä lähtien olen valmentanut sitä, Kukkonen kertoo.

Tamman ensiaskeleet ravihevoseksi olivat kaikkea muuta kuin lupaavat. Se koetteli kauan Kukkosen pinnaa, joka huumorimiehellä onneksi venyi pitkäksi.

– Varman meno ei vakuuttanut. Se ei tahtonut mennä 1.50-vauhtia kovempaa. Uskoin, että siitä voisi tulla vain iltaravihevonen jos sitäkään.

Valmentajan toivo heräsi kuitenkin koelähdössä.

– Tamma meni siinä jonkun 1.34-ajan, minkä perusteella tuumasin, että voisi se vähän pärjätäkin, Kukkonen muistelee.

Treenari ei osaa sanoa yksittäistä syytä, joka sytytti Vennelmon Varman.

– Se on hyvä kysymys, miksi hevonen otti niin ison harppauksen 6-vuotiaana. Sen kanssa ei keksitty tehdä mitään sen kummempaa uutta. Esimerkiksi intervalleja sillä oli päästelty ennenkin.

– Ehkä toiset suomenhevoset ovat vain sellaisia, että ne vaativat aikaa ennen kuin niillä napsahtavat asiat kohdalleen, Kukkonen aprikoi.

Vennelmon Varmalla alkoivat palaset loksahtaa kohdalleen 6-vuotiaana.

Vennelmon Varma on kehittynyt kilpailuvuosinaan tasaisen varmasti ja juossut joka kausi useampia voittoja. Se oli viime vuoden lopulla ja alkutalvena jopa suomenhevosten ykköstamma.

Keväällä hevosella kävi pieni notkahdus, kun sen jalkoja piti huoltaa laukkastarttien jälkeen.

Vennelmon Varma ei tapansa mukaan saanut kauramoottoriaan kunnolla käyntiin vielä ensimmäisillä kerroilla paussin jälkeen.

Startit nostivat kuitenkin hevosen virettä niin, ettei sen paikka kahdentoista ravikuningattaren seppeleestä kamppailemaan valitun tamman laumassa ollut vaarassa.

Valmentaja on tyytyväinen hevosensa iskukykyyn kuninkuusravien alla.

– Tamman vire on noussut koko ajan kesällä. Se on tällä hetkellä hyvässä primessä, ihan parhaimmillaan.

Kukkonen luottaa myös ohjastajaansa Janne Räisäseen. Kun Vennelmon Varman lähdöt rupesivat kovenemaan tuntuvasti muutamia vuosia sitten, valmentaja alkoi turvautua lähiseutunsa taitavaan kuskiin.

– Jos näen, että lähdöstä on tulossa sellainen, jossa Varma pääsee keulapaikalle, siitä selviän itsekin. Olen voinut ajaa myös silloin, kun Janne ei ole ehtinyt lähteä raveihin kanssani.

– Janne osaa taitavana miehenä laskea kokonaisuutta. Kuningatarkilpailun luonteen tuntien hän varmasti luottaa Varman tasaisuuteen ja yrittää olla lähellä kärkeä joka osamatkalla.

Kukkonen pitää lähes kaikkien muiden tavoin Hetvinaa kilpailun selvänä suosikkina.

– Vastustajista Hetviina on ollut niin vahva, että sitä on vaikea syrjäyttää. Jos sillä ei olisi kuitenkaan paras päivänsä tai se muuten epäonnistuisi, miksei Varmakin voisi olla seppelejahdissa, Kukkonen spekuloi.

Kukkonen ajoi Vennelmon Varmalle talvella kovan pohjakunnon kesän kilpailuihin.

Vennelmon Varma joutuu viikonloppuna yöpymään ensimmäisen kerran kilpailureissullaan vieraassa tallissa.

– Kahtena peräkkäisenä päivänä juokseminen varmasti sopii tammalle, mutta yöpyminen on tietysti vielä vähän mysteeri.

– Luotetaan kuitenkin siihen, kun vanha kunnon Setelisottiisi on Varman turvana matkakaverina. Tammat voivat olla yksin reissatessaan rauhattomia ja haikailla toisten perään, koska ovat tottuneet olemaan laumassa.

Kaksi vuotta sitten kilpailemisen lopettaneella Setelisottiisilla on yhä eläkeläisenäkin tärkeä rooli Kukkosen perheen tammoille.

– Se poika on saanut kyllä matkustaa. Omat parisataa kilpareissuaan, ja niiden päälle useita kymmeniä matkoja Tuli-Karkelon ja Setelisottiisin kaverina.

– Sama se on ottaa ruuna Seinäjoellekin matkaan, kun kerta kuorma-autolla mennään. Eikä minunkaan tarvitse silloin kuunnella koko matkan ryskettä.

Kuninkuusravien pääkilpailuun osallistuminen ei ole Kukkoselle uusi kokemus. Hänen mainitsemansa Tuli-Karkelo oli mukana vuosina 2015 ja 2016.

– Ensimmäinen kerta sujui ihan ok-tavalla, mutta jälkimmäisellä kerralla meillä meni kaikki pieleen.

Tapio Kukkonen osallistuu kolmannen kerran kuningatarkilpaan.

Kukkosen suojatti sijoittui Joensuussa kokonaiskilpailussa kahdeksanneksi, mutta Turussa se laukkaili joka matkalla hervottomasti eikä saanut sijoitusta lainkaan.

Kukkosen mielestä Tuli-Karkelo ja Vennelmon Varma ovat hyvin erityyppisiä.

– Tuli-Karkelolla oli ehkä kovempi kapasiteetti, mutta Varmalla on varmasti paremmat mahdollisuudet pärjätä kuningatarkilpailussa, jossa juostaan monta matkaa. Sen pää ei vetänyt samalla tavalla ja se laukkaili herkemmin kuin Varma.

Jos on 40-vuotias Kukkonen veitikkamainen, tylsä ei ole hänen hevosensakaan.

– Varma on kiltti ja hirmu mukava hevonen. Se voi olla kuitenkin varsamainen ja keksiä omia juttujaan, kuten säikähdellä valokuvaajia radalla.

Valmentajaa kuvaajat eivät pelota.

Hän nauttii esiintymisestä.

Varsinkin kuninkuusraviyleisön edessä.