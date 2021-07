H.V. Tuurilta ei vaadittu huippupäivää suurmestaruuteen – ”Jospa kahden viikon kuluttua taas”

Willow Pride vakuutti St. Michelin Tammatähdessä johtavan rinnalta.

Legendaarinen Viesker alitti 1.20-ajan Suurmestaruus-ajossa 2002. Seuraavaa haamurajan alitusta saatiin odottaa 13 vuotta, mutta viime vuosina 19-alkuinen voittotulos on ollut enemmän sääntö kuin poikkeus.

Lauantaina sellaista ei nähty Mikkelin huippuvauhtia janoavan yleisön harmiksi, vaikka olosuhteet olivat tulostehtailun puolella.

H.V. Tuuri valtasi keulapaikan niin helposti, että tempo rauhoittui hetkessä. Kun matkallakaan ei pistelty isoa kovaa, voittoaika painui lukemiin 20,7a.

Solvallan Elitkampenissa toukokuussa H.V. Tuuri rykäisi mailin 2,1 sekuntia kovempaa.

Ykköstila meni suotuisan juoksunkulun jälkeen yllättävän tiukoille ja maalilinja pelasti voittajan. Ohjastaja sai työskennellä tosissaan rattailla loppusuoralla.

– Lähdettiin varman päälle, ettei tule huonoja askelia tai työtapaturmaa. Saatiin ajaa omaa juoksua keulassa ja annettiin hevosen mennä. Hieno ottelu oli lopussa. Hevonen vastasi hienosti, mutta kaikki oli pelissä, Iikka Nurmonen sanoi.

-- H.V. Tuuri ei ollut tänään parhaimmillaan, mutta pystyi silti voittamaan. Se kertoo luokasta. Jospa ori olisi kahden viikon kuluttua taas sellainen kuin Elitkampenissa, ohjastaja jatkoi.

Nousukuntoinen Evartti ei aivan ehtinyt kurottaa ykkösenä linjalle ja sai tyytyä kakkostilaan. Välkyn Tuisku oli hyvä kolmas. Koko kärkikolmikko sai saman ajan.

Eniten jossiteltavaa jäi Vixelille, joka oli jyräämässä väkevästi voittotaistoon, mutta laukkasi kesken kovan nousun loppusuoralla. Ori nousi varmasti monen papereissa kuninkuuskilpailun potentiaaliseksi mustaksi hevoseksi, sillä se tiedetään sitä paremmaksi, mitä pidempi matka.

Ossi Nurmosen valmentama H.V. Tuuri tienasi klassisen suurkilpailun voitosta 20 000 euroa. Hevosen omistaa raumalainen Talli Tuurilla Mennään.

– Kyseessä on hienoluontoinen hevonen, joka on mukava kaikille. Oriilla on enemmän kuin kympin pää, kolme vuotta H.V. Tuurin kanssa työskennellyt treenari sanoi.

Valmentajan mukaan Suurmestaruuteen valmistauduttiin niin sanotusti nätisti viime viikot. Syy maltilliseen lähestymiseen oli, että vaativa kuninkuuskilpailu odottaa Seinäjoella jo kahden viikon kuluttua.

St. Michelin Tammatähti on aina ollut yksi vauhtiviikonlopun päälähdöistä, eikä odotuksissa petytty nytkään. Markku Niemisen valmentama Willow Pride pysäytti kellot mailin matkalla kilometriaikaan 11,0, mikä on nopein lämminveritamman juoksema voittoaika Suomessa tänä vuonna.

7000 euron arvoinen ykköstila ei tullut helpolla. Kilvan käsikirjoitus yllätti heti ensi metreistä alkaen, kun sisäradalta startanneella Ice Winellä puolustettiin keulapaikkaa suursuosikkia vastaan. Kisailun piti avata voitonmahdollisuudet myös muille, mutta Willow Pride olikin mykistävän hyvä johtavan rinnalta ja karkasi murskavoittoon.

– Tosi hieno esitys tammalta. Heti kun lähtöauto irtosi, tuntui että joudutaan ajamaan johtavan rinnalta. Hevonen meni tosi pontevan tuntuisesti eikä meillä ollut mitään hätää. Loppu oli tyylittelyä, ohjastaja Ari Moilanen kommentoi.

Willow Pride karkasi vakuuttavasti vastustajiltaan St. Michelin Tammatähdessä.

Willow Pride on ollut myrskyn silmässä viime aikoina, kun sen Kuopion raveissa toukokuussa antamasta lääkeainetestinäytteestä löytyi jäämäpitoisuus tulehduskipulääkettä. Asia julkistettiin viime viikolla.

Hevonen on jo vapautunut kilpailukiellosta ja valmentaja on ilmoittanut valittavansa tuomiosta. Nieminen sai Hippokselta kuukauden kilpailukiellon ja 3000 euron sakot.

Tapio Perttusen ohjastama ja valmentama Uljas Suomalainen on noussut valtakunnan parhaiden suomenhevosten kastiin tällä kaudella. Ori oli juhannuksena Nordic Kingin viides ja kaksi viikkoa sitten Suur-Hollolassa peräti kolmas.

Mikkelissä lauantaina ori tyytyi kilpailemaan rahasarjassa, eikä sillä ollut vaikeuksia voittaa enintään 120 000 euroa tienanneiden pikamatkaa kärkipaikalta. Suosikkia kunnioitettiin ja pellit avattiin vasta loppusuoralla.

– Uljas Suomalainen on jotenkin vain lähtenyt menemään tänä vuonna, vaikka mitään erikoista ei ole tehty sen kanssa. Hevonen on rauhoittunut ja muuttunut paljon positiiviseen suuntaan. Ravi on nyt aiempaa parempaa, kun ori on voimistunut, Perttunen sanoi.

Ohjastaja-valmentaja kertoi myös, että ilmoittaa hevosen kuninkuuskilpailuun maanantaina.

Perttusesta leivottiin T75-kierroksen tuplavoittaja, kun oman tallin Unique Creation oli vahvin 2600 metrin matkalla.

Pekka Korpi voitti American Herolla. Korpi kommentoi pari viikkoa takaperin, ettei hevonen ole ollut aivan huipussaan alkukauden sairastelujen jälkeen, mutta lauantain suoritus oli huippuluokkaa.

Pitkä 08-vauhtinen kiihdytys ei estänyt selvää voittoa, joka tuli keulapaikalta komealla ajalla 10,7a/1609 metriä.

American Herolla oli paineita pytyssä vielä voiton jälkeenkin.

Antti Pihlströmin ja kumppaneiden omistama American Hero on vasta 5-vuotias ja kilpaillut alle 30 kertaa, joten se voi kehittyä vielä.

– Varoja ei ollut enempää lopussa, mutta kuitenkin pystyttiin pitämään paikka. Odotan, että hevonen parantaa ensi vuonna, jos päästään treenaamaan talvi hyvin, Korpi arvioi.

Merran Roihu avasi ravirivin suoraviivaisella keulasoololla. Ori on erityisen nopea kiihdyttäjä, joka viihtyy Mikkelin vauhtiovaalilla. Santtu Raitala ohjasti Matti Patrosen valmennettavaa.

Pippi Rocin voitto lämminveristen vastaavassa sarjassa oli samasta puusta veistetty. Myös se aloitti kovaa ja jaksoi pitää vauhdin hienosti. Antti Teivaisen ohjastama ja Dimitri Palmroosin valmentama tamma polki mailin kilometriaikaan 11,2a.

Radalla nähtiin huippuhevosia myös ennen T75-kohteita. Lämminveristen avoimessa lähdössä Le Gros Bill palasi tasolleen ja pinkoi melko vaivattomaan voittoon kärkipaikalta. Se noteerasi American Heron tavoin päivän nopeimman kilometriajan 10,7a/1609 metriä.

Valmentaja Ari Viander harmitteli, kun Suur-Hollola-ajo meni hevoselta pieleen kaviovaivan vuoksi. Ilman murheita Le Gros Bill olisi saattanut kisata viikonlopun päälähdössä Mikkelissä.

Ravit avanneessa montén eli raviratsastuksen SM-finaalissa juhli ennakkosuosikki Target Kronos. Ruuna paineli hurjaa vauhtia keulapaikalla, mutta kesti tempon ongelmitta ja voitti vielä helposti. Mestaria valmentaa Nina Pettersson-Perklen.

– Varaa jäi tosi paljon. Hieno hevonen, ei voi muuta sanoa, ohjastaja Karoliina Sinkkilä ihasteli.

Oikea T75-rivi

T75-1: 6 Merran Roihu

T75-2: 5 Pippi Roc

T75-3: 3 Willow Pride

T75-4: 3 Uljas Suomalainen

T75-5: 9 Unique Creation

T75-6: 5 American Hero

T75-7: 2 H.V. Tuuri

Seitsemän oikein tuloksille: 19,57 euroa

Kuusi oikein: ei voitto-osuutta

Viisi oikein: ei voitto-osuutta