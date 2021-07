Tässä ovat Suur-Hollolan finaalin lähtöradat – välierien menestyjä oli myös onnettaren suursuosikki

Pekka Korven tallin Hotshot Luca pääsi valitsemaan ensimmäisenä paikan 96 000 euron ykköspalkinnolla ajettavaan loppukilpailuun.

Suur-Hollola-ajon säännöt muuttuivat tälle vuodelle niin, että finaalin lähtöratoja ei enää valita välierissä juostujen kilometriaikojen perusteella. Valintavuorot arvotaan ensin kolmen välierävoittajan kesken ja sen jälkeen kakkoseksi sijoittuneen trion kesken. Sama kaava toistuu välierissä kolmanneksi ja neljänneksi yltäneiden kohdalla.

Pekka Korpi nosteli tallinsa finalistitriolle arvontapalloja täydellisellä onnistumisprosentilla lauantain välierien jälkeen. Hän pääsi valitsemaan lähtöradan ensimmäisenä niin voittajakolmikosta, kakkostilalle yltäneistä kuin nelossijalle venyneistä hevosista.

Hotshot Lucalle Korpi otti himoitun sisäradan. Run For Royaltylle hän pääsi poimimaan finaaliin neloskaistan ja American Herolle lähtöradan seitsemän.

– Hyvältä kuulostavat radat, kun aika sisältä päästään lähtemään. En silti tiedä saako meidän hevosilla keuloja, kun muillakin lähtee kovaa, Korpi kommentoi.

Lue lisää: Pekka Korvelta kolme hevosta Suur-Hollolan finaaliin – suurin ennakkosuosikki jäi välieränsä kakkoseksi

Korpi joutuu osaomistajana ohjastamaan sunnuntain finaalissa American Heroa. Hotshot Lucan kyytiin pääsee Olli Koivunen ja Run For Royaltya ajaa Ari Moilanen.

Mas Capacity pääsi valitsemaan toisena. Sille otettiin kakkosrata.

Stonecapes Queilan kanssa taustavoimat tyytyivät hetken mietinnän jälkeen kolmosrataan. Toisena vaihtoehtona olisi ollut rata yhdeksän takarivissä.

Stonecapes Queilalla on pieni etu loppukilpailua ajatellen. Kotiradan hevonen pääsee nopeimmin tallille palautumaan.

– En nähnyt lähtöä, mutta hyvältä kuulosti, kun tamma pääsi keulaan. Siitä se ei ole ikinä hävinnyt. Kaiken järjen mukaan hevonen on huomenna parempi kuin tänään. Meillä on lyhyt matka kotiin ja etuna on myös se, että Queila syö ja juo älyttömän hyvin, valmentaja Christa Packalen kertoi TotoTV:ssä.

Ennakkosuosikkeihin lukeutuneen Mas Champin taustavoimat eivät ole vielä lyötyjä, vaikka välierässä tuli vain kolmas tila. Se tarkoitti kiritykille loppukilpailuun lähtörataa 11 arvontatapahtumien jälkeen.

– Uskomme kaikki, että hevonen parantaa finaaliin. Siinä oli kuitenkin erinäisiä vaiheita viime Kouvolan-startin jälkeen. Ja hevonen oli tosi hyvä jo tänään, ohjastaja Santtu Raitala sanoi Antti Ojanperän tallin ässästä, joka oli sairastellut lievästi kaksi viikkoa sitten ravatun Kymi GP:n jälkeen.

Finaalin musta hevonen voi olla viime vuoden loppukilpailun kolmonen Big Headache. Lauantain välierän kolmonen starttaa sunnuntaina kuutosradalta ja ohjastajan kommenttien mukaan taktiikka voi olla hyvinkin aggressiivinen.

– Pistetään kaikki peliin mitä keksitään huomenna. Laitetaan hevoselle jenkkikärryt, otetaan kaikki kengät pois ja pistetään umpilappuja päähän, Iikka Nurmonen sanoi Timo Hulkkosen valmennettavasta ratavalintatilaisuudessa.

Suur-Hollola-ajon 2021 loppukilpailu, 1. palkinto 96 000 euroa, 2140 metriä:

1 Hotshot Luca / ohjastaja Olli Koivunen

2 Mas Capacity / Antti Teivainen

3 Stonecapes Queila / Hannu Torvinen

4 Run For Royalty / Ari Moilanen

5 BWT Caesar / Tuomas Korvenoja

6 Big Headache / Iikka Nurmonen

7 American Hero / Pekka Korpi

8 An-Dorra / Jarmo Saarela

9 Cameron Evo / Tommi Kylliäinen

10 Mr Big Star / Jukka Torvinen

11 Mas Champ / Santtu Raitala

12 Anything For You / Esa Holopainen