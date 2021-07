Lahjakkaan jenkkiruunan tähtäimessä uran ensimmäinen Vermon valloitus – ”Rahkeita nousta edelleen sarjoissaan”

Lahtelaistreenari Juuso Holttinen marssittaa Vermon 65-kierrokselle kaksi vahvaa voittajaehdokasta.

Keskiviikkoillan viimeisessä lähdössä juokseva Piteraq on uhkunut viime aikoina todellista huippukuntoa, vaikka voitot ovatkin kiertäneet.

Edellisellä Vermon vierailullaan viisivuotias jenkki uhitteli selvästi enemmän ansainneita BWT Caesaria ja American Heroa aivan maalilinjalle asti.

Viimeksi Lahdessa Juuso Holttisen suojatti paikkasi alkulaukkansa sellaisella maalisuoran potkulla, että täydellinen onnistuminen tuntuu enää lähinnä ajan kysymykseltä.

– Piteraqilla oli välissä hetken vaisumpi jakso, mutta kahdessa viime kilpailussa on menty taas selvästi parempaan suuntaan, treenari vahvistaa.

Rata-arvonta oli suosiollinen lähtönopean Piteraqin kannalta. Ruuna starttaa 2120 metrin matkalla ajettavaan kilpailuun radalta kolme.

Urallaan kymmenesti voittoa juhlinut Piteraq ei ole vielä toistaiseksi onnistunut valloittamaan maan päärataa Vermoa. Viisi yritystä ovat tuoneet parhaimmillaankin vain hopeaa.

Treenari on ennakkoon varsin luottavainen suojattinsa mahdollisuuksien suhteen.

– Ruuna pääsee tosi kovaa liikkeelle, jos askeleet osuvat kunnolla lankulle. Välillä se on auton takana turhan paineissaan, jolloin alkuun satsaaminen on vaikeampaa.

– Mielestäni Piteraqilla on näistä asemista hyvä voittosauma, kunhan vain vältämme paikan johtavan rinnalla. Siitä näitä lähtöjä on paha voittaa, valmentaja analysoi.

Holttisen mukaan jenkkiruunan koko kapasiteettia ei ole vielä päästy ulosmittaamaan kaviourilla.

– Tässä hevosessa on hyvä aihio ja rahkeita nousta edelleen sarjoissaan. Ikää ja startteja on vielä vähän. Kyvyt saattaisivat riittää jopa avoimen sarjan hevoseksi, mutta sinne on tietysti vielä monta kilpailua matkaa.

Pelikannatuksen valossa lahtelaistreenarin ykkössauma on 65-pelin toisessa kohteessa kilpaileva Blue Max Inn.

Viisivuotias ruuna yllätti pelikansan kuukausi sitten Vermossa, kun se piti keulapaikalta superlahjakkaan Federal Hillin loppuun asti aisoissa.

Tällä kertaa voitto ei olisi enää minkäänlainen yllätys. Viisivuotias on luotettu kolmosradan lähtöpaikaltaan kohteen selväksi ennakkosuosikiksi.

– Blue Max Inn jatkaa hyvässä vireessä. Varustus on tällä kertaa sama kuin Vermon voittostartissa ja eturivin paikka suosii meitä. Hyvältä paikalta on tarkoitus ajaa aktiivisesti.

– Voittomielellä lähdetään illan kilpailuun, Holttinen sanoo.