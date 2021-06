Tasaantuiko kuumakalle pysyvästi? ”Saattaa sillä vieläkin keittää yli”

Love'n Cash on keskiviikon suurin Toto65-suosikki. Kyseessä ei ole ihan yksioikoinen lupaus.

4-vuotias Love'n Cash kilpailee Vermon Toto65-pelin neljännessä kohteessa ja on erottunut pelaajien selkeäksi luottohevoseksi koko riviä ajatellen.

Ori on voittanut puolet uran kahdeksasta startistaan, mutta ehtinyt myös osoittamaan vääränlaista tahtoa ja luonnetta.

– Hevosella on välillä yksinkertaisesti keittänyt yli. Intoa on liikaa ja väärissä paikoissa. Se kun ottaa sen pään, niin se painaa vain menemään ja tyhjää itsensä siihen. Se voi käydä yhtä lailla kotona tai raveissa, vastuuvalmentaja Christa Packalénin puoliso ja apuvalmentaja Niki Finnström huokaa.

Viimeisiin startteihin lupaukselle on lisätty päävarustukseen sekki, josta se saa ottaa tukea silloin, kun tekee mieli painaa turpaa maahan ja kerätä kierroksia. Varustemuutoksen jälkeen otteet ovat olleet sellaisia, että vastaavilla hevonen tulee moninkertaistamaan nykyisin hieman päälle 5000 euron voittosummansa nopeaan tahtiin.

– Alkuun koettiin, että kuuman hevosen on parempi mennä ilman sekkiä, mutta nyt on havaittu, että se on parempi näin sekin kanssa. Tai ainakin nyt on ollut ja jatketaan siten, kunnes tilanteet vaativat lisää muutoksia.

Moni pelaaja saattaa rastata viime esitysten perusteella suursuosikin automaattisesti varmaksi, mutta Finnström on hieman varovaisempi kolmatta peräkkäistä voittoaan jahtaavan ravurin kanssa.

– Hevosella on iso moottori ja varmastikin se menestyy, mikäli pysyy rauhallisena. Ei tästä voi kuitenkaan vielä luvata, että se olisi jotenkin satavarma voittaja. Saattaa sillä vieläkin joskus startissa keittää yli, oli varustus mikä hyvänsä. Sen päivät eivät ole samanlaisia keskenään siinä mielessä. Ennemminkin on sellainen ajatus, että varmastikin sille sattuu se huonompi päivä vielä raveihinkin, mutta toivotaan, ettei se tule Vermossa, tai muutenkaan kovinkaan pian.

Kiikku's Trooper on Packalén-Finnström -kaksikon varapatruuna, mikäli todennäköisemmällä menestyjällä Love'n Cashilla on huono päivä. Toisessa Toto65-kohteessa starttaavan, niin ikään 4-vuotiaan hevosen ongelmana ovat olleet jalkavaivat, mutta nyt vaikuttaa paremmalta.

– Paljon on ollut ongelmia, mutta hevosen suunta on parempaan, siltikin, että kahdessa viimeisessä on tullut laukka. Viime kerran hyppy oli vähän sellainen tyhmä, kun hevonen heitti vapaalle varmistettuaan jo kakkosen. Muuten se ravasi paremmin kuin aiemmin. Laitetaan nyt kokolaput tuomaan ryhtiä ja hevoselta voi odottaa hyvää suoritusta, Finnström arvioi.