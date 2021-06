Nordic King tiukan taiston päätteeksi kylmäverikuninkaalle – Suomalaisnousukas taisteli urhoollisesti

Grainfield Aiden voitti lämminveristen päälähdön.

Nordic Kingissä odotettiin jo Elitkampenissa tiukasti yhteen ottaneiden H.V. Tuurin ja Odd Heraklesin uusintamatsia. Sellainen totisesti saatiin.

Raketin lailla suomenhevoseliittiin noussut H.V. Tuuri täräytti keulaan ja Odd Herakles ilmestyi kurjasta 12-radasta huolimatta rinnalle jo muutaman sadan metrin juoksun jälkeen.

Loppusuoralla 11-vuotiaat orit iskivät tiukasti yhteen yleisöön menevässä kamppailussa. Toissa vuonnakin Nordic Kingin voittanut Odd Herakles väänsi millimetritaiston niukasti edukseen. Kaukana kärkiparin takana kolmanneksi sijoittui ikinuori 15-vuotias Camri.

– Eturivistä oli kaksi hevosta pois, niin oli lopulta helppoakin päästä niin nopeasti johtavan rinnalle. 600 metriä ennen maalia aloin kiihdyttämään vauhtia. Meillä oli jo ote sata metriä ennen maalia, mutta H.V. Tuuri tuli vielä uudestaan, tuloksen 19,4aly noteerannutta Odd Heraklesia ajanut Mats E Djuse sanoi radan voittajahaastattelussa.

– Kahden mahtavan hevosen upea kamppailu, ja onneksi kääntyi nyt meidän puolelle. Odd Herakles on täysin poikkeuksellinen hevonen.

Ruotsin kuskieliittiin nuoresta iästä huolimatta kuuluva 23-vuotias Djuse ajoi ensimmäistä kertaa kilpaa Suomessa.

Maailman parhaaksi kylmäveriseksi tituleeratulle Odd Heraklesille voitto oli jo uran 96. ja pian voittosumma tulee ylittämään maagisen miljoonan euron rajapyykin. Nordic Kingin voittaja palkittiin 50 000 eurolla.

Sen omistavat norjalaiset Odd Paulsen & Linda Kverneses. Hevosta on valmentanut keväästä asti ruotsalainen Fredrik Fransson.

– Kumpikaan ei tiennyt maalissa kumpi voitti. Djusen kanssa ei muuta puhuttu kuin kehuttiin vain hevosia, H.V. Tuuria ajanut Iikka Nurmonen sanoi.

13 faktaa Suomeen saapuvasta norjalaisesta ihmehevosesta – tähdittää juhannuksen ykköslähtöä

Lämminveristen päälähdössä selvästi pienimmällä voittosummalla kilpailuun lähtenyt Mark More avasi omaa vauhtiaan keulaan ja veti kisaa aina loppusuoran alkuun asti, mutta sitten vereksemmät voimat iskivät taisteluun 20 000 euron ykkösrahoista.

Neljännessä ulkona matkannut yllättäjä Grainfield Aiden jyräsi tapansa mukaan osin neljännenkin radan kautta väkivahvasti kärkeen ja riehakkaasti tuulettanut Hannu Korpi sai antaa ajovitsalle kyytiä arvovoiton kunniaksi.

Toiseksi kiri johtavan takaa Tito C.A. ja kolmantena maalilinjan ylitti Global Withdrawl. Lähdön ennakkosuosikki Next Direction ei pysynyt kirivaiheessa edessä juosseen Grainfield Aidenin perässä. Kakkossuosikki J.H. Mannerheim laukkasi lähtöön.

– Hieman harmittikin ennen lähtöä, kun kaikki tuntui jo unohtaneen meidät. Tällä on ollut uskomattoman huonoa tuuria isoissa kisoissa. Oli sellainen kutina jo ennen lähtöä, että tänään pärjätään. Seuraavaksi kiinnostaa St. Michel, Korpi sanoi.

Korpi esitti voittajahaastattelussa myös mielipiteen, jonka varmasti suurin osa raviväestä jakaa.

- Lillbacka (Pekka) on rakentanut tänne niin hienon radan, että on vääryys jos kuninkuusraveja ei Härmään lähivuosina saada. Täällä on hevosten ja ihmisten hyvä olla. Hippoksen pitää muuttaa sääntöjä jos se on siitä kiinni, Korpi totesi.

Voitto oli vain 3,7 prosenttia pelatulle Grainfield Aidenille jo uran 30. Ruunan omistavat Marjo-Kristiina Nieminen & Fire-Talli.

Grainfield Aideniakin isompi yllätys nähtiin avoimessa tammalähdössä. Stonecapes Queila sai loistoreissun toisessa ulkona alussa kinastelleiden kärkihevosten takana, mutta loppusuoralla jättisuosikin selästä iskenyt La Cerise leiskautti selityksittä ohi.

– "Allu" (tamman valmentaja Aleksi Kytölä) vähän kehaisi hevosta ja se pruuvasi hyvin. Oli hyvät fiilikset jo ennakkoon. Lähtö sujui meidän kannalta niin hyvin kuin voi mennä voittoa ajatellen, yllätyksen arkkitehti Jukka Torvinen totesi.

La Cerisen peliprosentti oli vain 0,9%.

Kolmannessa kohteessa nähtiin dramatiikkaa. Lake's Action kiri takajoukoista murskaavan ylivoimaisesti ykköseksi. Loppukurvissa se kuitenkin ajautui hetkeksi sisäkentän puolelle ja pitkän tutkinnan jälkeen voittajaksi julistettiin toisena maalilinjan ylittänyt Quick Vald.

Lake's Actionia ajanut Hannu Torvinen sai nopean hyvityksen voittamalla seuraavan lähdön Parvelan Retulla.

Viikon päästä koittavaan Suur-Hollolaan valmistautuva superlahjakkuus hoiti isona suosikkina leiviskänsä tyylikkäästi ja sivutuotteena syntyi stayermatkan uusi SE-tulos 24,9pi.

– Vähän oli perhosia vatsassa, kun ei ennen oltu näin pitkää matkaa ajettu, mutta hyvin poika hoiti homman. Kun on hyvä hevonen, niin tämä on helppoa, orin valmentaja Petri Laine iloitsi.

Avauskohteessa parhaasta ei jäänyt epäselvyyttä. Santtu Raitalan ajama Main Stage jäi 3100 metrin matkalla toiselle ilman vetoapua, josta runnoi lopulta helpon oloisesti ykköseksi.

– Vähän yllätti, ettei päästy keulaan. Hyvin se rauhoittui toiselle ilman vetoapua, enkä ollut poskettoman huolissani. Kun tällä loksahtaa ihan kaikki palaset kohdalleen, niin se tulee menemään vielä kovaa, Raitala kommentoi.

Tulevaisuudessa 5-vuotias Main Stage saatetaan nähdä isommissakin kinkereissä.

– Tämä voisi olla sellainen pitkien matkojen jyrä, Ranskaan sopiva hevonen, valmentaja Antti Ojanperä spekuloi.

Ojanperän talli saalisti Härmän kaksipäiväisissä juhannusraveissa kaikkiaan neljä voittoa.

Oikea Toto75-rivi Härmä 26.6.

Toto75-1: 4 Main Stage

Toto75-2: 8 Hissun Feeniks

Toto75-3: 6 Quick Vald

Toto75-4: 9 Parvelan Retu

Toto75-5: 10 La Cerise

Toto75-6: 7 Grainfield Aiden

Toto75-7: 12 Odd Herakles

Seitsemän oikein -tuloksille: 45 316,10 euroa

Kuusi oikein: 98,10 euroa

Viisi oikein: 5,10 euroa