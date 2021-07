Maailman paras ravuri tulee St. Micheliin – ei saanut toiveasemia ME-jahtiin

Mikkelissä saatetaan sunnuntaina ravata kovempaa kuin koskaan.

Nyt se on jo pakko uskoa, kun nimi löytyy lähtölistalta. Tämän hetken paras ravihevonen maailmassa, ranskalainen Face Time Bourbon tulee Suomeen ja starttaa St. Michelissä sunnuntaina.

Kuusivuotias ori on muun muassa moninkertainen ME-hevonen ja kaksinkertainen Prix d’Ameriquen voittaja.

Face Time Bourbon ei saavu Mikkeliin pelkästään 80 000 euron ykköspalkinnon houkuttelemana. Se tähtää 1000 metrin ratojen maailmanennätyksen rikkomiseen nopeudestaan tunnetulla kaviouralla.

ME:tä pitää hallussaan ruotsalainen Sebastian K. Se pinkoi mailin lähtöauton takaa kilometriaikaan 1.07,7 kesäkuussa 2014. Tulos syntyi Pocono Downsin radalla Pennsylvaniassa.

Sébastien Guaraton valmentama Face Time Bourbon sai arvonnassa seitsemännen kaistan lähtöauton siivekkeen takana. Ulkoa tulee hieman lisämetrejä, jotka eivät juuri laske voitonmahdollisuuksia, mutta voivat verottaa jonkun kymmenyksen voittoajasta.

Hevosta ohjastaa Mikkelissä ranskalainen Eric Raffin.

Face Time Bourbonilla on jo nimissään volttilähdön ME 1.09,4/2100 metriä, minkä se juoksi Vincennesissä viime vuonna. Viime kilpailussaan Pariisissa reilut kaksi viikkoa sitten hevonen ravasi auton takaa keskimatkan ME:n 1.09,1a/2100 metriä.

Tunnetuin St. Michelissä juostu ME on Varennen jättiyleisön edessä vuonna 2002 ravaama 1.09,3a (1609m), joka kesti ennätyksenä vuosikausia.

Viime vuoden St. Michelissä Next Direction ravasi voittoajan 1.08,9a, mikä on edelleen voimassa oleva Suomen ennätys sekä Mikkelin rataennätys. Ruuna on viivalla puolustamassa voittoaan sunnuntaina.

Rataennätyksen rikkomisesta on luvassa voittajalle 10 000 euron bonus.

Lähtölista, St. Michel -ajo 18. heinäkuuta, 1609 metriä, 1. palkinto 80 000 e

1 Vitruvio – ohjastaja Alessandro Gocciadoro

2 Evaluate – Santtu Raitala

3 Seismic Wave – Hannu Torvinen

4 Next Direction – Iikka Nurmonen

5 Billie De Montfort – Gabriele Gelormini

6 Run For Royalty – Pekka Korpi

7 Face Time Bourbon – Eric Raffin

8 Grainfield Aiden – Hannu Korpi