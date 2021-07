Hede Darling nitisti suomalaistähdet klassikkokisassa – Ville Kallelle 20 000 euroa

Ranskalainen voima oli valttia Eugen Pylvänäisen muistoajossa Mikkelissä.

Huippuohjastaja Eric Raffin nousi valokeilaan jo ennen Face Time Bourbonin ME-koetta Mikkelin St. Michel -raveissa sunnuntaina. Hän ohjasti Hede Darlingin ykköseksi 4-vuotiaiden lämminveristen klassikkokisassa Eugen Pylvänäisen muistoajossa.

Raffin ei varmasti tuntenut suomalaisvastustajiensa ominaisuuksia kovin syvällisesti, mutta ajoi silti täydellisesti. Hän antoi An-Dorran tehdä työt kirissä, seurasi sitä kuin hai laivaa ja käänsi tylysti ohi loppusuoralla.

– Tiesin, että An-Dorra on hevonen, joka pitää ohittaa kirissä pärjätäkseen, Raffin kommentoi tulkin välityksellä.

Voittoajaksi jäi sateen kastelemalla radalla 12,4a/1609 metriä. Ykköstila oli 10 000 euron arvoinen.

Hede Darlingia valmentaa José Antonio Hernandez-Navarro, joka oli ainakin ennen sunnuntaita melko tuntematon suuruus Suomessa. Letrotin tietokannan mukaan Hede Darling on tallin ansioitunein hevonen tällä hetkellä.

Raffinin mukaan Hede Darling on lahjakas hevonen, joka tekee nousua kohti ikäluokan kärkeä Ranskassa.

4-vuotiaiden lähtöjä Suomessa kesällä hallinneen Magical Princessin pitkä voittoputki katkesi, kun se jäi pussiin sisäradalle. Tamma joutui yllättäen Goodygoodytwoshoesin yllättämäksi kiihdytyksessä ja sai kiritilaa vasta, kun peli oli jo menetetty. Vinha kiri kantoi kolmanneksi.

Ennakkomaksullisen Varsakunkku-kilpailusarjan finaalissa voittaja kuittasi peräti 20 000 euroa. 5-vuotiaiden suomenhevosten ikäluokan ykkönen Ville Kalle oli selityksittä paras ja vyöryi kirikierroksella arvovoittoon.

Ari Moilanen ohjasti Jouko Paavolan valmennettavaa, joka polki rapaisella radalla uuden tasoitusajoennätyksensä 25,9/2120 metriä.

Kärjessä juossut Elan haastoi parhaiten ja oli hyvä kakkonen.

Voittajavaljakko ei löytänyt alussa paikkaa parijonosta ja sai lisämetrejä kolmannella radalla ensimmäisessä kaarteessa. Kierrettävää tuli myös kirivaiheessa, kun iskuun oli hyökättävä jo 900 metriä ennen maalia.

– Keulassa oli hyvä vastustaja ja olimme aika kaukana siitä, mutta luotin silti hevoseen. Tunsin, että voimia on ja kärki kyllä tavoitetaan, ohjastaja sanoi.

Moilasen mukaan Ville Kalle oli sunnuntaina epävarma alussa, mutta rauhoittui, kun sai vastustajan eteen. Myös lopussa oli ajettava kieli keskellä suuta.

– Toista ohittaessa Ville Kalle on hätäinen ja laukka voi tulla.

Ville Kalle etenee selvänä ennakkosuosikkina kohti ikäluokan pääkilpailua Derbyä, jonka karsinnat ravataan Jyväskylän Killerillä 12. elokuuta.

Ville Kalle oli vahvin Varsakunkku-finaalissa.

St. Michel Stayerin pitkällä matkalla Full Picture oli vahvin ja tienasi kymppitonnin. Ori starttasi yllättäjänä, mutta sen osakkeet nousivat humisten jo alkumatkan aikana, kun suosikit laukkailivat ja Pekka Korpi sai taiottua laukkaherkän suojattinsa kärkipaikalle.

Tasaisen reipas tempo erotteli hyvät akanoista ja Full Picture piti paikkansa maaliin saakka. Alussa haparoinut Don Williams haastoi selvästi parhaiten.

– Ensimmäisen kierroksen koitin vain, että pysytään ravilla. Hevonen on niin hätäinen ja sillä on kiire alussa. Tämä on vahva hevonen, joka jaksaa mennä. Derbyyn pitää tähdätä tämän tason 4-vuotiaalla hevoselle, Korpi jutteli.

Full Picture vastaili Don Williamsille.

Suomenhevostammojen avoimella maililla annettiin viimeisiä näyttöjä kuningatarkilpailun valitsijaraadille. Tilanteen käytti parhaiten hyväkseen Lakan Leija, joka kiri ylivoimaista vauhtia kärkeen ohi suursuosikki Ciiran Tähden ja joukkoa johtaneen Taksvenlan.

Erkki Tuomaalan valmentama ja Santtu Raitalan ohjastama tamma tienasi voitosta 7000 euroa. Ykköstila oli hevoselle ensimmäinen tällä kaudella.

– Leija on löytämässä huippukunnon hyvään aikaan, Raitala kommentoi.

Juuso Holttisen valmentama Borin T.N. oli vaikean T75-rivin ensimmäinen potintekijä. Se starttasi takarivistä ison yllättäjän roolissa, mutta kiri räväkästi selvään voittoon.

Ohjastaja Iikka Nurmonen kertoi voittajahaastattelussa, että ulkoradat olivat sateen kastelemalla radalla paremmat juosta kuin pehmenneet sisäkaistat.

Oikea T75-rivi

T75-1: 9 Ville Kalle

T75-2: 11 Borin T.N.

T75-3: 2 Full Picture

T75-4: 10 Hede Darling

T75-5: 6 Lakan Leija

T75-6: 7 Face Time Bourbon

T75-7: 3 Mitt Hjärtas Tango

Seitsemän oikein tuloksille: 124 095,53 euroa

Kuusi oikein: 603,54 euroa

Viisi oikein: 31,54 euroa