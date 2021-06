Ravikuningas palasi tunteikkaasti voittajakehään – ”Kaikki muu on ekstraa”

Evartti voitti ensimmäistä kertaa talven suurten vaikeuksien jälkeen.

Härmän PowerParkin ravikarnevaalien avauspäivän seuratuin hevonen oli hallitseva ravikuningas Evartti.

Talvella jo toista kertaa kuolemanporteilta noussut ori on tehnyt lähes uskomattoman nopean paluun raviradoille vakavan suolisto-ongelman jälkeen.

Viidettä kertaa vaikeuksien jälkeen startanneen Evartin avausvoitto tuli hienon esityksen päätteeksi, kun toisessa ulkona matkannut Santtu Raitalan ajokki lähti lopullisen kirimerkin saatuaan aivan omille teilleen maalisuoralla.

– Tarkoitus on ollut koko ajan rakentaa Evarttia loppukesää kohden ja yritetty saada mahdollisimman järkeviä juoksuja. Niin tehtiin myös tänään. Hevonen oli tosi hyvä ja sillä on edelleen sama into juoksemiseen kuin aiemmin, sydämensä kyllyydestä maalipaalulla tuulettanut Raitala sanoi.

– Talvella puhuttiin taustajoukkojen kanssa, että ei ole mitään merkitystä mitä Evartti radoilla enää tekee. Tärkeintä on, että se saa asua omassa karsinassaan ja jokainen voi käydä antamassa sille porkkanoita. Kaikki muu on ekstraa. Pääasia on, että hevonen voi hyvin, Raitala jatkoi.

Evartin elämän tärkein ihminen Jutta Ihalainen oli syystäkin haltioissaan.

– Niin syvistä vesistä on noustu, että sanoinkin ennen lähtöä, että osallistuminen tuntuu jo hienolta. Ihmeellinen on tämä hevonen. On ollut sydäntä lämmittävää huomata miten tärkeä hevonen Evartti on ravifaneille ja tullut sellaista taustatukea, että siinäkin on varmaan osasyy miksi ollaan jo näin pitkällä, Ihalainen tunnelmoi.

Evartin valmentajalla Antti Ojanperällä, Ihalaisella ja Raitalalla oli syytä juhlaan myös 5-vuotislähdön jälkeen. Johtavan takana matkannut Huisi Hemmo oli lopulta murskaavan ylivoimainen, kun kovimmat haastajat Ville Kalle ja Järvsö Elling laukkasivat loppumatkasta.

– Olisi tietysti kivaa, jos nämä lähdöt ratkeaisivat ilman laukkoja, mutta "Hemppa" oli tosi hyvän tuntuinen ja olisi voinut voittaa ilman niitäkin, Raitala sanoi.

Härmän Nordic Queen on 15 000 euron ykköspalkinnollaan yksi suomenhevostammojen vuoden isoimmista lähdöistä.

Viime vuonna laukasta huolimatta kisan voittanut Hetviina oli jälleen paras, kun kolmannessa ulkona matkannut Antti Tupamäen treenattava leiskautti loppusuoralla omaa vauhtiaan ohi kilpasisaristaan.

– Ei välttämättä voimia jäänyt, mutta tämä on siitä jännä hevonen, että kun rinnalle kääntää, niin se tapaa tulla sisäpuolen hevosista ohi. Suur-Hollolaan mennään seuraavaksi ja varmaan sen jälkeen joku lähtö vielä ennen kunkkareita, Tupamäki kommentoi uuden ennätyksen 21,9aly noteeranneesta suojatistaan.

Tupamäki jakoi tunnustusta myös toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneille Ciiran Tähdelle ja Suven Sametille, jotka edustavat suomenhevosiksi junioriosastoa vasta 6-vuotiaina.

– Kyllä se vähän pelottaa, juoksun täytyy onnistua yhtä hyvin kuin tänäänkin, jos niille meinataan pärjätä, Tupamäki sanoi nuoriin haastajiin viitaten.

Avauskohteessa nähtiin vakuuttava voittaja, kun alle 30 000 euroa tienannut Hipsun Poju joutui avaamaan avauspuolikkaan 19,5-vauhtia, mutta karkasi silti voimiensa tunnossa vastustajiltaan.

Hipsun Pojusta pudotti ennätyksestään kertaheitolla 2,3 sekuntia ja Heikki Mikkosen suojatista tuli uusi valiojuoksija hienolla tuloksella 22,9aly.

Kaikkiaan lähdöstä saatiin neljä uutta valiojuoksijaa. Eniten ennätyksestään tiputti toiseksi sijoittunut ja tuloksen 23,8aly noteerannut Vellatar, jonka edellinen ennätys oli 27,5a.

Härmän Toto64-kohteissa nähtiin myös kaksi kotivoittajaa, kun Antti Ala-Rantalan kovassa iskussa olevan tallin Enzo Victory ja Mika Stenrothin treenaama Flirting voittivat murskaavaan tyyliin keulajuoksujen päätteeksi.

– Olisi varmaan sekunti lähtenyt ajasta, ihan pito päällä tuli maaliin, Ala-Rantala totesi hienon 11,7aly-tuloksen noteeranneesta Enzo Victorysta.

Jo ennen Toto64-kohteita ajettiin jo perinteeksi muodostunut Härmän TuplaWoltti, jossa puolet 16 hevosesta lähtee 2100 metrin taipaleelle etusuoralta ja toinen puolisko takasuoralta.

Tämän vuoden kisan vei nimiinsä etusuoran porukasta lähtenyt Valorous Leader. Toisen porukan paras Larry Bell jäi kokonaistuloksissa neljänneksi.

– Johtavan takana saatiin matkata ja sieltä oli hyvä seurata myös takasuoran porukkaa. Tässä kisassa keulahevosen on vähän pakkokin ajaa alta pois ja saatiin hyvin tilat. Maalin kohdalla katsoin toista porukkaa ja tuntui, että oltiin ennen niitä maalissa, 4-vuotiasta tammaa ajanut Hannu Hietanen sanoi.

Oikea Toto64-rivi Härmä 25.6.

Toto64-1: 6 Hipsun Poju

Toto64-2: 4 Flirting

Toto64-3: 9 Evartti

Toto64-4: 5 Enzo Victory

Toto64-5: 1 Amanda Rose

Toto64-6: 2 Hetviina

Kuusi oikein -tuloksille: 242,51 euroa

Viisi oikein: 2,96 euroa

Neljä oikein: ei voitto-osuutta