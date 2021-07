Janita Antti-Roikon lahjakkaan kaksikon haaveissa siintää Derby - ”Vielä pitäisi pikkusen kehittyä”

Kova mäntyharjulaiskaksikko Believer ja Ashley Face yrittää keskiviikkona jälleen kerran valloittaa Vermon.

Janita Antti-Roiko on jo ajat sitten vakiinnuttanut paikkansa maan monté-ohjastajien kärjessä, mutta tällä hetkellä nuoren naisen kurssi on vahvassa nousussa myös valmentajapörssissä. Talli tykittää jo toista vuotta putkeen reilusti päälle 20 voittoprosentilla ja tämän vuoden jälkeen koko vuoden ennätyslukema tulee varmasti komistumaan viime vuoden 28 ykköstilasta, kun niitä on nyt heinäkuun alussa koossa jo 23.

Believer ja Ashley Face edustavat tallin tulevaisuuden tähtiosastoa ja kummallakin kovalla 4-vuotiaalla on realistista haaveilla ikäluokan ykköstapahtumasta Derbystä. Mikäs olisi sitä parempi paikka vielä lahjakkuuksia eteenpäin, kuin Vermon Toto65-kierros keskiviikkona nimenomaisella Derby-radalla.

– Hevoset ovat menneet hyvin askelin eteenpäin starttien myötä ja kai niillä voi Derbystä haaveilla, mutta vielä niiden pitäisi molempien pikkusen kehittyä, Janita Antti-Roiko huomauttaa.

Keskiviikkona menestyäkseen ei tarvita vielä ihan Derby-tason suoritusta, muttei esimerkiksi Believerin kahden edellisen Vermon voiton suoritus ole kaukanakaan sellaisista ollut.

– Ori on omanlaisensa säheltäjä, eikä sen kanssa ole koskaan normaalia päivää, mutta isommilta onnettomuuksilta on sentään vältytty. Se käyttäytyy raveissa koko ajan paremmin, mutta minun puolesta saisi olla kyllä vieläkin rauhallisempi. Pitkä matka käy sille ja sen puolesta hevosen kanssa voi startata keskiviikkona taas hyvillä mielin, kunhan se ei kehitä mitään ylimääräistä show'ta ennen lähtöä.

Tallin toiselle tulevaisuuden lupauksella, Ashley Facella, on alla lyhyt tauko, mutta valmentajan mukaan hevosen palaa vireessä radoille.

– Oriille kävi pieni haaveri ja sen jalkaan piti laittaa muutama tikki. Ei mitään äärimmäisen vakavaa, mutta sen verran takapakkia, että piti jättää hetkeksi startit ajamatta. Kyllä se kunnossa palaa ja on Believerin tapaan lupaava hevonen, jolla on ehkä se pieni askel ottamatta sinne ikäluokan kärkeä kohti, mutta toivotaan, että se ottaa sen näiden tulevien starttien myötä.

Ashley Face sai autolähtöön radan yksi, eikä ole profiloitunut miksikään salamastarttariksi, mutta se ei valmentajaa huoleta.

- Aivan hyvä paikka se on lähteä, eikä siitä jää ainakaan minnekään ulos roikkumaan. Onhan tuossa juostavaa matkaa, jonka aikana luulisi löytyvän rako nousta sisältä pois, Antti-Roiko vinkkaa.

Ashley Face on vieraillut Antti-Roikon käsistä Vermossa neljä kertaa, joista se on voittanut yhden ja ollut kaksi kertaa toinen. Believerin saldo maan pääradalta on tästä tallista käsin on viisi starttia, kaksi voittoa, yksi kakkossija ja yksi neljäs sija laukan kera, joten hevoset ainakin viihtyvät pääkaupungissa.