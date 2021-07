Legendavalmentaja jahtaa jättipottia kuninkuusraveissa – ”On kulkenut taas paremmin, kun jalat saa kärrynrampeille”

Kolmen valmennettavan saaminen kuninkuusravien pääkisoihin ei ole Tapio Perttuselle uusi saavutus. Hän luottaa kovasti Saran Salaman kavionjäljille pyrkivään Vixeliin.

Tapio Perttunen, 64, tietää jos joku, kuinka ravihevonen valmennetaan kuninkaalliseksi.

Neljän tittelin legendavalmentaja ei nosta kuitenkaan itseään jalustalle ja jaa ohjeita muille Seinäjoen Kuninkuusraveihin.

Jokainen tietää, että ratkaisevinta menestyksessä on hevosen lahjakkuus.

Hienosäätöjä kukin valmentaja tekee omilla opeillaan, mutta yhtä asiaa Perttunenkin korostaa useamman kerran haastattelun aikana.

– Hyvä terveys on hyvin tärkeää, jotta hevonen voi kehittyä ravikuninkaaksi tai -kuningattareksi, tai pitkäaikaiseksi huippuhevoseksi, Perttunen painottaa.

Orimattilalainen on hyvillään viikonlopun kuninkuusravien päälähtöihin osallistuvan kolmen suojattinsa terveydestä.

Myös kolmikon kunnonajoitus näyttää osuneen napakymppiin huipputreenarin kokemuksella.

– Odotan kuninkuusraveja mielenkiinnolla. Hevostemme kunto on noussut koko ajan kesän edetessä eikä niiden vire ole menossa ainakaan alaspäin, valmentaja vakuuttelee.

Kaikki Perttusen valmennettavat ovat ensikertalaisia kovimmassa suomenhevoskisassa.

Tapio Perttunen hakee viidettä titteliään Seinäjoen Kuninkuusraveissa.

Kolmen hevosen saaminen yhtä aikaa seppelejahtiin on hatunnoston arvoinen saavutus. Perttuselle se ei ole kuitenkaan uusi kokemus.

Vuonna 2010 Oulun Kuninkuusraveissa hänen tallistaan oli tulessa kolme suomenhevosta.

Saran Salama sijoittui kuninkuuskilpailussa toiseksi ja Juppe Hoo viidenneksi ja Aamun Aria kuningatarkisassa yhdeksänneksi.

Perttunen kertoo, että hänen lämpimimmät kuninkuusravimuistonsa ovat Hipon kuningatarkisan voitto Oulussa vuonna 1981 ja Saran Salaman kolmas ja viimeinen titteli Jyväskylässä vuonna 2008.

– Jyväskylässä oli huippujännittävä kisa, jossa taiston kävi kolme tosi kovaa hevosta: Saran Salama, A.T. Eko ja Auraus. Hevoset juoksivat kovia aikoja, ja voitimme kuninkuuden lopulta 0,2 sekunnin erolla Auraukseen.

Perttusen mukaan seppeletaisto oli tiukka myös 27 vuotta aikaisemmin Oulussa. Hipon voitto kuningatarkilpailussa ratkesi vasta viimeisen osamatkan loppusuoralla.

Ohjastaja tuntuu muistavan 40 vuoden takaiset tapahtumat kuin eilisen.

– Hipo ei ollut kuningatarkilpailun suosikkeja. Koska se oli vähän epävarma tamma, sen voitto tuli jonkinlaisena yllätyksenä.

Perttunen kertoo, että kun tammat kaartoivat Oulussa päätösmatkan maalisuoralle, kokonaiskilpailua johtanut Vepu tuli aivan laumaa vetäneen Hipon perässä.

– 200 metriä ennen maalia Vepu oli vielä puserossani kiinni. Hipo ei halunnut koskaan tehdä muihin eroa, mutta kun se lähti loppusuoralla vastaamaan rinnallamme painostaneelle Matti Mikkosen Rullaukselle, Vepu putosi kelkasta. Hipo nousi samalla kuningattareksi 0,7 sekunnin erolla.

– Ensimmäinen kuninkuusravititteli Hipolla on ehkä kaikkein kovin juttu urallani tunnemielessä. Se tuntui nuoresta miehestä todella upealta, vaikka hienoja ovat olleet toki kaikki muutkin voittoni.

Kolminkertaisen ravikuninkaan Saran Salaman merkitystä Tapio Perttuselle ja hänen tyttärelleen Sara Perttuselle ei voinut mitata rahassa.

Ensi viikonloppuna Perttunen yrittää uusia Hipon tempun kokemattomalla Suven Sametilla. Vasta 6-vuotias liinakkotamma on joukon nuorin kilpailija molemmat sukupuolet huomioiden.

Perttusesta alkoi tuntua jo viime kauden lopussa, että ikäluokkansa ykköstamma voisi osallistua rotunsa ylivoimaisesti suurimpaan ravikilpailuun jo tänä vuonna.

– Nämä tammalähdöt ovat Suven Sametin juttuja. Esimerkiksi viime lauantaina Joensuussa ajettu Parvelan Retun voittama Kuusivuotiskunkku olisi ollut sille kovempi kilpailu, Perttunen pohtii.

Vaikka Suven Sametti joutui tyytymään kolmossijaan viime viikon viimeistelykisassaan Lappeenrannassa, treenari oli siihen tyytyväinen.

– Tamma oli aivan hyvä ja meni täyden matkan volttilähdössä 24,7-ajan.

– Takapakkia sen sijaan tuli lähtörata-arvonnassa, mutta jos Suven Sametilta menee Seinäjoella kaikki nappiin, se voi olla tasaisuudellaan aika korkealla. Hetviina on kyllä kesän kilpailujen perusteella tosi kova voitettavaksi.

Kaunis Suven Sametti pyrkii kuningattareksi nuoruuden innolla.

Koska Suven Sametti ei ole Perttusen mielestä nopea lähtijä, hän pelkää, etteivät sen juoksut luonnistu avausmatkoilla parhain päin ykkös- ja kasiradalta.

Orimattilan suurtallin tämän vuoden kuninkuuskarkeloiden osallistujista yllättävin on 9-vuotias Uljas Suomalainen, jonka kehitys on ollut kuluvalla kaudella huikeaa.

Perttunen on kuvaillut, että hevosen pääsy Seinäjoelle tuli puskista.

Valmentaja korostaa, että aiempaa parempi terveys on mahdollistanut huippukovassa Suur-Hollola -ajossa kolmanneksi venyneen oriin nousun huipulle.

– Uljas Suomalainen on parantanut erikoisen paljon menoaan tänä vuonna. Ensiarvoisen tärkeää on ollut, että hevonen saanut olla terveenä. Se on ravannut paremmin ja suoremmassa kuin ennen, Perttunen painottaa.

Lahjansa Uljas Suomalaisen paljasti jo nuorena. Se sijoittui 4-vuotiaana ikäluokkansa pääkilpailuista Oulu Expressissä kolmanneksi ja Kriteriumissa viidenneksi.

– Ori oli 4-vuotiaana tosi hyvä, muttei kehittynyt seuraavina kausina odotetusti. Siihen on kuitenkin koko ajan uskottu, ja suomenhevonen voi olla parhaimmillaan vasta 12-vuotiaanakin.

Harppauksin tänä vuonna kehittynyt Uljas Suomalainen on vielä kääntämätön kortti.

– Esimerkiksi Saran Salama oli ensimmäisen kerran mukana kuninkuuskilvassa 7-vuotiaana ja voitti ensimmäisen seppeleensä kolme vuotta myöhemmin. Parhaimmillaan se oli, kun voitti kolmannen kerran peräkkäin 12-vuotiaana, Perttunen muistelee.

Lue lisää: Legendaarinen suomenhevonen vihreille laitumille – lue taustavoimien muistelo huikeasta urasta

Valmentajavelhon todellinen valttikortti Seinäjoen superkarkeloissa on Vixeli. Seitsemänvuotias ori Suven Sametin tavoin oman sarjansa nuorin osallistuja.

Jotkut asiantuntijat pitävät muita vihreämpää hevosta jopa kuninkuuskilpailun suosikkina. Myös treenari on toiveikas.

– Oriilla on niin iso moottori, että uskon sen selvittävän hyvin kolmen matkan vaativan kilpailun. Hevonen ei pääse vielä kamalan lujaa ja on yhä sen verran lapsellinen, ettei ehkä ymmärtäisi mennä tosissaan keulassa, mutta se jaksaa kiertää, Perttunen painottaa.

– Vixeli oli kuun alussa todella mahtava Suur-Hollola -ajossa ja olisi ollut viimeksi Suurmestaruudessa lähellä voittoa, ellei olisi laukannut maalisuoralla kovassa vauhdissa. Sen kanssa asetettiin ravikuninkuus tavoitteeksi jo viime kauden lopussa. Oriilla on mahdollisuudet vaikka mihin.

Vixelin voimista on hyötyä vaativassa kolmen osamatkan kuninkuuskilpailussa.

Perttunen sanoo, että vahvuus ei ole aina tae kruunujahdissa.

– Kahden päivän kolmiosaisessa kilpailussa vahvatkin hevoset ovat monesti sortuneet pitkällä matkalla, mikäli kuskeilla ei ole ollut tarpeeksi malttia. Toisaalta niin sanottu seurailijahevonen voi menestyä yllättävästi, jos maratonilla on hidas matkavauhti, Perttunen kertoo.

Komea seppele pujotetaan kaulaan sille hevoselle, joka selvittää 1609, 2100 ja 3100 metrin lähdöt pienimmässä yhteisajassa.

Mikäli joku kilpailija onnistuu voittamaan kaikki matkat, se kuittaa rehkimisestään kunnian lisäksi 91 000 euroa.

Kuninkuusravit sytyttävät joka vuosi Orimattilan miehen. Myös silloin, vaikka hänellä ei olisi oman tallin hevosta päälähdöissä.

– Kuninkuusraveissa säännöt ovat niin hyvin kohdallaan kuin voivat vain olla. Erityisen hienon ja jännittävän kilpailuista tekee se, että voittajat ratkeavat vasta viimeisellä kolmen kilometrin matkalla.

– Lähtöjen välissä kaikki spekuloivat hevosten aikaeroja. Jotkut jopa niin hanakasti, etteivät malta edes nukkua väliyönä, Perttunen huomauttaa naurahtaen.

Jos ovat Perttusen hevoset kovassa iskussa, samaa voi sanoa valmentajastakin. Hänen pitkä uransa lähti uuteen nousuun vuoden 2016 lopun lonkkaleikkauksen jälkeen.

Lue lisää: 700 000 kilometrin ravimies toipuu isosta leikkauksesta – muistelee huumorilla ex-vaimon hämmentänyttä kysymystään

Ennen operaatiota Perttusen voittomäärä oli painunut monena vuotena pitkälti alle sadan, mutta sen jälkeen ne ovat tuplaantuneet. Samoin on käynyt hänen vuosittaisille voittosummilleen.

– Leikkauksen jälkeen on kulkenut taas paremmin, kun jalat saa nostettua kärrynrampeille, yli 5 700 voittoa ajanut Perttunen perustelee.

Tapio Perttusella on kulkenut lujaa lonkkaleikkauksen jälkeen.

– Meillä on hyvä talliporukka ja hyvät hevoset, jotka ovat edesauttaneet menestytä. Olen tyytyväinen tilanteeseeni.

Jos Perttusen suojatit pärjäävät viikonlopun isopalkintoisissa lähdöissä, sillä on iso merkitys myös hänen talouteensa.

Valmentajat saavat 10-15 prosenttia hevostensa palkinnoista itselleen, mutta koska Perttunen kuuluu myös Vixelin ja Suven Sametin omistajakuntiin, hän voi äkkirikastua selvästi enemmän.

– Omistan Vixelistä puolet ja Suven Sametista neljäsosan, hän paljastaa.

Lähivuodet näyttävät, onnistuuko Perttunen loihtimaan Vixelistä itselleen uuden Saran Salaman.

Ainakin samoja kavionjälkiä se jo tapailee.