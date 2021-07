Kaikkien aikojen suomenhevoslupaus häikäisi nyt Suur-Hollolassa – ”Yksi sana riittää”

Parvelan Retu oli ylivoimainen kaikkien aikojen kisaksi luonnehditussa Suur-Hollola-ajossa.

Kylmäveristen Suur-Hollola-ajon loppukilpailun piti olla kolmen hevosen ennennäkemätön taistelu, mutta yksi oli yli muiden. Oriveden nuori ihmehevonen Parvelan Retu oli omaa luokkaansa ja vei 30 000 euron ykkösrahat näytöstyyliin.

Petri Laineen valmennettava ei saanut vastusta valtakunnan parhaimmistosta, vaikka joutui taittamaan matkaa johtavan rinnalla. Se lipui niin majesteetillisesti muiden ulottuvilta, että ravikuninkuus lienee vain looginen jatko 6-vuotiaan orin uralle tulevina vuosina.

Tärkeimpien ikäluokkakilpailujen Derbyn ja Kriteriumin voitto hevosen saavutuslistalta jo löytyykin.

Parvelan Retu on voittanut urallaan nyt 32 kertaa ja hävinnyt vain kahdesti. Sunnuntaina Jokimaalla hevonen ravasi huiman voittoajan 21,1/2160 metriä ja korjaili ennätyksensä uusille sekuntiluvuille. Palkintosummaa on nyt kasassa reilut 350 000 euroa.

Lähtölaukasta ei ollut tällä kertaa tietoakaan. Ohjastaja Hannu Torvinen sai luotsattua ajokkinsa melko sujuvasti kärjen rinnalle.

Vauhti alkoi kiihtyä jo kirikierrokselle lähdettäessä ja kolmas 500-metrinen vetäistiin huimasti 19-vauhdilla.

– Koitin ajaa vähän reippaammin sieltä asti jo. Tämä on siitä erikoinen hevonen, että vaihteita vain löytyy ja löytyy aina lisää, ohjastaja päivitteli.

Torvinen lisäsi, että vaikka Parvelan Retu oli mahtava sunnuntaina, hevonen pystyy vielä aavistuksen parempaankin. Sen hevonen näytti kuskille Suur-Hollolan alkukilpailussa 3,5 viikkoa takaperin, jolloin se voitti lähtölaukasta huolimatta.

– Silloin ori oli erityisen makean tuntuinen. Tämä kuulostaa varmasti hullulta, kun hevonen on tänäänkin näin huikean hieno, mutta tällainen tunne vain tuli.

Parvelan Retun huima voittokulku sai ohjastajan maalailemaan jo suomenhevosten vallankumousta pohjoismaisessa kilpailussa.

– Aina on tuntunut, että ruotsalaisten ja norjalaisten kylmäverirotu on päätä pidempää ja niille ei meinaa pärjätä, mutta nyt meillä on mielestäni niin hyviä ja lahjakkaita nuoria suomenhevosia, että muut ovat helisemässä.

Voittajahaastattelija pyysi kuskia luonnehtimaan ajokkiaan kolmella sanalla.

– Yksi sana riittää. Uskomaton, Torvinen tiivisti.

Petri Laine valmentaa Parvelan Retua.

Valmentaja Petri Laineen mukaan Parvelan Retu valmistautui Suur-Hollolaan kuten muihinkin kilpailuihin.

– Niin hienolta tuntuu, että sanattomaksi vetää. Tällainen harrastelija kun olen, niin parempi tehdä vain se mitä osaa eikä alkaa kikkailemaan mitään, Laine veisteli.

13-vuotias virkeä veteraani Jokivarren Kunkku ilahdutti taustavoimiaan kakkostilalla. Nousua huipulle kehittelevä Uljas Suomalainen nousi yllätyskolmoseksi.

Ossi Nurmosen tallin kaksikolta odotettiin paljon, mutta tulos jäi piippuun. H.V. Tuuri menetti pelin rajussa kiihdytyksessä tulleeseen laukkaan ja sijoittui seitsemänneksi. Stallone johti joukkoa loppusuoralle, mutta lannistui Parvelan Retun paineen alla laukalle ja hylättiin.