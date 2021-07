Mikkelin ME-koe vesittyi ikävästi – maailman paras ravuri Face Time Bourbon hurmasi silti

Maailmanennätyksestä jäätiin reilusti sateen kastelemalla radalla.

St. Michelin kilpailujärjestäjät tekivät kaikkensa, että sunnuntaina olisi ravattu uusi maailmanennätys.

Ensimmäinen ja tärkein uroteko oli ranskalaisen megatähden Face Time Bourbonin lennättäminen Etelä-Savoon noin 90 000 euron hintalapulla.

Sen jälkeen nopeudestaan tunnettua kaviouraa huollettiin pitkin viikkoa työtunteja ja vesikuutioita laskematta.

Kunnes iltapäivällä kaksi tuntia ennen H-hetkeä taivas musteni.

Mikkelissä alkoi sataa ja salamoida kesken ravien, paikallisten tietäjien mukaan ensimmäistä kertaa noin kuukauteen. Vaikka kuuro oli melko lyhyt, vettä tuli niin paljon, ettei kavioura ehtinyt kuivaa ennätysjuoksun edellyttämään kuntoon.

Varsinkin kovimmalla rasituksella olleet radan sisimmät kaistat pehmenivät.

Viimeisenä oljenkortena lähtöä vielä viivästytettiin noin 15 minuutin radanhuoltopaussilla, mutta mahdoton oli mahdotonta.

Ohjastajat arvioivat, että tunti olisi saattanut jo riittää, mutta niin kauaa starttia ei voitu venyttää.

Ennätyskokeen vesittyminen muutti lähdön luonteen täydellisesti. Face Time Bourbon ja ohjastaja Eric Raffin eivät lähteneet kilpailemaan kelloa vastaan kuten Varenne ja Giampaolo Minnucci Mikkelissä 19 vuotta sitten.

Ranskalaisvaljakko tyytyi poimimaan sekunnin kymmenyksien sijaan tyylipisteet ja 80 000 euron palkintorahat.

Face Time Bourbon juoksi vain voitosta eikä kelloa vastaan.

Face Time Bourbon aloitti johtavan rinnalla ja siirtyi kärkipaikalle puolimatkassa. Loppukurvissa Raffin antoi ajokilleen menoluvan ja maalisuoralla hän vain kumarteli noin 7000-päiselle yleisölle, samaan aikaan kun maailman paras hevonen teki arvolleen sopivan hajuraon vastustajiin maalisuoralla.

– En halunnut lähteä kovaa alussa, kun lähtöpaikkamme oli ulkona. Katsoin tilanteen ja huomasin, että hevonen halusi itse tehdä töitä. Lopussa vähän muistuttelin sitä, mutta enimmäkseen vain nautiskelin kyydissä, Raffin sanoi tulkin välityksellä voittajahaastattelussa.

– Oli oikea ratkaisu, että rataa kunnostettiin vielä vähän ennen kisaa. Kelille ei vain voinut mitään.

Raffin on ohjastanut Face Time Bourbonia nyt neljä kertaa. Ohjastaja on ihastunut varsinkin oriin työmoraaliin. Hän sanoi jo kolme viikkoa sitten Pariisissa voittojuoksun jälkeen, että se on paras kaikista.

– Tietyllä tavalla tällaisen hevosen ohjastaminen on stressaavaa, mutta enemmän se on unelmaa.

Olosuhteiden salliessa ME olisi varmasti ollut vaarassa. Nyt Face Time Bourbon sekä Raffin vain leikkivät kissaa ja hiirtä vastustajiensa kanssa. Voittoaika 1.09,7/1609 metriä jää kaksi sekuntia ME:stä.

Rataennätyksen 1.08,9 rikkomisesta olisi maksettu 10 000 euron bonus, mutta se ei selvästikään kiinnostanut.

Järjestäjät ilmoittivat yleisömääräksi 6934.

Face Time Bourbonia valmentaa ranskalainen Sébastien Guarato ja sen pääomistaja on italialainen Antonio Somma. Molemmat olivat paikalla Mikkelissä sunnuntaina.

– Kun alkoi sataa, tajusimme, että tänään ei rikota ennätyksiä. Rata oli pikkuisen raskas, mutta kuitenkin niin hyvä kuin näissä olosuhteissa vain voi olla, Guarato kommentoi.

Ranskan suurimpiin valmentajanimiin kuuluvan Guaraton mukaan Face Time Bourbon on tallilla kuin mikä tahansa muu hevonen.

– Sen päivittäinen elämä on ihan normaalia. Lähinnä yritämme välttää virheitä sen kanssa.

Yleisön mieliksi valmentaja vastasi kysyttäessä, ettei ole mahdoton ajatus yrittää ME:tä uudelleen ensi vuoden St. Michelissä.

Somma komppasi Guaratoa ja sanoi, että ennätystä tultiin hakemaan, mutta se ei vain ollut mahdollista sunnuntaina. Tilanne jätti hieman hampaankoloon.

– Kaikki on mahdollista. Elitloppet on tavoitteenamme ensi vuonna, mutta olimme oikein tyytyväisiä vieraanvaraisuuteen tällä Mikkelissä ja saatamme tulla uudestaan.

Next Direction oli paras suomalainen sunnuntaina. Ruuna aloitti kärkipaikalla ja seurasi hyväksi kakkoseksi, pääjoukon parhaaksi ylivoimaisen voittajan takana. Kilometriajaksi tuli 1.09,9.

Face Time Bourbonin tallikaveri Billie De Montfort oli kolmas.

Eric Raffin on Face Time Bourbonin ohjastaja.