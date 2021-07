Mika Haapakankaan tallista matkustaa kaksi hevosta Kaustiselle viikonloppuna.

Tattoo Avenger on ollut tarkkaan seurattu ravuri Suomessa siitä asti, kun se hurjasteli Derbyn karsinnassa toissa syksynä lähes SE-vauhtia ja starttasi yhtenä suosikeista finaaliin, jonka voitti lopulta Graceful Swamp.

Odotettua läpilyöntiä aikuisten huipulle ei kuitenkaan ole nähty. Tattoo Avenger kilpailee edelleen alle 30 000 euron voittosummalla ja viime kaudesta tuli sille lähes täydellinen välivuosi.

Viime syksystä saakka hevonen on majaillut Ruotsissa Mika Haapakankaan tallissa. Kotirata Bergsåker sijaitsee Sundsvallin kupeessa.

Mikä on nykyisen valmentajan käsitys, miksi Tattoo Avenger kilpailee edelleen melko matalissa sarjoissa kykyihinsä verrattuna?

– Minusta siinä kävi niin, että hevonen meni ylikovaa pelkillä lahjoillaan Derbyssä ja katkesi siihen. Ruuna oli tavallaan ylilahjakas valmiuteensa nähden. Se alkoi puolustautua laukoilla ja hankaluudet kasaantuivat.

– Ruuna ei ole särkynyt isommasti mistään, ongelmat ovat olleet enemmän henkisellä puolella.

Talvitauon jälkeen tulosta on taas tullut. Mitkä asiat ovat hyvän tilanteen takana?

– Tattoo Avenger tuli meille asiallisessa kunnossa ja heti ruvettiin rakentamaan henkistä puolta. Ryhmässä valmentamisesta on tuntunut olevan apua. Talvella tehtiin tietysti töitä myös fysiikan eteen, pitkiä intervalleja on paljon takana. Nyt ei mennä enää vain lahjoilla.

– Ensimmäiset kilpailut ajettiin nätillä taktiikalla itse, että saatiin hevoseen henkeä takaisin. Sitten kun pantiin ykköskorin kuskit rattaille, alkoi tapahtua. Toisin sanoen askel kerrallaan on edetty ja nyt kolmeen viimeiseen kilpailuun ruuna on ollut tosi hyvä.

Jos hevonen saa kilpailla ilman vastoinkäymisiä, kuinka korkealle tasolle se voi nousta?

– Sillä kokemuksella mitä minulla on, en säikähtäisi vaikka Tattoo Avenger nousisi Ruotsin hopeadivisioonaan. Lahjat ainakin riittävät sinne. Ja jos kehitys jatkuu ensi talven treenikaudella saman verran kuin edellisellä, miksei pidemmällekin.

Tattoo Avenger esiintyi väkevästi sekä Derbyn karsinnassa että finaalissa toissa syksynä.

Mitä voittoon päättynyt kolmen viikon takainen kotiradan kisa kertoi valmentajalle?

– Kengitysbalanssin ja varustuksen vaikutuksista saatiin lisää tietoa. Huomattiin esimerkiksi, että Tattoo Avenger oli paljon rauhallisempi, kun kokolaput vaihdettiin vedettäviin silmälappuihin. Ja ensimmäistä kertaa avattiin korvia kilpailutilanteessa, mikä näytti vaikuttavan niin, että hevonen pakeni tosissaan helposti muilta.

– Olin yllättynyt, että Tattoo Avenger oli niin hyvä keulasta. Olen pitänyt, että se on parempi selkäjuoksulla. Ja toivottavasti onkin edelleen.

Miten hevonen otti kilpailun?

– Viime treenien perusteella tuntuu, että se olisi mennyt vain eteenpäin. Mitään takapakkeja ei ole tullut ja ruuna on ollut jotenkin fiksumman tuntuinen.

Tattoo Avenger kilpailee T75-lähdössä Kaustisella lauantaina. Minkälaisilla odotuksilla?

– Kärkisijaa odotellaan, sillä edellytyksellä että vanhat möröt eivät palaa hevosen mieleen. Pitää muistaa, että jos katsotaan vain vajaat 10 starttia taaksepäin, laukkoja ja epäonnistumisia tuli jatkuvasti. Herkkä tapaus voi edelleen hätääntyä ja laukata, jos joku asia menee pieleen. Sitten kun se suorittanut kokonaisen kauden verran hyvin, uskallan vasta luottaa siihen täydellisesti. Mutta kyllähän Tattoo Avenger on lauantain lähdön parhaita hevosia, joten johonkin kolmeen merkkiin arvelisin sen kuuluvan T75-lapulle.

Jatkaako hevonen samalla balanssilla ja varustuksella kuin edellisessä kilpailussa?

– Viimeksi oli painavat rautakengät takana ja kevyet kärkikengät edessä. Nyt otetaan kaikki kengät pois ja siitä tulee edellisen kilpailun perusteella sekunti lisää vauhtia. Lisäksi laitetaan jenkkikärryt taakse, mistä voi tulla toinen sekunti.

– Balanssiin pitää antaa säävaraus. Jos tulee sellaisia kuuroja, että rata menee karkeaksi, sitten pitää mennä kengillä kuten viimeksi.

Mitä talliinne muuta kuuluu? Muutitte Uumajasta Bergsåkeriin noin vuosi sitten.

– Oikein hyvää. Tämä on vuokrapaikka, johon omistaja on satsannut tosi paljon. Puitteet ovat kunnossa kaikella tapaa. Hevosten määrä on vaihdellut 20:n ja 35:n välissä. Tällä hetkellä niitä on noin 25, kun laitumella olevat varsat lasketaan mukaan. Ei haittaa, että kesäaikana on vähän vähemmän. Henkilökunta ehtii pitää lomia pois.

Löytyykö teiltä hevosia Suomen ikäluokkakilpailuihin tänä syksynä?

– Ei näillä näkymin. Suurin osa nuorista hevosistamme on Ruotsissa syntyneitä.

5-vuotias Gogobet Sisu taitaa olla tallin ykköshevonen tällä hetkellä? Se starttaa perjantaina Kaustisella.

– Kyllä, siitä voi tulla kultadivisioonan hevonen. Luokka ainakin riittää, jos terveenä pysyy. Gogobet Sisun parhaat vuodet ovat edessä, työ on kesken sen kanssa. Jonain päivänä kun päästään keventämään balanssia merkittävästi, hevonen parantaa paljon.