Pekka Korvelta kolme hevosta Suur-Hollolan finaaliin – suurin ennakkosuosikki jäi välieränsä kakkoseksi

Hotshot Luca, Mas Capacity ja Stonecapes Queila starttaavat välierävoittajina Suur-Hollola-ajon loppukilpailuun sunnuntaina.

Pekka Korven valmennettavat ovat jälleen kerran hirmutikissä, kun suuria seteleitä jaetaan kaviourilla. ”Kultasormen” tallin hevosista Hotshot Luca voitti Suur-Hollola-ajon välierän Lahden Jokimaalla lauantaina ja koko kisan suurin ennakkosuosikki Run For Royalty oli oman välieränsä väkevä kakkonen.

Kolmas kortti American Hero venytti finaaliin välieränsä nelosena.

Hotshot Luca otti muilta luulot pois heti ensimmäisen välierän kiihdytyksessä. Kakkosradalta startannut valjakko valtasi kärkipaikan, minkä jälkeen lähtö oli käytännössä ajettu. Tuomas Korvenojan BWT Caesar kiritti selvästi parhaiten.

– Ajoin alussa niin kovaa kuin päästiin ja saatiin pidettyä keulat. Matkalla hevonen meni helposti. Vauhti alkoi kiihtyä kun Tuomas tuli vierelle, mutta hevonen oli suht koht hyvä tänään, aina yhtä maltillinen Korpi sanoi voittajahaastattelussa.

Kymppitonnin arvoinen voitto tuli välierien nopeimmalla kilometriajalla 12,2a/2140 metriä.

Korpi uskoi, että Hotshot Luca on loppukilpailussa vielä parempi. Peräkkäisinä päivinä kilpaileminen sopii myös viime vuoden finaalin perusteella. Silloin tuli kakkostila Elian Webin takana.

– Paljon treenattu hyvä hevonen, joka on ollut terveenä ja pirteänä, niin en usko että se huononee ainakaan.

Lähdöstä etenivät finaaliin edellä mainitun kaksikon lisäksi myös Mr Big Star ja Anything For You. Ennakkosuosikkeihin lukeutunut Le Gros Bill oli vaisu ja jäi hännille.

Koko kisan suurimmalta ennakkosuosikilta Run For Royaltylta odoteltiin kirivoittoa viimeisenä kolmesta ajetussa välierässä. Ori jäi kuitenkin kärjen rinnalle ja kovin vastustaja Stonecapes Queila pääsi pokkaamaan kärkipaikan takasuoralla.

Niin sanottu kuolemanpaikka maksoi lopussa sen verran, että yhtä hienosti tsempannut Stonecapes Queila piti Run For Royaltyn niukasti takanaan loppusuoralla.

Molemmat olivat mahtavia ja kuuluvat finaalin kuumimpiin suosikkeihin.

Kaukana kärkikaksikon takana finaaliin ylsivät Big Headache ja välierien ainoa 4-vuotias hevonen An-Dorra.

Christa Packalenin valmentamaa Stonecapes Queilaa ohjasti Hannu Torvinen.

Huipputamma palasi nopeasti tasolleen viikon takaisen yllätystappion jälkeen. Voittoaika 12,7a oli välierien toiseksi nopein.

– Tiesin että saadaan kova haaste Run For Royaltylta, mutta jollain lailla oli hyväkin, että oli hyvä hevonen rinnalla eikä jääty yksin missään kohtaa lopussa. Loppukurvissa Pekalla oli vähän ehkä ote, mutta luotin että Queila jaksaa punnertaa. Ero kääntyi takaisin meidän puolelle lopussa.

– Tiukka lähtö tulee huomisesta. Toivotaan että meillä on arpaonnea, kun valitaan lähtöratoja, Hannu Torvinen sanoi.

Stonecapes Queila (2) piti Run For Royaltyn niukasti takanaan.

Kolmas välierävoittaja Mas Capacity oli myös paras keulapaikalta. Sisäradalta startannut ruuna sai vetää letkaa rauhassa ja piti pintansa vauhdikkaassa lopetuksessa. Antti Teivainen ajoi Katja Melkon valmennettavaa.

Kiihdytys oli tiukka, mutta matkavauhti laantui nopeasti. Ensimmäinen kilometri oli vain 15-vauhtinen. Voittoajaksi tuli 13,0a/2140 metriä.

– Jo etukäteen suunniteltiin, että keulasta kokeillaan, jos hevonen on normaali. Vähän yllätti, että saatiin ajaa ihan omaa ajoa kiihdytyksen jälkeen. Ajattelin, että säästetään hevosta mahdollisimman paljon, Teivainen kommentoi.

– Loppusuora tultiin kovaa, kun nyppäsin korvat auki. Voitto oli suhteellisen varma ja helppo.

Lähimmäksi kirivät Iivo Niskasen osaomistama Cameron Evo ja tulisesti hänniltä kirinyt Mas Champ.

Neljännen finaalipaikan vei kärkihevosta seurannut ja Pekka Korven huippupäivän täydentänyt American Hero.

Suur-Hollolan finaali ravataan sunnuntaina Jokimaalla. Voittajalle maksetaan 96 000 euroa.

Mas Capacity oli omaa luokkaansa kärkipaikalta.

Ennen T75-kohteita ravatussa Viisivuotistähdessä Always Ready palasi voittajakehään suoraan pitkältä tauolta. Viime syksyn Derbyn kakkonen nitisti johtaneen ennakkosuosikin Skyfall Shinen tämän ulkopuolelta ja vastasi takaa kirineille helposti lopussa.

Kari Rosimon ohjastama Always Ready oli fantastinen ja näytti, että sillä olisi ollut sanansa sanottavana myös Suur-Hollolassa. Sen kisan ori joutui kuitenkin jättämään vielä tänä vuonna väliin, kun kauden avaus viivästyi suunnitellusta.

– Suur-Hollola oli tähtäimessä, mutta hevonen sai bakteerin vuohiseensa toukokuussa ja joutui lääkekuurille. Tosi paljon jäi hiittejä väliin ja tämäkin startti tuli vähän nopeasti eteen, valmentaja Hannu Laakkonen sanoi.

– Hevonen on niin vetelä treenissä, etten uskonut sen olevan näin hyvä vielä. Tämä oli positiivinen yllätys.