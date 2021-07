Parvelan Retu ravaa superlatiivit loppuun – ”Uskomaton hevonen, ei tarvita muita sanoja”

Sensaatiomainen Parvelan Retu ja kaiken kestänyt Anything For You keräsivät kehut Joensuussa.

Parvelan Retu on myös Kuusivuotiskunkku.

-Raju, rajumpi, Parvelan Retu!

Näin innostui selostaja lauantaina hehkuttamaan ylhäisessä yksinäisyydessään Joensuun raviradan pitkällä loppusuoralla maaliin saapunutta Oriveden ihmehevosta.

Kyseessä oli 36 kertaa startanneen Parvelan Retun voitto numero 34.

Kolmelta takamatkalta startanneen oriin tulos Kuusivuotiskunkku-kilpailussa oli mitä mainioin 22,5/2200 metriä.

Kun Hannu Torvisen ajaman Parvelan Retun kovimmaksi vastustajaksi uumoiltu Stallone laukkasi loppukaarteessa suosikin puristuksessa, muut tosisijat menivät Hissun Pojulle ja Kleppe Spödålle.

– Heikot sortuu, kun Retu porskuttaa, valmentaja Petri Laine kuvaili loppukurvin tapahtumia.

Vaikka etumatkoilta startanneet hevoset yrittivät ensimmäisellä kierroksella vimmatusti karkuun Parvelan Retulta, Laine ei huolestunut.

– Olen tottunut luottamaan paljon siihen, että Retu tulee aina loppuun asti. Kärkihevoset painelivat alkumatkalla vähän ylikovaa.

Raviväki on kernaasti toivonut näkevänsä Parvelan Retun jo tämän kesän kuninkuuskilpailussa, mutta sen maltilliset taustajoukot eivät halunneet vielä lähteä rajuun leikkiin vasta 6-vuotiaalla hevosellaan.

Ori kilpailee ensi viikonloppuna Seinäjoen Kuninkuusravien yhteydessä ravattavassa ikäluokkalähdössä.

Laineen suojatti ahertaa kilpailujen lomassa myös siitoksessa. Se on jo toisena vuotena peräkkäin suomenhevosten suosituin siitosori yli sadalla morsiamellaan.

– Muutaman tamman astuttaminen on aloittamatta ja muutama on tulossa toiselle kierrokselle, joten Retu jatkaa sitäkin puolta vielä elokuun puoliväliin.

Kun Lainetta pyydettiin kuvailemaan kolmella sanalla tallinsa kultakimpaletta, hän vastasi:

– Uskomaton hevonen, ei tarvita muita sanoja.

Parvelan Retu ansaitsi lauantain voitostaan 10 000 euroa. Sama palkinto maksettiin lämminveristen päälähdössä Joensuu-ajossa.

Sen kuittasi värikkäiden vaiheiden jälkeen ravivalmentajien pioneereihin kuuluvan Risto Airaksisen valmentama Anything For You.

Risto Airaksisen ajama Anything For You vakuutti lämminveristen päälähdössä.

Voittajavaljakolla oli tuuriakin matkassa, kun loppusuoralle tultaessa sitä ohittamassa ollut Grainfield Aiden erehtyi yllättävälle laukalle.

Sisukas Anything For You pystyi pitämään muut vastustajansa tämän jälkeen takanaan ja ansaitsi kyllä voitostaan joka sentin.

Ruuna painosti matkalla herhiläisenä johtanutta Maze Runneria niin, että ensimmäisen lenkin väliajat olivat peräti 08,5 ja 10,5. Airaksisen suojatin voittoaika 2140 metrillä oli mainio 12,1a.

T. Rex kiri niukasti kakkoseksi ennen lähtölinjaa laukannutta Super Schisseliä, joka kulki hurjia kyytejä.

Railakas tempo ei pelottanut Airaksista.

– Anything For Youta on valmennettu kaksi vuotta, ja sen ikäinen sitkeä hevonen kestää kyllä sellaisen. Se ei ole heittänyt kesken, 71-vuotias Airaksinen kehui 9-vuotiasta ruunaa.

Valmentaja myönsi, että hänellä oli myös tuurit matkassa.

– Onnittelin jo Hannu Korpea viimeisessä kurvissa, mutta sitten hän joutui korjaamaan sisälle päin painanutta Grainfield Aidenia ja se laukkasi. Voittaja on kuitenkin aina voittaja.

– Anything For Youn laukka viimeksi Suur-Hollola -ajon loppusuoralla jäi kaivelemaan niin paljon, että ajattelin tulla tänne Joensuuhun näyttämään, Airaksinen iloitsi.

Lämminveristen toiseksi kovin sarja huipentui peräkkäin taka-alalta kirineiden Lake’s Actionin ja Roberto Diverin tasaiseen kamppailuun voitosta.

Maalikamerakuva todisti, että Janne Räisäsen ajama yllättäjä Roberto Diver kurotti kalkkiviivoilla kärkeen ohi vetoavun tarjonneen Lake’s Actionin. Kovasta alkuvauhdista vastannut Orlando Knick jaksoi kolmanneksi.

– Koska nopealla hevosella oli lyhyellä matkalla takarivin lähtöpaikka, voitto ei ollut ensimmäisenä mielessäni. Kärjen kova alkuvauhti kuitenkin auttoi meitä, Räisänen huomautti.

Ohjastaja ei ollut maalilinjalla varma Ossi Nurmosen valmentaman ruunan voitosta.

– Roberto Diver ja Lake’s Action puristivat molemmat tosi hienosti loppuun asti, ja taisto oli tiukka ja tasainen. Me kuskitkaan emme tienneet, kumpi voitti, Räisänen sanoi.

Tammojen tasoitusajossa ei parhaasta jäänyt kahta sanaa.

Jani Ruotsalainen hoputti Tuomo Määttäsen tallin Jasmine Zonin kärkiparin takaa kiriin viimeisen takasuoran alussa, ja vahva menijä pötki tyylikkäästi ykköseksi.

Tammojen absoluuttisella huipulla kilpaileva Ice Wine kyllä lähestyi loppumetreillä, mutta vakavaa uhkaa siitä ei ollut 20 metrin etumatkalta startanneelle voittajalle.

Jasmine Zon oli sijoittunut tiistaina Lieksassa toiseksi. Välistartti teki hevoselle hyvää Joensuun paljon arvokkaampaa lähtöä varten.

– Tamma puhalsi aika lailla Lieksan juoksun jälkeen, mutta oli tänään paljon parempi, Ruotsalainen vertasi.

Pelkkiä voittoja tänä vuonna ravanneen jättisuosikin En Candy Tillin menestysputki katkesi tylyllä tavalla. Alkumatkan rehkimiset saivat aikaan sen, että tamma jäykistyi piikkipaikalta täysin jo viimeisen takasuoran lopussa.

Näyttävään voittoon kiri tämän jälkeen Isto Kuisman valmentama Global Bring It On. Myös selvän kakkossijan napannut Jontte Junior sai kiitettävän arvosanan esityksestään.

– Global Bring It On oli tänään koko ajan tosi rento ja mukavan oloinen. Lähdin siksi luottavaisin mielin starttiin. Tykkäsin myös siitä, kun kärki veti lujaa, koska hevosellamme oli huono lähtöpaikka, Kuisma sanoi.

Valmentaja paljasti, että lupaava 4-vuotias tamma löytyi uusille omistajilleen alkuvuonna Ruotsista nettihuutokaupasta.

Antti Ala-Rantala sai Norjasta hankkimallaan Haukeli Expressillä arvokkaat päänahat ensi viikonlopun kuninkuuskilpailuun valmistautuvilta Camrilta ja Enon Vilpiltä.

Valmentaja usutti suojattinsa kiriin ensimmäisen kierroksen jälkeen, ja tomera menijä jatkoi väsymättä hallittuun voittoon. Enon Vilppi kurotti loppumetreillä kakkoseksi ohi Camrin.

– Alkumatka meni meiltä tosi hyvin ja pääsimme hyvään paikkaan. Pääsimme iskemään sen jälkeen matkalla oikeassa kohdassa keulapaikalle asti ennen takahevosia. Vahva ja yrittävä Haukeli Express polki hyvin loppuun asti ja tuli voimissaan maaliin, Ala-Rantala ylisti norjalaisruunaa.

Keskipitkän matkan ryhmäajo ratkesi dramaattisesti keulassa vahvasti painelleen Othellos Magin loppusuoran alun laukkaan.

Tämän jälkeen sen kanssa tiukasti voitosta kamppaillut Djokovic sai jatkaa hallittuun voittoon. Matti Nisonen on Djokovicin valmentaja.

Oikea Toto75-rivi, Joensuu 24.7.

Toto75-1: 10 Roberto Diver

Toto75-2: 11 Jasmine Zon

Toto75-3: 12 Global Bring It On

Toto75-4: 8 Haukeli Expressen

Toto75-5: 8 Djokovic

Toto75-6: 7 Parvelan Retu

Toto75-7: 4 Anything For You

Seitsemän oikein -voitto-osuus 2525,26 euroa. Kuusi oikein 27,13 ja viisi oikein 3 euroa.