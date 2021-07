Menestysvalmentajan 27-vuotinen työpaikka Ruotsissa puretaan – Veijo Heiskanen palaa Suomeen

Ravivalmentaja Veijo Heiskanen siirtyy Vermoon Pertti Puikkoselta vapautuvaan talliin.

Ruotsissa 40 vuotta ravivalmentajana toiminut Veijo Heiskanen palaa avopuolisonsa Henna Halmeen kanssa Suomeen. Kaksikon uusi asemapaikka on Vermo.

Ennen Ruotsiin muuttoa Heiskanen toimi ratavalmentajana Teivossa.

– Olen yli puolet elämästäni asunut Ruotsissa, josta 27 vuotta Göteborgin radan Åbyn valmentajana. Siellä tallit puretaan. Vaihtoehtoja uudesta paikasta oli paljon. Ruotsin radoilta oltiin myös innokkaasti yhteyksissä. Mutta sain hyvän tarjouksen Vermosta, ja toiminta siirtyy sinne kokonaan, Heiskanen kertoi.

– Kevät on ollut raskas, kun on ollut paljon miettimistä, miten jatketaan. Myös Hennan tulevaisuuden suunnitelmat vaikuttivat päätökseen. Hänellä on kova into satsata alaan, ja aion olla mukana niin kauan kuin vain pystyn. Vanhaan kotimaahan on aina helpompi palata, kun ei ole kielimuuria, Heiskanen jatkoi.

Kuopiolaislähtöinen Heiskanen, 61, on kaikkien aikojen nuorin Suomessa tuhanteen voittoon yltänyt ohjastaja. Ensimmäinen tonni tuli täyteen jo 1984. Vuonna 1979 Heiskanen ohjasti 19-vuotiaana Uno Boy -hevosta Prix d’Ameriquessa. Tuoreimpana suurkilpailuvoittona Suomesta on Derbyn ykköstila Vermossa Benjamin Evolla vuonna 2017.

Pertti Puikkoselta vapautuva 14-paikkainen talli on Heiskanen-Halmeen uusi tukikohta Vermossa. Lisäksi he saavat kuusi lisäkarsinaa viereisestä tallista. Muutto Suomeen tapahtuu syyskuussa.